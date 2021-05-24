antey1969 написав: Кстати, и Обериг, и Борис, и другие частные клиники Киева отказались подписывать со Службой Здоровья не только хирургические, но даже ковидные пакеты, посчитав прайсы заниженными как минимум на порядок.
Расценки в киевских частных клиниках почти на уровне американских или израильских. "Борис" в Харькове не прижился (все ссылки в гугле давно неактуальны), не могут уже много лет продать свое специально построенное здание.
Ну тут вы, думаю, погорячились, до цен США, Германии и даже Израиля им очень далеко
Hotab написав:Самолечение начнется с момента, как семейный врач, на основании тяжёлого дыхания бабушки из села Тростник скажет по телефону "вам надо завтра поехать в Ужгород и сдать плр тест, возьмите с собой на всякий случай вещи, если подтвердится, вы ляжет в стац", но бабушка решит "я всегда такое лечила малиной, и мукалтином" и не поехала 101 км до Ужгорода.
Пропустил этот пост. Как бы неспортивно отвечать заблокированному, но будет куча дел, сюда заглянуть не смогу. Так что сейчас. Выделенное и есть пример отсутствия доступа к мед.помощи. Не к ней приедут (в городах обещали опцию - семейник направляет тест-бригаду), а старику пилить сотку. Вот отсюда и самолечение. Это если еще деньги есть у бабульки на парацетамол. А так, да - малина с куста.
Заметил, что многие стали более спокойно относиться к короновирусу. К примеру, в моем городе многие перестали надевать маски даже в общественном транспорте и магазинах. Интересно, с чем это связано? Людям просто надоело жить в постоянном страхе или основная причина в том, что на улице стало теплее (а как известно, когда тепло, вирус не так активен, как при холоде). Как вы думаете?
tumos написав:Выделенное и есть пример отсутствия доступа к мед.помощи
Нууу,какая страна , такой и доступ. Никогда в сёлах и поселках доступ к медицине не был сопоставим с городским. Хоть до реформы, хоть после. И хз , сколько бы было смертей без реформы. Потому я не хаю реформу. Система справлялась до Ковид. Потому я виню Ковид. Ну и да, в защиту нынешней системы... В какой-то мере может и преувеличение относительно того, что ехать сдавать тест надо прям "в область". Возможно есть "забор материала" в райцентре, и ехать надо туда. А потом его везут в город , где лаборатория. Это , конечно, все потеря времени. Та и "в район" не каждая бабулька поедет на тест , ведь все знают , что это "сраковирус", и "никакой он не опасный", собственно то , что здесь транслируют наши диссиденты.
З.Ы. Ну и , я думаю, выстроить систему, при которой село и райцентры будут иметь такой же доступ (или хотя бы приемлемый) к медуслугам - это очень недешево. И явно не по карману нашей стране. Потому, повторюсь, можно говорить,что виновата система, а не вирус, но честнее было понимать, что система такая , какая есть. Какую можем себе позволить. А положил ее Ковид.
Jetti написав:Заметил, что многие стали более спокойно относиться к короновирусу. К примеру, в моем городе многие перестали надевать маски даже в общественном транспорте и магазинах. Интересно, с чем это связано? Людям просто надоело жить в постоянном страхе или основная причина в том, что на улице стало теплее (а как известно, когда тепло, вирус не так активен, как при холоде). Как вы думаете?
Связанно это с давно изученным наукой "эффектом обочечника" (ну и отсутствием штрафов). Это кто такой бред сказал? -- там температура воздуха в 50+ градусов нужна
В Украине у 12,98% людей, привитых от коронавируса вакциной AstraZeneca, наблюдались непредвиденные неблагоприятные последствия иммунизации. В случае с препаратом Covishield побочные эффекты наблюдались у 4,84% привитых пациентов.
Об этом свидетельствует информация Государственного экспертного центра Минздрава Украины.
Эксперты проанализировали информацию об иммунизированных пациентах за период с 24 февраля до 24 мая. .....
источник не одобрен госдепом, поэтому ссылку не даю Кому надо - тот найдёт первоисточник с красивыми графиками и слайдами (он есть)
Если правильно понял, то источник - https://debaty.sumy.ua/ukraine-and-world-news/u-13-privityh-astrazeneca-v-ukraine-nablyudalis-nepredvidennye-posledstviya-minzdrav Пару замечаний по статье. 1. Если ссылаться на "информацию Государственного экспертного центра Минздрава Украины", то стоило бы дать ссылку. 2. Следовало бы указать количество провакцинированных и, соответственно, о количестве проанализированных результатов по вакцине Covishield и AstraZeneca. Что-то мне кажется, что вакцину AstraZeneca у нас получили достаточно немного людей, так что результаты вполне могут быть не показательными (статистически недостоверными). 3. Перечисленные "побочные эффекты" звучат "страшно", особенно для немедика, а по сути, в основном, - повышение температуры + аллергические реакции. В общем, то, что и обещали.
P.s. И стоит давать ссылку даже на "источник, не одобренный госдепом".
P.p.s. Интересно, раньше сомневались в индийском Covishield"е, теперь оказывается, что он лучше (безопаснее) оригинала AstraZeneca. Как меняются времена и взгляды!
Люди, которые переболели COVID-19, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, чем те, кому вводят вакцину. Об этом сообщила в интервью "Апострофу" главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград. По ее словам, полученные данные свидетельствуют о том, что иммунитет после болезни держится больше года. https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... vet/233315
Дослідження показують, що більшості людей, які одужали після COVID-19 і пізніше зробили щеплення, не знадобляться так звані «підсилювачі вакцин». Але вакцинованим людям, які ніколи не інфікувалися коронавірусом, знадобляться повторні щеплення, так само як і тим, хто був інфікований, але не отримав надійної імунної відповіді.https://zn.ua/ukr/WORLD/imunitet-do-kor ... i-nyt.html