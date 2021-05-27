Додано: П'ят 28 тра, 2021 01:11

только

Не существует никакой структуры вируса, и не существует никакого спайкового (S) белка.

Не существует никакого вирусного генома.

Не существует никаких вирусных штаммов.

Невозможно создать никакой диагностический тест или вакцину.

Невозможно доказать причинно-следственную связь заболевания с вирусом, который не существует.

Covid19 - проект глобалистов с намордниками, лжеПЦР, карантинами и ЛохДаунами направленный на приучение людей к диктатуре и безоговорочному рабскому подчинению.

Спасибо за пост.У меня, правда, ссылка на Хафизова выходит. В отличие от ria.ru этот сайт открывается свободно.Хочу добавить для тех, кто не будет читать ссылки, что Хафизов говорито том, что вакцинироваться, вероятно, придется ежегодно.То, что будивельник не даёт ссылку на источник, в общем-то, не редкость. Но в данном случае он, похоже постеснялся.Я нашел ссылку до того, как прочитал Ваш пост. Когда увидел, что это перепечатка Эль-Мюрида был, честно говоря, в лёгком шоке. Такой патриот как Будивельник и вдруг - Эль-Мюрид!Умереть и не жить!Ещё понравилось у el-murid в комментах:Как Будивельник ещё это не процитировал?!