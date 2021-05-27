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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3276327732783279
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 01:11

yanyura
Спасибо за пост.
У меня, правда, ссылка на Хафизова выходит https://www.gazeta.ru/social/news/2021/05/27/n_16026722.shtml?updated. В отличие от ria.ru этот сайт открывается свободно.
Хочу добавить для тех, кто не будет читать ссылки, что Хафизов говорит только о том, что вакцинироваться, вероятно, придется ежегодно.

То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся.
Я нашел ссылку до того, как прочитал Ваш пост. Когда увидел, что это перепечатка Эль-Мюрида был, честно говоря, в лёгком шоке. Такой патриот как Будивельник и вдруг - Эль-Мюрид!
Умереть и не жить!

Ещё понравилось у el-murid в комментах:
Не существует никакой структуры вируса, и не существует никакого спайкового (S) белка.
Не существует никакого вирусного генома.
Не существует никаких вирусных штаммов.
Невозможно создать никакой диагностический тест или вакцину.
Невозможно доказать причинно-следственную связь заболевания с вирусом, который не существует.
Covid19 - проект глобалистов с намордниками, лжеПЦР, карантинами и ЛохДаунами направленный на приучение людей к диктатуре и безоговорочному рабскому подчинению.

Как Будивельник ещё это не процитировал?!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 01:47

  IgA написав:Ой+

Першій новині від пані Виноград я б не довіряв. Посилання на дослідження немає на відміну від другої новини де є послання на ньюйорктаймс а звідти на нейчур.
І не знаю як Ви, а я ще памятаю її виступ на ток шоу десь біля нового року про 50% перехворілих і що спалахів більше не очікується. Теж тоді посилалася на дослідження якого ніхто так і не побачив.

Я бы не особо реагировал на обе новости.
В той же ссылке Ой+ https://zn.ua/ukr/WORLD/imunitet-do-koronavirusu-mozhe-zberihatisja-rokami-nyt.html есть и такое:
імунітет до коронавірусу може зберігатися щонайменше протягом року або можливо навіть протягом усього життя, посилюючись із часом, особливо після вакцинації.

«Навіть якщо ви інфікувалися, це не означає, що у вас надпотужна імунна реакція», - каже доктор Еллебеді. Висновки дослідження підкріплюють думку про те, що людям, які одужали від COVID-19, слід робити щеплення.

Так что всё ещё достаточно неопределённо.

Ну а высказывания г-жи Виноград (во всяком случае, в изложении Апострофа) выглядят весьма сомнительно.
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