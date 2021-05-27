Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:39

budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

Ссылку на источник надо давать всегда !

И Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме.

Ну и Вы так и не ответили на "гуру ковідперестрашених" - это Эль-Мюрид?! Ссылку на источник надо даватьИ Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме.Ну и Вы так и не ответили на "гуру ковідперестрашених" - это Эль-Мюрид?! 1 Я не порушив жодного правила

2 Можу собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне , а слово завжди чи всі так вважають - для мене це сполучення паразити які прикривають відсутність особистої думки того ,хто їх використовує

... 1 Я не порушив жодного правила2 Можу собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне , а слово- для мене це сполучення паразити які прикривають відсутність особистої думки того ,хто їх використовує...

2) порушує права будь-якої фізичної або юридичної особи чи групи, зокрема, авторські права, права на інтелектуальну власність, патентні права чи будь-які інші подібні права;

всегда

1.Я, конечно, понимаю, что цитата Эль-Мюрида это не совсем авторские права, но, во всяком случае, весьма близко.Насколько помню, раньше видел прямое требование в правилах указывать источник цитаты, сейчас то ли не нашел, то ли убрали, учитывая, что это было массовое нарушение.Кроме того, как уже неоднократно писал, требование указывать источник цитаты - общепринятое в приличном обществе.2. Можно "собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне" (запятой не хватает), но опять же есть какие-то общепринятые в данном обществе правила, которыевыполняются, даже если кто-то считает слово "всегда" паразитом.Вы же не сядете, простите, срать на улице. (Хотя в Индии это допускается).При этом, насколько знаю, нет закона, прямо запрещающего такой поступок.