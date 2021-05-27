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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3278327932803281
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Плюс абсолютный сезонный пик, чего весной ранее не наблюдалось никогда, кроме периодов войн и пандемий прошлого
А кто-то раньше считал ту статистику?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  zРадио написав:Плюс абсолютный сезонный пик, чего весной ранее не наблюдалось никогда, кроме периодов войн и пандемий прошлого
А кто-то раньше считал ту статистику?

Если пробелы в знаниях настолько мощны, то ответ: " не важно, не вникайте".
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:06

  Ой+ написав:Коли хочеться боятись, то профільні доктори і професори не експерти, а от деякі форумчани то перевершують всіх фахівців. Цікаво би довідатись їхні h-index.


Наука працює трохи не так, але замість пояснення давайте спробуємо Ваші ж методи.

Мій індекс хірша, який Вас так цікавить - 4, хоча наукою я вже давно не займаюсь

https://i.postimg.cc/k465ZBbp/22.png



А от у Вашого шановного експерта, всього 2

https://www.scopus.com/results/authorNa ... f70aeaa465

Сподіваюсь тепер мені можна критикувати експертів?

ПС. Перед тим як вимагати в мене публікації но коронавірусу в пабмеді, спробуйте пошукати аналогічні публікації експертів, а то може вийти конфуз
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:13

  IgA написав:Наука працює трохи не так, але замість пояснення давайте спробуємо Ваші ж методи.

Мій індекс хірша, який Вас так цікавить - 4, хоча наукою я вже давно не займаюсь

https://i.postimg.cc/k465ZBbp/22.png



А от у Вашого шановного експерта, всього 2

https://www.scopus.com/results/authorNa ... f70aeaa465

Сподіваюсь тепер мені можна критикувати експертів?


Не факт :mrgreen: Адже хірш у Н.Виноград насправді вищий, ніж ваш і складає 6 на цей час:
https://scholar.google.com/citations?us ... l=en&oi=ao
П.С. Я розумію, що ви берете індекс по скопусу, бо там він буде нижчим...
А взагалі ваша позиція виглядає дуже дивною, як для науковця :roll: Таке враження, що наукою ви не займаєтесь вже років 20.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:39

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Ссылку на источник надо давать всегда!
И Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме.
Ну и Вы так и не ответили на "гуру ковідперестрашених" - это Эль-Мюрид?! :shock:
1 Я не порушив жодного правила
2 Можу собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне , а слово завжди чи всі так вважають - для мене це сполучення паразити які прикривають відсутність особистої думки того ,хто їх використовує
...

1.
2) порушує права будь-якої фізичної або юридичної особи чи групи, зокрема, авторські права, права на інтелектуальну власність, патентні права чи будь-які інші подібні права;

https://forum.finance.ua/topic4727.html
Я, конечно, понимаю, что цитата Эль-Мюрида это не совсем авторские права, но, во всяком случае, весьма близко.
Насколько помню, раньше видел прямое требование в правилах указывать источник цитаты, сейчас то ли не нашел, то ли убрали, учитывая, что это было массовое нарушение.

Кроме того, как уже неоднократно писал, требование указывать источник цитаты - общепринятое в приличном обществе.

2. Можно "собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне" (запятой не хватает), но опять же есть какие-то общепринятые в данном обществе правила, которые всегда выполняются, даже если кто-то считает слово "всегда" паразитом.
Вы же не сядете, простите, срать на улице. (Хотя в Индии это допускается). :) При этом, насколько знаю, нет закона, прямо запрещающего такой поступок.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:44

  fler написав:П.С. Я розумію, що ви берете індекс по скопусу, бо там він буде нижчим...


В скопусі він нижчий, бо там враховані тільки статті в журналах що входять в скопус, а в гугл сколар рахує всі статті, в тому числі всякі мурзилки де публікуються такі кандидати наук як Кива.
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:47

  fler написав:
  IgA написав: Наука працює трохи не так, але замість пояснення давайте спробуємо Ваші ж методи.
Мій індекс хірша, який Вас так цікавить - 4, хоча наукою я вже давно не займаюсь
https://i.postimg.cc/k465ZBbp/22.png
А от у Вашого шановного експерта, всього 2
https://www.scopus.com/results/authorNa ... f70aeaa465
Сподіваюсь тепер мені можна критикувати експертів?
Не факт :mrgreen: Адже хірш у Н.Виноград насправді вищий, ніж ваш і складає 6 на цей час:
https://scholar.google.com/citations?us ... l=en&oi=ao
П.С. Я розумію, що ви берете індекс по скопусу, бо там він буде нижчим...
А взагалі ваша позиція виглядає дуже дивною, як для науковця :roll: Таке враження, що наукою ви не займаєтесь вже років 20.

Все эти цифры просто смешные, особенно для медиков.
Хотя ради справедливости замечу, что количество цитирований двух ее работ вызывает уважение.
И еще: Скопус - редкое д...мо. Рулит Web of Sciences.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:14

  Ой+ написав:
  IgA написав:
  Hotab написав:пан Ой+ читает нечистоплотных экспертов


Пан Ой читає те в що Він хотів би виріти, таке буває.
А справжня проблема в тому що
главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.

не здивуюся якщо в дивних рішеннях української влади по боротьбі з епідемією знайдеться вклад пані Виноград


  ЛАД написав:Ну а высказывания г-жи Виноград (во всяком случае, в изложении Апострофа) выглядят весьма сомнительно.


"Виноград зелений" © Езоп
Коли хочеться боятись, то профільні доктори і професори не експерти, а от деякі форумчани то перевершують всіх фахівців. Цікаво би довідатись їхні h-index.
На https://podrobnosti.ua/ найпопулярніша стаття:
Пожизненный иммунитет: ученые сделали шокирующее заявление о коронавирусе https://podrobnosti.ua/2404165-pozhizne ... iruse.html по материалам: The New York Times

Я, вообще-то, дал цитаты из Вашей же ссылки, которые показывают неоднозначность Ваших выводов. Вы почему-то не обратили на это внимание. Понимаю, человек предпочитает видеть то, что ему хочется. :)
Что касается госпожи Виноград, по-моему, IgA достаточно понятно ответил. Разбирать подробно пустые слова, не подкреплённые научными доказательствами, мне лень. Если Вам хочется верить, то это Ваше право, запретить не могу. Вопросы веры к науке не относятся и спорить о них бессмысленно.

Ну і на перспективу:
Через 5-7 лет в мире появится новый вирус, который будет еще сильнее и опаснее, чем COVID-19 https://podrobnosti.ua/2404332-budet-es ... demii.html

Так що тіштеся сьогоднішнім днем.

Насчёт "прогнозов" _hunter на предыдущей странице хорошо ответил. Правда, не Вам, но вполне подходит.
Может, будет, может, нет.
Готовиться, на всякий случай, надо. Тут Гейтс прав. Готовиться в моем понимании означает уделять больше внимания медицинской науке и организации.

P.s. Кстати в Германии "Доля всего населения, получившего хотя бы одну дозу вакцины" уже 42% (https://ourworldindata.org/covid-vaccinations), так что говорить о 8 млн не стоит.
ЛАД
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