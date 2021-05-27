Спасибо за пост.
У меня, правда, ссылка на Хафизова выходит
Хочу добавить для тех, кто не будет читать ссылки, что Хафизов говорит только о том, что вакцинироваться, вероятно, придется ежегодно.
То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся.
Я нашел ссылку до того, как прочитал Ваш пост. Когда увидел, что это перепечатка Эль-Мюрида был, честно говоря, в лёгком шоке. Такой патриот как Будивельник и вдруг - Эль-Мюрид!
Умереть и не жить!
Ещё понравилось у el-murid в комментах:
Не существует никакой структуры вируса, и не существует никакого спайкового (S) белка.
Не существует никакого вирусного генома.
Не существует никаких вирусных штаммов.
Невозможно создать никакой диагностический тест или вакцину.
Невозможно доказать причинно-следственную связь заболевания с вирусом, который не существует.
Covid19 - проект глобалистов с намордниками, лжеПЦР, карантинами и ЛохДаунами направленный на приучение людей к диктатуре и безоговорочному рабскому подчинению.
Как Будивельник ещё это не процитировал?!