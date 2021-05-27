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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3277327832793280
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:26

  ЛАД написав:budivelnik
Ссылку на источник надо давать всегда!
И Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме.
Ну и Вы так и не ответили на "гуру ковідперестрашених" - это Эль-Мюрид?! :shock:
1 Я не порушив жодного правила
2 Можу собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне , а слово завжди чи всі так вважають - для мене це сполучення паразити які прикривають відсутність особистої думки того ,хто їх використовує
3 Хотаб
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:3 А чим крім твоєї власної фантазії ти можеш підтвердити що саме ковід у кількості+5000 смертей, викликав ще й хвороби органів кровообігу+15000 смертей?


Несмотря на то, что COVID-19 относится к респираторным вирусам, поражающим дыхательные пути, все больше врачей считают новую коронавирусную инфекцию заболеванием, существенно влияющим на сердечно-сосудистую систему.
По мере накопления данных о возможных последствиях перенесенного COVID-19 ученые обратили внимание, что так называемый постковидный синдром нередко протекает тяжелее, чем сама вирусная инфекция.

Помимо поражения нервной и дыхательной систем, почек, печени и других органов, врачи отмечают частые осложнения после короновируса на сердце и сосуды, которые могут существенно ограничить повседневную и профессиональную жизнь человека, а также стать причиной отложенной летальности (смерти).

Существует достаточное количество исследований, доказывающих, что коронавирус дает осложнение на сердце и сосуды человека, причем подобные осложнения затрагивают и пациентов, которые ранее не страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Даже спустя полгода после перенесенного COVID-19 врачи фиксируют у пациентов воспаление тканей сердца — в том числе у тех, кто перенес заболевание бессимптомно.


https://euromed.ru/news/covid-i-serdce/
Уж не потому ли эти смерти в группе, а а не Ковид, что пациенты даже не подозревали, что болели Ковид?))
Или подозревали, но выздоровели без теста и в стату по Ковид не попали. Не,не может быть. )))

  budivelnik написав:Хотаб

А? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:45

  budivelnik написав:
  Binimovich написав:Германия. ___________________________________________Україна
5 марта
Число привитых - 8,6 млн._______________________________155586-1дозу
Число новых случаев ковида за день - 22 500_____________18726
25 мая
Число привитых - 33,6 млн.________________987 191 з них повністю 97 391
Число новых случаев ковида за день - 2 600______________2730

Синім додав я
І навіщо Німці стільки грошей на вакцину витратили :D
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+25+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
Треба було ковідперестрашених попитати, особливо одного з відхиленнями психіки..вони б пояснили що ковід - спить..а страшний він тільки з жовтня по березень.
А давайте в світлі зауважень про супердосягнення і потреби врахувати кількість населення - я ще трошки модернізую табличку Бірміновича
________________________________25.03.2021________________25.05.2021
___________________________Німеччина_____Україна______Німеччина_____Україна
кількість населення___________83млн__________40млн________83млн_________40млн
вакциновано_________________8,6млн___________0__________33,6млн_______0,1млн
не вакциновано______________74,4млн________40млн________49,4млн_______39,9млн
захворювань за добу__________22500_________18726_________2600__________2730
не вакцинованих до захворівших__3307_________2137__________19000_________14615

Як так сталося, що в країні в якій дикими темпами йде вакцинація і в країні в якій вакцинація нульова - заразність вірусу падає в
6(Німеччина) або 7(Україна) разів за два місяці?
Адже ті хто не вакцинувався(або не перехворів) - не мають імунітету.

Логічна відповідь - одна
Німці імунітет отримують як вакцинація(33,6 млн)+перехворіли
Українці імунітет отримують я перехворіли+вакцинація(0,1млн)
Але і в перших і в других загальна кількість перехворівших( у відсотках до загальної кількості населення)-приблизно однакова... і становить близько 50%...бо заразність впала в 6-7 разів...
Нехай 2-3 рази це сезонність але ще 3-4 рази - це природний імунітет.
budivelnik
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  #<1 ... 3277327832793280
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