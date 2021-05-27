Ну и если уж посыпались хорошие новости,давайте продолжим этот тренд. В октябре 2020, когда Ковид стал крыть Украину, умерло было на 9 тысяч человек больше, чем норма. Согласно постулату нашего математика, они не дожили 6 месяцев, столько Ковид обрывает месяцев жизни. Вы как хотите, а я с нетерпением жду хороших новостей: в апреле должно умереть на 9 тысяч меньше , чем норма этого месяца. (выход статистики через 3 недели). И не спорьте.
Першій новині від пані Виноград я б не довіряв. Посилання на дослідження немає на відміну від другої новини де є послання на ньюйорктаймс а звідти на нейчур. І не знаю як Ви, а я ще памятаю її виступ на ток шоу десь біля нового року про 50% перехворілих і що спалахів більше не очікується. Теж тоді посилалася на дослідження якого ніхто так і не побачив.
не моє,але я з цим погоджуюсь + як не дивно,але теорію сезонів підтримує і гуру ковідперестрашених
Есть такая англоязычная поговорка: «...Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка...» С коронавирусом всё очень даже похоже. И даже очень похоже. Теперь вот и профилактика предлагается ровно та же, что и с вирусом гриппа — то есть, регулярная и сезонная.
При этом пока еще на официальном уровне слово «сезон» не произносится — это всё ещё табу. Так как после того, как оно прозвучит, вся эта ахинея насчет «волн» немедленно будет поставлена под сомнение. «Волна» - это амплитудный всплеск одного и того же события. «Сезон» - это уже периодизация аналогичных, но всё-таки разных, событий.
Фактически произошло то, о чем говорили нормальные врачи-вирусологи: коронавирус в силу естественных причин заместил вирус гриппа. Так же, кстати, как вирус гриппа в свое время (примерно в 70 годы) заместил бактерии, бывшие тогда основным источником пневмоний.
То есть — системно не изменилось ничего, изменилась лишь структура заболевания. Один элемент заменил другой, но в целом всё осталось как прежде. Конечно, изменились те или иные параметры заболевания, изменились балансы, нужно внести коррективы в имеющиеся методики профилактики и борьбы — но это нормальный рутинный рабочий процесс.
Проблема в чем? В том, что если признать всё это, то кто-то должен ответить за тот кошмар, который был устроен в течение прошлого года, и который продолжается и сейчас. По факту мы видим грандиозную и глобальную аферу, у которой есть цели, у которой (как и у любого преступления) есть организаторы, заказчики, исполнители. Есть место, время, способ и средства совершения преступления против человечества со стороны правящих элит. По факту они преступники, совершившие массовое убийство своими действиями. Счет жертв идет на миллионы — это те, кого убил не сам ковид, а борьба с ним. Плюс те, кого убили и убивают последствия этой борьбы — в первую очередь речь идет о резком обнищании огромного числа людей и возможном грядущем голоде.
Hotab написав:Согласно постулату нашего математика, они не дожили 6 месяцев, столько Ковид обрывает месяцев жизни. Вы как хотите, а я с нетерпением жду хороших новостей: в апреле должно умереть на 9 тысяч меньше , чем норма этого месяца. (выход статистики через 3 недели). И не спорьте.
Спробуємо правильно створити умови задачі,отже у нас є а - моє твердження що ковід забирає середньостатистичних 6 місяців життя у померлого б - є данні про помісячні смерті від ковіду в - є середні данні по помісячним смертям в середньому за десятки років з цих данних можна створити рівняння прогнозована кількість смертей в цьому місяці від усіх причин=середня за місяць в попередніх періодах - кількість смертей від ковіду у періоді за 6 місяців перед цим...а далі є те що робить маразм ковідістерика на нормальне рівняння+кількість померлих від ковіду в цьому місяці(адже сьогоднішні померлі від ковіду це ті хто мав померти через 6 місяців)
Працювати не буде, бо не врахований ще й демографічний фактор...але нормальний математик,отримавши набір даних з легкістю вирахує скільки не дожили ті хто помер від ковіду - підставляючи різне значення місяців і провівши десяток інтерацій отримає те значення,яке буде найближчим до еталону.
budivelnik написав:Цікаво, хоч зрадіо і попередив що шкали для графіка з різних сторін для різних причин..-чи багато тутешніх читачів це побачили? Там прикольно виходить _______________________ серпня 2020 по листопад 2020 Серцево-суддинні__________30 000__________45 000_________+15 000 ковід______________________1 000___________6 000__________+5 000 Але ковід страшний і безпощадний.....
График не мой, я бы рисовал его по-другому. Но сути то это не меняет! С чем ты споришь? По цифрам же видно, что смерти от ковида идут не вместо, а в дополнение
budivelnik написав:+кількість померлих від ковіду в цьому місяці
Так а шо, если в апреле умрет от Ковид столько же,сколько и в октябре, то мы получим в апреле "обычный среднестатистический результат, средний за 5 лет", да? Ну можно рассчитывать хоть на такое?)) Ладно, к сожалению не будет падения на 9 тысяч ( ) но не будет выше, чем обычно в апреле? А если будет выше чем обычно в апреле, то это что же выходит, избыточная смертность будет уже не просто выше на те 10-15 тысяч, , а ещё и на дополнительные 9 тысяч умерших в октябре,да?))