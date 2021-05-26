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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 тра, 2021 17:11
Германия, население 83 млн
Украина население 40 млн.
Смерти оф.ковидные (для Германии они же и реальные, там все четко)
март 2021 ...... Германия .... Украина
.......... ..........6.25тыс. ........ 6.8т (неоф 13)
Май(на момент). 4.6т.....,. 4.98 (неоф.10????)
Напоминаю, населения вдвое меньше в Украине.
По факту на одного мертвого немца Украина платит 4-5 украинцев. Нагуливает иммунитет коллективный))).
А Будивельнык красава. Когда у него заканчиваются аргументы (с Италией, со спадом летом 2020 года без коллективного иммунитета) , он уходит из беседы, утерши сопли. А потом просто как перепуганный щенок из будки тявкает "псих", "відхилення психіки"). Не истери, все хорошо)). Подготовься получше и у тебя все выйдет)).
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Hotab
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Додано: Сер 26 тра, 2021 18:50
Starikan написав: antey1969 написав:
Кстати, и Обериг, и Борис, и другие частные клиники Киева отказались подписывать со Службой Здоровья не только хирургические, но даже ковидные пакеты, посчитав прайсы заниженными как минимум на порядок.
Расценки в киевских частных клиниках почти на уровне американских или израильских. "Борис" в Харькове не прижился (все ссылки в гугле давно неактуальны), не могут уже много лет продать свое специально построенное здание.
Ну тут вы, думаю, погорячились, до цен США, Германии и даже Израиля им очень далеко
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Faceless
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Додано: Сер 26 тра, 2021 20:02
Hotab написав:
Самолечение начнется с момента, как семейный врач, на основании тяжёлого дыхания бабушки из села Тростник скажет по телефону "вам надо завтра поехать в Ужгород и сдать плр тест, возьмите с собой на всякий случай вещи, если подтвердится, вы ляжет в стац", но бабушка решит "я всегда такое лечила малиной, и мукалтином" и не поехала 101 км до Ужгорода.
Пропустил этот пост. Как бы неспортивно отвечать заблокированному, но будет куча дел, сюда заглянуть не смогу. Так что сейчас.
Выделенное и есть пример отсутствия доступа к мед.помощи. Не к ней приедут (в городах обещали опцию - семейник направляет тест-бригаду), а старику пилить сотку. Вот отсюда и самолечение. Это если еще деньги есть у бабульки на парацетамол. А так, да - малина с куста.
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tumos
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