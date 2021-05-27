1 Я не порушив жодного правила
2 Можу собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне , а слово завжди чи всі так вважають - для мене це сполучення паразити які прикривають відсутність особистої думки того ,хто їх використовує
3 Хотаб
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:26
1 Я не порушив жодного правила
2 Можу собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне , а слово завжди чи всі так вважають - для мене це сполучення паразити які прикривають відсутність особистої думки того ,хто їх використовує
3 Хотаб
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Несмотря на то, что COVID-19 относится к респираторным вирусам, поражающим дыхательные пути, все больше врачей считают новую коронавирусную инфекцию заболеванием, существенно влияющим на сердечно-сосудистую систему.
По мере накопления данных о возможных последствиях перенесенного COVID-19 ученые обратили внимание, что так называемый постковидный синдром нередко протекает тяжелее, чем сама вирусная инфекция.
Помимо поражения нервной и дыхательной систем, почек, печени и других органов, врачи отмечают частые осложнения после короновируса на сердце и сосуды, которые могут существенно ограничить повседневную и профессиональную жизнь человека, а также стать причиной отложенной летальности (смерти).
Существует достаточное количество исследований, доказывающих, что коронавирус дает осложнение на сердце и сосуды человека, причем подобные осложнения затрагивают и пациентов, которые ранее не страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Даже спустя полгода после перенесенного COVID-19 врачи фиксируют у пациентов воспаление тканей сердца — в том числе у тех, кто перенес заболевание бессимптомно.
Уж не потому ли эти смерти в группе, а а не Ковид, что пациенты даже не подозревали, что болели Ковид?))
Или подозревали, но выздоровели без теста и в стату по Ковид не попали. Не,не может быть. )))
А?
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:45
А давайте в світлі зауважень про супердосягнення і потреби врахувати кількість населення - я ще трошки модернізую табличку Бірміновича
________________________________25.03.2021________________25.05.2021
___________________________Німеччина_____Україна______Німеччина_____Україна
кількість населення___________83млн__________40млн________83млн_________40млн
вакциновано_________________8,6млн___________0__________33,6млн_______0,1млн
не вакциновано______________74,4млн________40млн________49,4млн_______39,9млн
захворювань за добу__________22500_________18726_________2600__________2730
не вакцинованих до захворівших__3307_________2137__________19000_________14615
Як так сталося, що в країні в якій дикими темпами йде вакцинація і в країні в якій вакцинація нульова - заразність вірусу падає в
6(Німеччина) або 7(Україна) разів за два місяці?
Адже ті хто не вакцинувався(або не перехворів) - не мають імунітету.
Логічна відповідь - одна
Німці імунітет отримують як вакцинація(33,6 млн)+перехворіли
Українці імунітет отримують я перехворіли+вакцинація(0,1млн)
Але і в перших і в других загальна кількість перехворівших( у відсотках до загальної кількості населення)-приблизно однакова... і становить близько 50%...бо заразність впала в 6-7 разів...
Нехай 2-3 рази це сезонність але ще 3-4 рази - це природний імунітет.
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