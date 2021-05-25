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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3278327932803281
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 11:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Коли хочеться боятись, т

Таки вирус поразил кору головного мозга ещё одного дисидента.
Умение здраво смотреть на цифры и не прятать голову в песок он стал называть "боятися".
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Таки вирус поразил кору головного мозга ещё одного дисидента.
Умение здраво смотреть на цифры и не прятать голову в песок он стал называть "боятися".


"Аналізатори" ще ті підібрались. Що кожна кухарка чи клоун може керувати державою в нас вже довели, тепер ще і всі можуть "здраво" (на їх думку) обхамити професорів та докторів наук, що практикують все життя, та щось там навиводити. А у випадку, коли найближчий час все ж таки покаже. що права в прогнозах була професорка, недавно до пасхи тут так само ті самі оцінювали проф. Мироненко, то з ентузазізмом на нових накидаються. Це вже або якісь комплекси, які через анонімний форум вилазять, або ще щось в продукції кори ЦНС.
Для ковід-культівців:

В Індії почали молитися богині коронавірусу https://wz.lviv.ua/news/436053-indiitsi ... ronavirusu
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:А у випадку, коли найближчий час все ж таки покаже.

Покаже/не покаже, ми цього зараз не знаємо. Ми зараз бачимо розлади людей, які вішають ярлики "бояться", "психи", "ідіоти", "дурні" на людей лише за те, що ті працюють з фактичною статичною інформацією, та відкидають фантазії з довідника Стеля.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме.

Так ведь он прямо написал:
Я дав цитату з якою погоджувався...і не давав цитат які були в цитованому мною повідомленні,але з якими я не погоджувався.

поэтому, если верить его словам, он "не погоджується" со следующим:
И российское руководство поголовно — в числе этих преступников. Кто-то на первых ролях, кто-то пособничал, кто-то просто стоял на шухере и отвлекал внимание. Но все они — преступники, которых хоть сейчас можно обвинять в геноциде.

Понятно, что всю мировую элиту привлечь и покарать нереально. Да и не наше это дело — пусть со своими упырями они разбираются там сами. Но то, что отечественные преступники должны понести наказание, и именно здесь, в России — факт.

Когда эта власть сгинет, как морок, к перечню преступлений этого режима необходимо будет добавить полновесную главу о событиях 20-21 года. И отмерить каждому причастному полной мерой. Хотя бы для того, чтобы у будущих не возникло и тени сомнения, что отвечать за массовое убийство людей придется. Рано или поздно.


P.S. Что-то с памятью у него совсем плохо стало.
Вів 25 тра, 2021 15:47
Вакцинували у нас 1 млн

Эпидемия коронавируса в мире

П'ят 28 тра, 2021 09:45
Українці імунітет отримують я перехворіли+вакцинація(0,1млн)

Эпидемия коронавируса в мире
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:.S. Что-то с памятью у него совсем плохо стало.
Вів 25 тра, 2021 15:47
Вакцинували у нас 1 млн

Эпидемия коронавируса в мире

П'ят 28 тра, 2021 09:45
Українці імунітет отримують я перехворіли+вакцинація(0,1млн)


Якось так 0,1 млн. повністю, а 1 млн. першу дозу:
В Україні з 24 лютого першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS-CoV 2 отримали 999 072 особи, а повністю імунізовані 116 934 особи https://wz.lviv.ua/news/436055-skilki-u ... nfografika

Малувато.
Ой+
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