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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3276327732783279 Додано: П'ят 28 тра, 2021 01:11 yanyura

Спасибо за пост.

У меня, правда, ссылка на Хафизова выходит https://www.gazeta.ru/social/news/2021/05/27/n_16026722.shtml?updated . В отличие от ria.ru этот сайт открывается свободно.

Хочу добавить для тех, кто не будет читать ссылки, что Хафизов говорит только о том, что вакцинироваться, вероятно, придется ежегодно.



То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся.

Я нашел ссылку до того, как прочитал Ваш пост. Когда увидел, что это перепечатка Эль-Мюрида был, честно говоря, в лёгком шоке. Такой патриот как Будивельник и вдруг - Эль-Мюрид!

Умереть и не жить!



Ещё понравилось у el-murid в комментах:

Не существует никакой структуры вируса, и не существует никакого спайкового (S) белка.

Не существует никакого вирусного генома.

Не существует никаких вирусных штаммов.

Невозможно создать никакой диагностический тест или вакцину.

Невозможно доказать причинно-следственную связь заболевания с вирусом, который не существует.

Covid19 - проект глобалистов с намордниками, лжеПЦР, карантинами и ЛохДаунами направленный на приучение людей к диктатуре и безоговорочному рабскому подчинению.

Как Будивельник ещё это не процитировал?! Спасибо за пост.У меня, правда, ссылка на Хафизова выходит. В отличие от ria.ru этот сайт открывается свободно.Хочу добавить для тех, кто не будет читать ссылки, что Хафизов говорито том, что вакцинироваться, вероятно, придется ежегодно.То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся.Я нашел ссылку до того, как прочитал Ваш пост. Когда увидел, что это перепечатка Эль-Мюрида был, честно говоря, в лёгком шоке. Такой патриот как Будивельник и вдруг - Эль-Мюрид!Умереть и не жить!Ещё понравилось у el-murid в комментах:Как Будивельник ещё это не процитировал?! ЛАД 2 Повідомлень: 18929 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4769 раз. Подякували: 4418 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 тра, 2021 01:47 IgA написав: Ой+



Першій новині від пані Виноград я б не довіряв. Посилання на дослідження немає на відміну від другої новини де є послання на ньюйорктаймс а звідти на нейчур.

І не знаю як Ви, а я ще памятаю її виступ на ток шоу десь біля нового року про 50% перехворілих і що спалахів більше не очікується. Теж тоді посилалася на дослідження якого ніхто так і не побачив. Першій новині від пані Виноград я б не довіряв. Посилання на дослідження немає на відміну від другої новини де є послання на ньюйорктаймс а звідти на нейчур.І не знаю як Ви, а я ще памятаю її виступ на ток шоу десь біля нового року про 50% перехворілих і що спалахів більше не очікується. Теж тоді посилалася на дослідження якого ніхто так і не побачив.

Я бы не особо реагировал на обе новости.

В той же ссылке Ой+ https://zn.ua/ukr/WORLD/imunitet-do-koronavirusu-mozhe-zberihatisja-rokami-nyt.html есть и такое:

імунітет до коронавірусу може зберігатися щонайменше протягом року або можливо навіть протягом усього життя, посилюючись із часом, особливо після вакцинації .

«Навіть якщо ви інфікувалися, це не означає, що у вас надпотужна імунна реакція», - каже доктор Еллебеді. Висновки дослідження підкріплюють думку про те, що людям, які одужали від COVID-19, слід робити щеплення.

Так что всё ещё достаточно неопределённо.



Ну а высказывания г-жи Виноград (во всяком случае, в изложении Апострофа) выглядят весьма сомнительно. Я бы не особо реагировал на обе новости.В той же ссылке Ой+есть и такое:Так что всё ещё достаточно неопределённо.Ну а высказывания г-жи Виноград (во всяком случае, в изложении Апострофа) выглядят весьма сомнительно. ЛАД 2 Повідомлень: 18929 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4769 раз. Подякували: 4418 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3276327732783279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 27 тра, 2021 10:07