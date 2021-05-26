Додано: Чет 27 тра, 2021 05:45

tumos написав: Выделенное и есть пример отсутствия доступа к мед.помощи Выделенное и есть пример отсутствия доступа к мед.помощи

Нууу,какая страна , такой и доступ. Никогда в сёлах и поселках доступ к медицине не был сопоставим с городским. Хоть до реформы, хоть после.И хз , сколько бы было смертей без реформы. Потому я не хаю реформу. Система справлялась до Ковид. Потому я виню Ковид.Ну и да, в защиту нынешней системы... В какой-то мере может и преувеличение относительно того, что ехать сдавать тест надо прям "в область". Возможно есть "забор материала" в райцентре, и ехать надо туда. А потом его везут в город , где лаборатория. Это , конечно, все потеря времени. Та и "в район" не каждая бабулька поедет на тест , ведь все знают , что это "сраковирус", и "никакой он не опасный", собственно то , что здесь транслируют наши диссиденты.З.Ы. Ну и , я думаю, выстроить систему, при которой село и райцентры будут иметь такой же доступ (или хотя бы приемлемый) к медуслугам - это очень недешево. И явно не по карману нашей стране. Потому, повторюсь, можно говорить,что виновата система, а не вирус, но честнее было понимать, что система такая , какая есть. Какую можем себе позволить. А положил ее Ковид.