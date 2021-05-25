Hotab написав:Таки вирус поразил кору головного мозга ещё одного дисидента. Умение здраво смотреть на цифры и не прятать голову в песок он стал называть "боятися".
"Аналізатори" ще ті підібрались. Що кожна кухарка чи клоун може керувати державою в нас вже довели, тепер ще і всі можуть "здраво" (на їх думку) обхамити професорів та докторів наук, що практикують все життя, та щось там навиводити. А у випадку, коли найближчий час все ж таки покаже. що права в прогнозах була професорка, недавно до пасхи тут так само ті самі оцінювали проф. Мироненко, то з ентузазізмом на нових накидаються. Це вже або якісь комплекси, які через анонімний форум вилазять, або ще щось в продукції кори ЦНС. Для ковід-культівців:
Ой+ написав:А у випадку, коли найближчий час все ж таки покаже.
Покаже/не покаже, ми цього зараз не знаємо. Ми зараз бачимо розлади людей, які вішають ярлики "бояться", "психи", "ідіоти", "дурні" на людей лише за те, що ті працюють з фактичною статичною інформацією, та відкидають фантазії з довідника Стеля.
ЛАД написав:И Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме.
Так ведь он прямо написал:
Я дав цитату з якою погоджувався...і не давав цитат які були в цитованому мною повідомленні,але з якими я не погоджувався.
поэтому, если верить его словам, он "не погоджується" со следующим:
И российское руководство поголовно — в числе этих преступников. Кто-то на первых ролях, кто-то пособничал, кто-то просто стоял на шухере и отвлекал внимание. Но все они — преступники, которых хоть сейчас можно обвинять в геноциде.
Понятно, что всю мировую элиту привлечь и покарать нереально. Да и не наше это дело — пусть со своими упырями они разбираются там сами. Но то, что отечественные преступники должны понести наказание, и именно здесь, в России — факт.
Когда эта власть сгинет, как морок, к перечню преступлений этого режима необходимо будет добавить полновесную главу о событиях 20-21 года. И отмерить каждому причастному полной мерой. Хотя бы для того, чтобы у будущих не возникло и тени сомнения, что отвечать за массовое убийство людей придется. Рано или поздно.