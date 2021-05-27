Есть такая англоязычная поговорка: «...Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка...» С коронавирусом всё очень даже похоже. И даже очень похоже. Теперь вот и профилактика предлагается ровно та же, что и с вирусом гриппа — то есть, регулярная и сезонная.



При этом пока еще на официальном уровне слово «сезон» не произносится — это всё ещё табу. Так как после того, как оно прозвучит, вся эта ахинея насчет «волн» немедленно будет поставлена под сомнение. «Волна» - это амплитудный всплеск одного и того же события. «Сезон» - это уже периодизация аналогичных, но всё-таки разных, событий.



Фактически произошло то, о чем говорили нормальные врачи-вирусологи: коронавирус в силу естественных причин заместил вирус гриппа. Так же, кстати, как вирус гриппа в свое время (примерно в 70 годы) заместил бактерии, бывшие тогда основным источником пневмоний.



То есть — системно не изменилось ничего, изменилась лишь структура заболевания. Один элемент заменил другой, но в целом всё осталось как прежде. Конечно, изменились те или иные параметры заболевания, изменились балансы, нужно внести коррективы в имеющиеся методики профилактики и борьбы — но это нормальный рутинный рабочий процесс.



Проблема в чем? В том, что если признать всё это, то кто-то должен ответить за тот кошмар, который был устроен в течение прошлого года, и который продолжается и сейчас. По факту мы видим грандиозную и глобальную аферу, у которой есть цели, у которой (как и у любого преступления) есть организаторы, заказчики, исполнители. Есть место, время, способ и средства совершения преступления против человечества со стороны правящих элит. По факту они преступники, совершившие массовое убийство своими действиями. Счет жертв идет на миллионы — это те, кого убил не сам ковид, а борьба с ним. Плюс те, кого убили и убивают последствия этой борьбы — в первую очередь речь идет о резком обнищании огромного числа людей и возможном грядущем голоде.