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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3273327432753276
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Питання два - епідеміологічне
Якщо з березня 2020 року до жовтня 2020 року кількість захворівших росла повільно - то це пояснюється малою кількістю носіїв ковіду(не забуваємо що він заразний 14 днів)
Але що сталось в травні 2021?
Кількість носіїв ковіду мінімум 180 000 осіб(офіційна кількість хворих), тобто на порядок більша ніж було в жовтні 2020..а кількість захворювань/смертей - вже нижча ніж в жовтні...
З чим це може бути повязано - епідеміологія дає тільки одну відповідь - з зменшенням кількості тих хто має потенційну можливість захворіти..
А що таке зменшення - це коли кількість перехворівших(+вакцинованих) перевищує кількість тих в кого імунітету не має...
P.s. Народ, вам не надоело спорить с великим эпидемиологом и одновременно с таким же великим математиком?
У вас є якесь своє пояснення
Чому 10 000 хворих в жовтні 2020 при повному локдауні заражали більше
ніж 180 000 хворих в травні 2021 при відміні локдауна?
Якщо є - я його почитаю
Якщо не має - чого зубоскалите?
Поки що нормальних відповідей,як я розумію не має...
Різні там
- страшний ковід спить влітку і просипається на жовтень....
Мають право на життя..от тільки навіщо тоді країну в локдауні тримати,якщо на розповсюдження страшного ковіду впливає пора року а не маски чи заборона пересуватись громадським транспортом+відвідувати курорти.
Якось дивно
Найбільше ковід бушував в Італії - сонячна курортна країна...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 08:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Найбільше ковід бушував в Італії - сонячна курортна країна..



К концу марта больницы Италии, особенно в северных регионах, находились в критическом состоянии и остро нуждались в дополнительном медперсонале и аппаратах искусственной вентиляции легких[2]. В связи с пандемией итальянские врачи обратились к своим коллегам из других стран с просьбой о помощи[3].




Краткое описание погодных условий в Ломбардия в марте 2021
Когда Вы отправитесь в Ломбардия в марте, Вам следует ожидать: часто дождь, Иногда туман, время от времени снег, время от времени гроза . Средние дневные температуры в диапазоне 10℃ и 20℃
Ночные 5-10...


Я думаю понятно, что для итальянца 10 градусов - это как для Будивельныка 0...-5 .
.от тільки навіщо тоді країну в локдауні тримати,

Не потрібно було влітку. А тримали? Не пам'ятаю. Якщо тримали, то по незнанню. Зараз знають і влітку не тримають.
Следующий аргумент ,я так понимаю, будет Индия.
Там плотность населения в 5 раз выше,чем в Украине. У них хоть лето, хоть зима, они всегда как шпроты там живут.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:15

  Hotab написав:"Смерти от ложных вызовов" - это у вас что-то уже вообще в ночных снах. Там не об этом было.
Я вам рассказал, как выглядит в сёлах и городах вызов скорой, если проблема не смертельная. В городе приедут, максимум побурчат , уколют укол и уедут.
В селе же, 30 км до села из райцентра скорая ради укола ехать не будет.
А если пару раз приедет, то потом эта бабулька будет в черном списке, и к ней не приедут и по более серьезной проблеме.

Если скорая не обязана выехать и оказать помощь в виду повышения давления, то как надо называть вызов, в связи с этой проблемой ? В данный момент я даже не рассматриваю момент может ли привести повышение давления к смерти.
Про черные списки - это интересно. )

  Hotab написав:Потому сельская бабушка приучена,что лечиться надо самой. Скорую вызывать,когда совсем песец. А лучше вообще найти машину "завтра утром", кто отвезёт в район. . В этих условиях сельские бабушки и дедушки очень часто недополучают своевременную помощь и лечатся сами. Но с ковидом в их возрасте нередко такое самолечение фатальное. Ну и естественно эти самолечащиеся в сёлах и нередко райцентрах - ни в какую статистику Ковид не попадают.

Ответственность за недополучение медицинской помощи возложена на больных, а их смерти на самолечение. Консультации по телефону семейного врача без сдачи анализов, КТ - это тоже самолечение ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Ответственность за недополучение медицинской помощи возложена на больных, а их смерти на самолечение.

К чему эта фраза? Мы разбираемся в том, кто виновен в факте самолечения ковида и смерти от него? Или выясняем, это вообще имеет место массово в нашем обществе?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:38

  Ромасик написав:У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ
https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi ... p_ta_grvi/
яка зрада зрадюща. Хто посмів грип і грві писати в одному рядку з короною? Знову зростання, чому ніхто не кричить ату!? :shock:
https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi ... p_ta_grvi/

Увы, но у меня на этом сообщении сарказометр странные показания выдает :oops:
... хворих на грип та ГРВІ, у тому числі на COVID-19 ...

Тут претензия к тому, что в Киеве рост ковидных пытаются спрятать/выдать за "еще один грипп"? Или вы считаете, что ковид уже победили -- и к нам вернулась "обычная простуда" (tm)?
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