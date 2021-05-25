И российское руководство поголовно — в числе этих преступников. Кто-то на первых ролях, кто-то пособничал, кто-то просто стоял на шухере и отвлекал внимание. Но все они — преступники, которых хоть сейчас можно обвинять в геноциде.



Понятно, что всю мировую элиту привлечь и покарать нереально. Да и не наше это дело — пусть со своими упырями они разбираются там сами. Но то, что отечественные преступники должны понести наказание, и именно здесь, в России — факт.



Когда эта власть сгинет, как морок, к перечню преступлений этого режима необходимо будет добавить полновесную главу о событиях 20-21 года. И отмерить каждому причастному полной мерой. Хотя бы для того, чтобы у будущих не возникло и тени сомнения, что отвечать за массовое убийство людей придется. Рано или поздно.

