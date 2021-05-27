То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся. Я нашел ссылку до того, как прочитал Ваш пост. Когда увидел, что это перепечатка Эль-Мюрида был, честно говоря, в лёгком шоке. Такой патриот как Будивельник и вдруг - Эль-Мюрид! Умереть и не жить!
Ещё понравилось у el-murid в комментах:
Не существует никакой структуры вируса, и не существует никакого спайкового (S) белка. Не существует никакого вирусного генома. Не существует никаких вирусных штаммов. Невозможно создать никакой диагностический тест или вакцину. Невозможно доказать причинно-следственную связь заболевания с вирусом, который не существует. Covid19 - проект глобалистов с намордниками, лжеПЦР, карантинами и ЛохДаунами направленный на приучение людей к диктатуре и безоговорочному рабскому подчинению.
Першій новині від пані Виноград я б не довіряв. Посилання на дослідження немає на відміну від другої новини де є послання на ньюйорктаймс а звідти на нейчур. І не знаю як Ви, а я ще памятаю її виступ на ток шоу десь біля нового року про 50% перехворілих і що спалахів більше не очікується. Теж тоді посилалася на дослідження якого ніхто так і не побачив.
імунітет до коронавірусу може зберігатися щонайменше протягом року або можливо навіть протягом усього життя, посилюючись із часом, особливо після вакцинації.
«Навіть якщо ви інфікувалися, це не означає, що у вас надпотужна імунна реакція», - каже доктор Еллебеді. Висновки дослідження підкріплюють думку про те, що людям, які одужали від COVID-19, слід робити щеплення.
Так что всё ещё достаточно неопределённо.
Ну а высказывания г-жи Виноград (во всяком случае, в изложении Апострофа) выглядят весьма сомнительно.
Хочу вставить свое ИМХО. Переболел второй раз (про первый писал уже). Да, вирус есть. С этим трудно поспорить. Жена принесла от знакомых. Меня зацепило. Вечером головная боль. Следующий день (6.04.2021) ужастно болел. Температура 37.8 целый день. Самое главное, что я его ощущал. Но мой организм его "запомнил" после первого раза. Не было у него шансов (у вируса)... На одном дне все и закончилось. Мое мнение, что вот это играет важную роль: https://people.onliner.by/2016/04/16/nostalgiya-igri А вот этим я искренне сочувствую: http://ivona.bigmir.net/deti/vospitanie ... omp-jutera Это я привел в качестве примера. Не учитывая людей преклонного возраста и с сопутствующими болезнями.
wadimk написав:Хочу вставить свое ИМХО. Переболел второй раз (про первый писал уже). Да, вирус есть. С этим трудно поспорить. Жена принесла от знакомых. Меня зацепило. Вечером головная боль. Следующий день (6.04.2021) ужастно болел. Температура 37.8 целый день. Самое главное, что я его ощущал. Но мой организм его "запомнил" после первого раза. Не было у него шансов (у вируса)... На одном дне все и закончилось.
ЛАД написав:То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся. Я нашел ссылку до того, как прочитал Ваш пост. Когда увидел, что это перепечатка Эль-Мюрида был, честно говоря, в лёгком шоке. Такой патриот как Будивельник и вдруг - Эль-Мюрид! Умереть и не жить!
1 В мене відсутнє табу на джерела інформації.. Я можу собі позволити почитати і леніна/сталіна/гітлера... - але це не говорить про те що я буду підтримувати їх ідеологічну позицію 2 Я дав цитату з якою погоджувався...і не давав цитат які були в цитованому мною повідомленні,але з якими я не погоджувався. Тому давати ссилку - це пояснювати що з частиною я погоджуюсь - з іншою не погоджуюсь...така собі реклама російського шовініста елюмюріда. Тому питання Так я правильно поступив? чи мені було соромно? 3 Я підтримую діяльність Порошенка..а тому в мене в мережі друзі проПорошенківці,інформацію той самий фейсбук підбирає по інтересам...тому якщо чесно в стрічці засилля пропорошенківської інформації..але я вмію це виправляти.Періодично захожу на військові російські сайти де завжди присутнє победобєсіє.... Бачили б Ви мою сторінк(новинну) яку готує мені фейсбук - з розум б зійшли.. А для мене це просто засіб урівноваження різноспрямованої ідеологічної інформації. Ворога треба знати в лице..(до ковіда це також відноситься)
zРадио написав:Смертность от основных причин в динамике. Обращайте внимание на шкалу (указана в подписи данных) - ковид не обогнал сердечно-сосудистые катастрофы, но его тренд в негативном смысле впечатляет
PS: рост других причин смерти, отображенных на графике, тоже не сам по себе берется, как можно догадаться - это неучтенные в МОЗ-овской статистике смерти, спровоцированные коронавирусной болезнью
Цікаво, хоч зрадіо і попередив що шкали для графіка з різних сторін для різних причин..-чи багато тутешніх читачів це побачили? Там прикольно виходить _______________________ серпня 2020 по листопад 2020 Серцево-суддинні__________30 000__________45 000_________+15 000 ковід______________________1 000___________6 000__________+5 000 Але ковід страшний і безпощадний.....
График не мой, я бы рисовал его по-другому. Но сути то это не меняет! С чем ты споришь? По цифрам же видно, что смерти от ковида идут не вместо, а в дополнение
1 Де написано що я з чимось сперичаюсь? Я констатую факт - серцево-судинні зросли в три рази більше ніж ковідні 2 А чого ти сховав сам графік в повідомленні яке сам же цитував? Напевно тому що лоханувся Адже на графіку показані не сумарні..а конкретні по хворобам графіки. 3 А чим крім твоєї власної фантазії ти можеш підтвердити що саме ковід у кількості+5000 смертей, викликав ще й хвороби органів кровообігу+15000 смертей?
budivelnik Ссылку на источник надо давать всегда! И Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме. Ну и Вы так и не ответили на "гуру ковідперестрашених" - это Эль-Мюрид?!
ЛАД написав:... Ещё понравилось у el-murid в комментах:
Не существует никакой структуры вируса, и не существует никакого спайкового (S) белка. Не существует никакого вирусного генома. Не существует никаких вирусных штаммов. Невозможно создать никакой диагностический тест или вакцину. Невозможно доказать причинно-следственную связь заболевания с вирусом, который не существует. Covid19 - проект глобалистов с намордниками, лжеПЦР, карантинами и ЛохДаунами направленный на приучение людей к диктатуре и безоговорочному рабскому подчинению.
Как Будивельник ещё это не процитировал?!
Похоже какие-то остатки сознания все еще есть -- и человек понимает, что если начать перепечатывать подобное -- это явный диагноз навроде ПГМ. И отношение будет как к уличным пророкам с криками "конец близок"...