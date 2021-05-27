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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3275327632773278
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 14:19

Ой+ , это хорршая новость (если правда, конечно). Ширнусь одной, значит.

Ну и если уж посыпались хорошие новости,давайте продолжим этот тренд.
В октябре 2020, когда Ковид стал крыть Украину, умерло было на 9 тысяч человек больше, чем норма.
Согласно постулату нашего математика, они не дожили 6 месяцев, столько Ковид обрывает месяцев жизни. Вы как хотите, а я с нетерпением жду хороших новостей: в апреле должно умереть на 9 тысяч меньше , чем норма этого месяца. (выход статистики через 3 недели). И не спорьте. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:24

Ой+

Першій новині від пані Виноград я б не довіряв. Посилання на дослідження немає на відміну від другої новини де є послання на ньюйорктаймс а звідти на нейчур.
І не знаю як Ви, а я ще памятаю її виступ на ток шоу десь біля нового року про 50% перехворілих і що спалахів більше не очікується. Теж тоді посилалася на дослідження якого ніхто так і не побачив.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:29

IgA , тут сразу и видно, кто где черпает и откуда носит информацию. Так и запишем,

Зображення


пан Ой+ читает нечистоплотных экспертов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 15:48

  Hotab написав:пан Ой+ читает нечистоплотных экспертов


Пан Ой читає те в що Він хотів би виріти, таке буває.

А справжня проблема в тому що

главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.


не здивуюся якщо в дивних рішеннях української влади по боротьбі з епідемією знайдеться вклад пані Виноград
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 18:16

не моє,але я з цим погоджуюсь
+ як не дивно,але теорію сезонів підтримує і гуру ковідперестрашених
Есть такая англоязычная поговорка: «...Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка...» С коронавирусом всё очень даже похоже. И даже очень похоже. Теперь вот и профилактика предлагается ровно та же, что и с вирусом гриппа — то есть, регулярная и сезонная.

При этом пока еще на официальном уровне слово «сезон» не произносится — это всё ещё табу. Так как после того, как оно прозвучит, вся эта ахинея насчет «волн» немедленно будет поставлена под сомнение. «Волна» - это амплитудный всплеск одного и того же события. «Сезон» - это уже периодизация аналогичных, но всё-таки разных, событий.

Фактически произошло то, о чем говорили нормальные врачи-вирусологи: коронавирус в силу естественных причин заместил вирус гриппа. Так же, кстати, как вирус гриппа в свое время (примерно в 70 годы) заместил бактерии, бывшие тогда основным источником пневмоний.

То есть — системно не изменилось ничего, изменилась лишь структура заболевания. Один элемент заменил другой, но в целом всё осталось как прежде. Конечно, изменились те или иные параметры заболевания, изменились балансы, нужно внести коррективы в имеющиеся методики профилактики и борьбы — но это нормальный рутинный рабочий процесс.

Проблема в чем? В том, что если признать всё это, то кто-то должен ответить за тот кошмар, который был устроен в течение прошлого года, и который продолжается и сейчас. По факту мы видим грандиозную и глобальную аферу, у которой есть цели, у которой (как и у любого преступления) есть организаторы, заказчики, исполнители. Есть место, время, способ и средства совершения преступления против человечества со стороны правящих элит. По факту они преступники, совершившие массовое убийство своими действиями. Счет жертв идет на миллионы — это те, кого убил не сам ковид, а борьба с ним. Плюс те, кого убили и убивают последствия этой борьбы — в первую очередь речь идет о резком обнищании огромного числа людей и возможном грядущем голоде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:але теорію сезонів

Дошло? Ну слава богу. Может ещё и дойдет, что если не привить старичков до осени, то снова начнется падеж.

Впрочем он не заканчивался. И если вот эти нынешние " средние 150 в день" окажется по факту " 300 в день", то это "как в октябре", а не "как в августе".

Ну а остальной чес мог бы выглядеть правдой,не будь падежа людей по всем странам. Гриппу так не удавалось.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:14

  Hotab написав:Согласно постулату нашего математика, они не дожили 6 месяцев, столько Ковид обрывает месяцев жизни. Вы как хотите, а я с нетерпением жду хороших новостей: в апреле должно умереть на 9 тысяч меньше , чем норма этого месяца. (выход статистики через 3 недели). И не спорьте.


Спробуємо правильно створити умови задачі,отже у нас є
а - моє твердження що ковід забирає середньостатистичних 6 місяців життя у померлого
б - є данні про помісячні смерті від ковіду
в - є середні данні по помісячним смертям в середньому за десятки років
з цих данних можна створити рівняння
прогнозована кількість смертей в цьому місяці від усіх причин=середня за місяць в попередніх періодах - кількість смертей від ковіду у періоді за 6 місяців перед цим...а далі є те що робить маразм ковідістерика на нормальне рівняння+кількість померлих від ковіду в цьому місяці(адже сьогоднішні померлі від ковіду це ті хто мав померти через 6 місяців)

Працювати не буде, бо не врахований ще й демографічний фактор...але нормальний математик,отримавши набір даних з легкістю вирахує скільки не дожили ті хто помер від ковіду - підставляючи різне значення місяців і провівши десяток інтерацій отримає те значення,яке буде найближчим до еталону.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:26

  budivelnik написав:Цікаво, хоч зрадіо і попередив що шкали для графіка з різних сторін для різних причин..-чи багато тутешніх читачів це побачили?
Там прикольно виходить
_______________________ серпня 2020 по листопад 2020
Серцево-суддинні__________30 000__________45 000_________+15 000
ковід______________________1 000___________6 000__________+5 000
Але ковід страшний і безпощадний.....


График не мой, я бы рисовал его по-другому. Но сути то это не меняет! С чем ты споришь? По цифрам же видно, что смерти от ковида идут не вместо, а в дополнение :(
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:+кількість померлих від ковіду в цьому місяці

Так а шо, если в апреле умрет от Ковид столько же,сколько и в октябре, то мы получим в апреле "обычный среднестатистический результат, средний за 5 лет", да? Ну можно рассчитывать хоть на такое?)) Ладно, к сожалению не будет падения на 9 тысяч ( :lol: ) но не будет выше, чем обычно в апреле? :lol:
А если будет выше чем обычно в апреле, то это что же выходит, избыточная смертность будет уже не просто выше на те 10-15 тысяч, , а ещё и на дополнительные 9 тысяч умерших в октябре,да?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:гуру ковідперестрашених

Интересно, с каких пор
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА «Новости».

стал для украинцев гуру :?:

Эль_Мюрид в своем первом предложении даже дал прямую кликабельную ссылку на слова Хафизова - https://ria.ru/20210527/vaktsinatsiya-1734349245.html. Вот только все остальное в посте budivelnik'a слова не Хафизова, а самого Эль_Мюрида.

Или гуру Эль_Мюрид, а не Хафизов :?:

Для ознакомления желающих, пост Эль_Мюрида - https://el-murid.livejournal.com/4761354.html. Можете сами сравнить, что говорил Хафизов, и что написал Эль_Мюрид.
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