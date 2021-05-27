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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3277327832793280>
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 01:11

yanyura
Спасибо за пост.
У меня, правда, ссылка на Хафизова выходит https://www.gazeta.ru/social/news/2021/05/27/n_16026722.shtml?updated. В отличие от ria.ru этот сайт открывается свободно.
Хочу добавить для тех, кто не будет читать ссылки, что Хафизов говорит только о том, что вакцинироваться, вероятно, придется ежегодно.

То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся.
Я нашел ссылку до того, как прочитал Ваш пост. Когда увидел, что это перепечатка Эль-Мюрида был, честно говоря, в лёгком шоке. Такой патриот как Будивельник и вдруг - Эль-Мюрид!
Умереть и не жить!

Ещё понравилось у el-murid в комментах:
Не существует никакой структуры вируса, и не существует никакого спайкового (S) белка.
Не существует никакого вирусного генома.
Не существует никаких вирусных штаммов.
Невозможно создать никакой диагностический тест или вакцину.
Невозможно доказать причинно-следственную связь заболевания с вирусом, который не существует.
Covid19 - проект глобалистов с намордниками, лжеПЦР, карантинами и ЛохДаунами направленный на приучение людей к диктатуре и безоговорочному рабскому подчинению.

Как Будивельник ещё это не процитировал?!
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 01:47

  IgA написав:Ой+

Першій новині від пані Виноград я б не довіряв. Посилання на дослідження немає на відміну від другої новини де є послання на ньюйорктаймс а звідти на нейчур.
І не знаю як Ви, а я ще памятаю її виступ на ток шоу десь біля нового року про 50% перехворілих і що спалахів більше не очікується. Теж тоді посилалася на дослідження якого ніхто так і не побачив.

Я бы не особо реагировал на обе новости.
В той же ссылке Ой+ https://zn.ua/ukr/WORLD/imunitet-do-koronavirusu-mozhe-zberihatisja-rokami-nyt.html есть и такое:
імунітет до коронавірусу може зберігатися щонайменше протягом року або можливо навіть протягом усього життя, посилюючись із часом, особливо після вакцинації.

«Навіть якщо ви інфікувалися, це не означає, що у вас надпотужна імунна реакція», - каже доктор Еллебеді. Висновки дослідження підкріплюють думку про те, що людям, які одужали від COVID-19, слід робити щеплення.

Так что всё ещё достаточно неопределённо.

Ну а высказывания г-жи Виноград (во всяком случае, в изложении Апострофа) выглядят весьма сомнительно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 07:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся.

Придумайте сами его ответ, вы что, не умеете? Там примитивно. Просто должны присутствовать слова "дурні, психи, не зрозуміють збрешуть, невіглас, ". :lol:

156 летальных за сутки. 68 пробили, летим в 30!! :D
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Хочу вставить свое ИМХО. Переболел второй раз (про первый писал уже). Да, вирус есть. С этим трудно поспорить. Жена принесла от знакомых. Меня зацепило. Вечером головная боль. Следующий день (6.04.2021) ужастно болел. Температура 37.8 целый день. Самое главное, что я его ощущал. Но мой организм его "запомнил" после первого раза. Не было у него шансов (у вируса)... На одном дне все и закончилось.
Мое мнение, что вот это играет важную роль:
https://people.onliner.by/2016/04/16/nostalgiya-igri
А вот этим я искренне сочувствую:
http://ivona.bigmir.net/deti/vospitanie ... omp-jutera
Это я привел в качестве примера. Не учитывая людей преклонного возраста и с сопутствующими болезнями.
wadimk
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 08:52

  wadimk написав:Хочу вставить свое ИМХО. Переболел второй раз (про первый писал уже). Да, вирус есть. С этим трудно поспорить. Жена принесла от знакомых. Меня зацепило. Вечером головная боль. Следующий день (6.04.2021) ужастно болел. Температура 37.8 целый день. Самое главное, что я его ощущал. Но мой организм его "запомнил" после первого раза. Не было у него шансов (у вируса)... На одном дне все и закончилось.

Выглядит полегче чем побочки от вакцин
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:00

  ЛАД написав:То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся.
Я нашел ссылку до того, как прочитал Ваш пост. Когда увидел, что это перепечатка Эль-Мюрида был, честно говоря, в лёгком шоке. Такой патриот как Будивельник и вдруг - Эль-Мюрид!
Умереть и не жить!
1 В мене відсутнє табу на джерела інформації..
Я можу собі позволити почитати і леніна/сталіна/гітлера... - але це не говорить про те що я буду підтримувати їх ідеологічну позицію
2 Я дав цитату з якою погоджувався...і не давав цитат які були в цитованому мною повідомленні,але з якими я не погоджувався.
Тому давати ссилку - це пояснювати що з частиною я погоджуюсь - з іншою не погоджуюсь...така собі реклама російського шовініста елюмюріда.
Тому питання
Так я правильно поступив? чи мені було соромно?
3 Я підтримую діяльність Порошенка..а тому в мене в мережі друзі проПорошенківці,інформацію той самий фейсбук підбирає по інтересам...тому якщо чесно в стрічці засилля пропорошенківської інформації..але я вмію це виправляти.Періодично захожу на військові російські сайти де завжди присутнє победобєсіє....
Бачили б Ви мою сторінк(новинну) яку готує мені фейсбук - з розум б зійшли..
А для мене це просто засіб урівноваження різноспрямованої ідеологічної інформації.
Ворога треба знати в лице..(до ковіда це також відноситься)
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:12

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Смертность от основных причин в динамике. Обращайте внимание на шкалу (указана в подписи данных) - ковид не обогнал сердечно-сосудистые катастрофы, но его тренд в негативном смысле впечатляет

Зображення

PS: рост других причин смерти, отображенных на графике, тоже не сам по себе берется, как можно догадаться - это неучтенные в МОЗ-овской статистике смерти, спровоцированные коронавирусной болезнью
Цікаво, хоч зрадіо і попередив що шкали для графіка з різних сторін для різних причин..-чи багато тутешніх читачів це побачили?
Там прикольно виходить
_______________________ серпня 2020 по листопад 2020
Серцево-суддинні__________30 000__________45 000_________+15 000
ковід______________________1 000___________6 000__________+5 000
Але ковід страшний і безпощадний.....
График не мой, я бы рисовал его по-другому. Но сути то это не меняет! С чем ты споришь? По цифрам же видно, что смерти от ковида идут не вместо, а в дополнение :(
1 Де написано що я з чимось сперичаюсь?
Я констатую факт - серцево-судинні зросли в три рази більше ніж ковідні
2 А чого ти сховав сам графік в повідомленні яке сам же цитував?
Напевно тому що лоханувся
Адже на графіку показані не сумарні..а конкретні по хворобам графіки.
3 А чим крім твоєї власної фантазії ти можеш підтвердити що саме ковід у кількості+5000 смертей, викликав ще й хвороби органів кровообігу+15000 смертей?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:14

budivelnik
Ссылку на источник надо давать всегда!
И Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме.
Ну и Вы так и не ответили на "гуру ковідперестрашених" - это Эль-Мюрид?! :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:17

  ЛАД написав:...
Ещё понравилось у el-murid в комментах:
Не существует никакой структуры вируса, и не существует никакого спайкового (S) белка.
Не существует никакого вирусного генома.
Не существует никаких вирусных штаммов.
Невозможно создать никакой диагностический тест или вакцину.
Невозможно доказать причинно-следственную связь заболевания с вирусом, который не существует.
Covid19 - проект глобалистов с намордниками, лжеПЦР, карантинами и ЛохДаунами направленный на приучение людей к диктатуре и безоговорочному рабскому подчинению.

Как Будивельник ещё это не процитировал?!

Похоже какие-то остатки сознания все еще есть -- и человек понимает, что если начать перепечатывать подобное -- это явный диагноз навроде ПГМ. И отношение будет как к уличным пророкам с криками "конец близок"...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:22

Кстати, "інтерацій" и "сперичаюсь"
ЛАД
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