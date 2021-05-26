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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3274327532763277
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Starikan написав:
  antey1969 написав: Кстати, и Обериг, и Борис, и другие частные клиники Киева отказались подписывать со Службой Здоровья не только хирургические, но даже ковидные пакеты, посчитав прайсы заниженными как минимум на порядок.

Расценки в киевских частных клиниках почти на уровне американских или израильских. "Борис" в Харькове не прижился (все ссылки в гугле давно неактуальны), не могут уже много лет продать свое специально построенное здание.


Ну тут вы, думаю, погорячились, до цен США, Германии и даже Израиля им очень далеко
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:02

  Hotab написав:Самолечение начнется с момента, как семейный врач, на основании тяжёлого дыхания бабушки из села Тростник скажет по телефону "вам надо завтра поехать в Ужгород и сдать плр тест, возьмите с собой на всякий случай вещи, если подтвердится, вы ляжет в стац", но бабушка решит "я всегда такое лечила малиной, и мукалтином" и не поехала 101 км до Ужгорода.

Пропустил этот пост. Как бы неспортивно отвечать заблокированному, но будет куча дел, сюда заглянуть не смогу. Так что сейчас.
Выделенное и есть пример отсутствия доступа к мед.помощи. Не к ней приедут (в городах обещали опцию - семейник направляет тест-бригаду), а старику пилить сотку. Вот отсюда и самолечение. Это если еще деньги есть у бабульки на парацетамол. А так, да - малина с куста.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 20:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Заметил, что многие стали более спокойно относиться к короновирусу. К примеру, в моем городе многие перестали надевать маски даже в общественном транспорте и магазинах. Интересно, с чем это связано? Людям просто надоело жить в постоянном страхе или основная причина в том, что на улице стало теплее (а как известно, когда тепло, вирус не так активен, как при холоде). Как вы думаете?
Jetti
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 04:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Живой пример как в интересах рфии идет пичканье пропаганды против вакцины Pfizer (в данном случае) и как с помощью подлых "журналистов" и блогеров лженовость распространяется, заставляя людей отказываться от вакцинации.
https://forum.finance.ua/topic243092.html?p=5233960#p5233960
http://web.archive.org/web/20210527010434/https://kurs.com.ua/novost/391836-v-astrazeneca-sravnili-statistiku-smertnosti-s-pfizer
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/26/7294873/
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 05:37

Slx , у нас тут свои диссиденты есть и были, которые активно репостили смерти "от АстраЗенеки". Сейчас это всё история, но вопрос так и открыт: это в чьих-то интересах было, или по глупости??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 27 тра, 2021 05:48, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 05:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Выделенное и есть пример отсутствия доступа к мед.помощи

Нууу,какая страна , такой и доступ. Никогда в сёлах и поселках доступ к медицине не был сопоставим с городским. Хоть до реформы, хоть после.
И хз , сколько бы было смертей без реформы. Потому я не хаю реформу. Система справлялась до Ковид. Потому я виню Ковид.
Ну и да, в защиту нынешней системы... В какой-то мере может и преувеличение относительно того, что ехать сдавать тест надо прям "в область". Возможно есть "забор материала" в райцентре, и ехать надо туда. А потом его везут в город , где лаборатория. Это , конечно, все потеря времени. Та и "в район" не каждая бабулька поедет на тест , ведь все знают , что это "сраковирус", и "никакой он не опасный", собственно то , что здесь транслируют наши диссиденты.

З.Ы. Ну и , я думаю, выстроить систему, при которой село и райцентры будут иметь такой же доступ (или хотя бы приемлемый) к медуслугам - это очень недешево. И явно не по карману нашей стране. Потому, повторюсь, можно говорить,что виновата система, а не вирус, но честнее было понимать, что система такая , какая есть. Какую можем себе позволить. А положил ее Ковид.
Hotab
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