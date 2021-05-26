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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3275327632773278
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:19

Ой+ , это хорршая новость (если правда, конечно). Ширнусь одной, значит.

Ну и если уж посыпались хорошие новости,давайте продолжим этот тренд.
В октябре 2020, когда Ковид стал крыть Украину, умерло было на 9 тысяч человек больше, чем норма.
Согласно постулату нашего математика, они не дожили 6 месяцев, столько Ковид обрывает месяцев жизни. Вы как хотите, а я с нетерпением жду хороших новостей: в апреле должно умереть на 9 тысяч меньше , чем норма этого месяца. (выход статистики через 3 недели). И не спорьте. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:24

Ой+

Першій новині від пані Виноград я б не довіряв. Посилання на дослідження немає на відміну від другої новини де є послання на ньюйорктаймс а звідти на нейчур.
І не знаю як Ви, а я ще памятаю її виступ на ток шоу десь біля нового року про 50% перехворілих і що спалахів більше не очікується. Теж тоді посилалася на дослідження якого ніхто так і не побачив.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:29

IgA , тут сразу и видно, кто где черпает и откуда носит информацию. Так и запишем,

Зображення


пан Ой+ читает нечистоплотных экспертов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:48

  Hotab написав:пан Ой+ читает нечистоплотных экспертов


Пан Ой читає те в що Він хотів би виріти, таке буває.

А справжня проблема в тому що

главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.


не здивуюся якщо в дивних рішеннях української влади по боротьбі з епідемією знайдеться вклад пані Виноград
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

я знаю что кто-то любит в пух и прах разносить мракобесие так вот есть такой чувак
Жак Аттали интервью с Мишелем Соломоном , 1981 год

попробуй найти загуглить. эти факты требуют опровержения.

это не только в интервю, а и в одной из его книг есть
В какой именно ( по моему она как раз не переведена на русский) это
у Демуры есть название книжки
https://www.youtube.com/watch?v=9eZpduNFUU8&t=1060s

найдите книгу в оригинале почитайте сделайте выводы
ссылка на Демуру только потому что он называл эту книгу
в прочем совсем ленивые могут послушать пересказ Демуры
yama
 
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