Ой+ , это хорршая новость (если правда, конечно). Ширнусь одной, значит.
Ну и если уж посыпались хорошие новости,давайте продолжим этот тренд.
В октябре 2020, когда Ковид стал крыть Украину, умерло было на 9 тысяч человек больше, чем норма.
Согласно постулату нашего математика, они не дожили 6 месяцев, столько Ковид обрывает месяцев жизни. Вы как хотите, а я с нетерпением жду хороших новостей: в апреле должно умереть на 9 тысяч меньше , чем норма этого месяца. (выход статистики через 3 недели). И не спорьте.