Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3277327832793280 Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:26 ЛАД написав: budivelnik

Ссылку на источник надо давать всегда !

И Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме.

Ну и Вы так и не ответили на "гуру ковідперестрашених" - это Эль-Мюрид?! Ссылку на источник надо даватьИ Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме.Ну и Вы так и не ответили на "гуру ковідперестрашених" - это Эль-Мюрид?! 1 Я не порушив жодного правила

2 Можу собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне , а слово завжди чи всі так вважають - для мене це сполучення паразити які прикривають відсутність особистої думки того ,хто їх використовує

3 Хотаб 1 Я не порушив жодного правила2 Можу собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне , а слово- для мене це сполучення паразити які прикривають відсутність особистої думки того ,хто їх використовує3 Хотаб budivelnik

Повідомлень: 24475 З нами з: 15.01.09 Подякував: 210 раз. Подякували: 2624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:41 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: 3 А чим крім твоєї власної фантазії ти можеш підтвердити що саме ковід у кількості+5000 смертей, викликав ще й хвороби органів кровообігу+15000 смертей? 3 А чим крім твоєї власної фантазії ти можеш підтвердити що саме ковід у кількості+5000 смертей, викликав ще й хвороби органів кровообігу+15000 смертей?



Несмотря на то, что COVID-19 относится к респираторным вирусам, поражающим дыхательные пути, все больше врачей считают новую коронавирусную инфекцию заболеванием, существенно влияющим на сердечно-сосудистую систему.

По мере накопления данных о возможных последствиях перенесенного COVID-19 ученые обратили внимание, что так называемый постковидный синдром нередко протекает тяжелее, чем сама вирусная инфекция.



Помимо поражения нервной и дыхательной систем, почек, печени и других органов, врачи отмечают частые осложнения после короновируса на сердце и сосуды, которые могут существенно ограничить повседневную и профессиональную жизнь человека, а также стать причиной отложенной летальности (смерти).



Существует достаточное количество исследований, доказывающих, что коронавирус дает осложнение на сердце и сосуды человека, причем подобные осложнения затрагивают и пациентов, которые ранее не страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы.



Даже спустя полгода после перенесенного COVID-19 врачи фиксируют у пациентов воспаление тканей сердца — в том числе у тех, кто перенес заболевание бессимптомно.





https://euromed.ru/news/covid-i-serdce/

Уж не потому ли эти смерти в группе, а а не Ковид, что пациенты даже не подозревали, что болели Ковид?))

Или подозревали, но выздоровели без теста и в стату по Ковид не попали. Не,не может быть. )))



budivelnik написав: Хотаб Хотаб

А? Несмотря на то, что COVID-19 относится к респираторным вирусам, поражающим дыхательные пути, все больше врачей считают новую коронавирусную инфекцию заболеванием, существенно влияющим на сердечно-сосудистую систему.По мере накопления данных о возможных последствиях перенесенного COVID-19 ученые обратили внимание, что так называемыйПомимо поражения нервной и дыхательной систем, почек, печени и других органов, врачи отмечают частые осложнения после короновируса на сердце и сосуды, которые могут существенно ограничить повседневную и профессиональную жизнь человека, а также стать причиной отложенной летальности (смерти).Существует достаточное количество исследований, доказывающих, что коронавирус дает осложнение на сердце и сосуды человека, причем подобные осложнения затрагивают и пациентов, которые ранее не страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Даже спустя полгода после перенесенного COVID-19 врачи фиксируют у пациентов воспаление тканей сердца —Уж не потому ли эти смерти в группе, а а не Ковид, что пациенты даже не подозревали, что болели Ковид?))Или подозревали, но выздоровели без теста и в стату по Ковид не попали. Не,не может быть. )))А? Hotab

Повідомлень: 3861 З нами з: 15.02.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 1278 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:45 budivelnik написав: Binimovich написав: Германия. ___________________________________________ Україна

5 марта

Число привитых - 8,6 млн._______________________________ 155586-1дозу

Число новых случаев ковида за день - 22 500_____________ 18726

25 мая

Число привитых - 33,6 млн.________________ 987 191 з них повністю 97 391

Число новых случаев ковида за день - 2 600______________ 2730 Германия. ___________________________________________5 мартаЧисло привитых - 8,6 млн._______________________________Число новых случаев ковида за день - 22 500_____________25 маяЧисло привитых - 33,6 млн.________________Число новых случаев ковида за день - 2 600______________

Синім додав я

І навіщо Німці стільки грошей на вакцину витратили

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+25+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F

Треба було ковідперестрашених попитати, особливо одного з відхиленнями психіки..вони б пояснили що ковід - спить..а страшний він тільки з жовтня по березень. Синім додав яІ навіщо Німці стільки грошей на вакцину витратилиТреба було ковідперестрашених попитати, особливо одного з відхиленнями психіки..вони б пояснили що ковід - спить..а страшний він тільки з жовтня по березень. А давайте в світлі зауважень про супердосягнення і потреби врахувати кількість населення - я ще трошки модернізую табличку Бірміновича

________________________________25.03.2021________________25.05.2021

___________________________Німеччина_____Україна______Німеччина_____Україна

кількість населення___________83млн__________40млн________83млн_________40млн

вакциновано_________________8,6млн___________0__________33,6млн_______0,1млн

не вакциновано______________74,4млн________40млн________49,4млн_______39,9млн

захворювань за добу__________22500_________18726_________2600__________2730

не вакцинованих до захворівших__3307_________2137__________19000_________14615



Як так сталося, що в країні в якій дикими темпами йде вакцинація і в країні в якій вакцинація нульова - заразність вірусу падає в

6(Німеччина) або 7(Україна) разів за два місяці?

Адже ті хто не вакцинувався(або не перехворів) - не мають імунітету.



Логічна відповідь - одна

Німці імунітет отримують як вакцинація(33,6 млн)+перехворіли

Українці імунітет отримують я перехворіли+вакцинація(0,1млн)

Але і в перших і в других загальна кількість перехворівших( у відсотках до загальної кількості населення)-приблизно однакова... і становить близько 50%...бо заразність впала в 6-7 разів...

Нехай 2-3 рази це сезонність але ще 3-4 рази - це природний імунітет. А давайте в світлі зауважень про супердосягнення і потреби врахувати кількість населення - я ще трошки модернізую табличку Бірміновича________________________________25.03.2021________________25.05.2021___________________________Німеччина_____Україна______Німеччина_____Українакількість населення___________83млн__________40млн________83млн_________40млнвакциновано_________________8,6млн___________0__________33,6млн_______0,1млнне вакциновано______________74,4млн________40млн________49,4млн_______39,9млнзахворювань за добу__________22500_________18726_________2600__________2730не вакцинованих до захворівших__3307_________2137__________19000_________14615Як так сталося, що в країні в якій дикими темпами йде вакцинація і в країні в якій вакцинація нульова - заразність вірусу падає в6(Німеччина) або 7(Україна) разів за два місяці?Адже ті хто не вакцинувався(або не перехворів) - не мають імунітету.Логічна відповідь - однаНімці імунітет отримують як вакцинація(33,6 млн)+перехворілиУкраїнці імунітет отримують я перехворіли+вакцинація(0,1млн)Але і в перших і в других загальна кількість перехворівших( у відсотках до загальної кількості населення)-приблизно однакова... і становить близько 50%...бо заразність впала в 6-7 разів...Нехай 2-3 рази це сезонність але ще 3-4 рази - це природний імунітет. budivelnik

Повідомлень: 24475 З нами з: 15.01.09 Подякував: 210 раз. Подякували: 2624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3277327832793280 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням lamal, p_vovk74,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Hennady zРадио і 3 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 750 , 751 , 752

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7515 1806277

ЛОБ Чет 27 тра, 2021 10:07