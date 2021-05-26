|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 тра, 2021 18:50
Starikan написав: antey1969 написав:
Кстати, и Обериг, и Борис, и другие частные клиники Киева отказались подписывать со Службой Здоровья не только хирургические, но даже ковидные пакеты, посчитав прайсы заниженными как минимум на порядок.
Расценки в киевских частных клиниках почти на уровне американских или израильских. "Борис" в Харькове не прижился (все ссылки в гугле давно неактуальны), не могут уже много лет продать свое специально построенное здание.
Ну тут вы, думаю, погорячились, до цен США, Германии и даже Израиля им очень далеко
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29118
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1220 раз.
- Подякували: 7083 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 26 тра, 2021 20:02
Hotab написав:
Самолечение начнется с момента, как семейный врач, на основании тяжёлого дыхания бабушки из села Тростник скажет по телефону "вам надо завтра поехать в Ужгород и сдать плр тест, возьмите с собой на всякий случай вещи, если подтвердится, вы ляжет в стац", но бабушка решит "я всегда такое лечила малиной, и мукалтином" и не поехала 101 км до Ужгорода.
Пропустил этот пост. Как бы неспортивно отвечать заблокированному, но будет куча дел, сюда заглянуть не смогу. Так что сейчас.
Выделенное и есть пример отсутствия доступа к мед.помощи. Не к ней приедут (в городах обещали опцию - семейник направляет тест-бригаду), а старику пилить сотку. Вот отсюда и самолечение. Это если еще деньги есть у бабульки на парацетамол. А так, да - малина с куста.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1703
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 тра, 2021 20:34
Заметил, что многие стали более спокойно относиться к короновирусу. К примеру, в моем городе многие перестали надевать маски даже в общественном транспорте и магазинах. Интересно, с чем это связано? Людям просто надоело жить в постоянном страхе или основная причина в том, что на улице стало теплее (а как известно, когда тепло, вирус не так активен, как при холоде). Как вы думаете?
-
Jetti
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 27 тра, 2021 04:26
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 841
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 тра, 2021 05:37
Slx , у нас тут свои диссиденты есть и были, которые активно репостили смерти "от АстраЗенеки". Сейчас это всё история, но вопрос так и открыт: это в чьих-то интересах было, или по глупости??
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 27 тра, 2021 05:48, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1275 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 тра, 2021 05:45
tumos написав:
Выделенное и есть пример отсутствия доступа к мед.помощи
Нууу,какая страна , такой и доступ. Никогда в сёлах и поселках доступ к медицине не был сопоставим с городским. Хоть до реформы, хоть после.
И хз , сколько бы было смертей без реформы. Потому я не хаю реформу. Система справлялась до Ковид. Потому я виню Ковид.
Ну и да, в защиту нынешней системы... В какой-то мере может и преувеличение относительно того, что ехать сдавать тест надо прям "в область". Возможно есть "забор материала" в райцентре, и ехать надо туда. А потом его везут в город , где лаборатория. Это , конечно, все потеря времени. Та и "в район" не каждая бабулька поедет на тест , ведь все знают , что это "сраковирус", и "никакой он не опасный", собственно то , что здесь транслируют наши диссиденты.
З.Ы. Ну и , я думаю, выстроить систему, при которой село и райцентры будут иметь такой же доступ (или хотя бы приемлемый) к медуслугам - это очень недешево. И явно не по карману нашей стране. Потому, повторюсь, можно говорить,что виновата система, а не вирус, но честнее было понимать, что система такая , какая есть. Какую можем себе позволить. А положил ее Ковид.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1275 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7512
|1805259
|
Сер 26 тра, 2021 09:17
ЛОБ
|