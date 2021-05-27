Сподіваюсь тепер мені можна критикувати експертів?
Не факт Адже хірш у Н.Виноград насправді вищий, ніж ваш і складає 6 на цей час: https://scholar.google.com/citations?us ... l=en&oi=ao П.С. Я розумію, що ви берете індекс по скопусу, бо там він буде нижчим... А взагалі ваша позиція виглядає дуже дивною, як для науковця Таке враження, що наукою ви не займаєтесь вже років 20.
ЛАД написав:budivelnik Ссылку на источник надо давать всегда! И Эль-Мюрида Вы процитировали полностью, слово в слово, кроме последних 5 предложений, в которых речь идёт чисто о России и её режиме. Ну и Вы так и не ответили на "гуру ковідперестрашених" - это Эль-Мюрид?!
1 Я не порушив жодного правила 2 Можу собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне , а слово завжди чи всі так вважають - для мене це сполучення паразити які прикривають відсутність особистої думки того ,хто їх використовує ...
1.
2) порушує права будь-якої фізичної або юридичної особи чи групи, зокрема, авторські права, права на інтелектуальну власність, патентні права чи будь-які інші подібні права;
https://forum.finance.ua/topic4727.html Я, конечно, понимаю, что цитата Эль-Мюрида это не совсем авторские права, но, во всяком случае, весьма близко. Насколько помню, раньше видел прямое требование в правилах указывать источник цитаты, сейчас то ли не нашел, то ли убрали, учитывая, что это было массовое нарушение.
Кроме того, как уже неоднократно писал, требование указывать источник цитаты - общепринятое в приличном обществе.
2. Можно "собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне" (запятой не хватает), но опять же есть какие-то общепринятые в данном обществе правила, которые всегда выполняются, даже если кто-то считает слово "всегда" паразитом. Вы же не сядете, простите, срать на улице. (Хотя в Индии это допускается). При этом, насколько знаю, нет закона, прямо запрещающего такой поступок.
Не факт Адже хірш у Н.Виноград насправді вищий, ніж ваш і складає 6 на цей час: https://scholar.google.com/citations?us ... l=en&oi=ao П.С. Я розумію, що ви берете індекс по скопусу, бо там він буде нижчим... А взагалі ваша позиція виглядає дуже дивною, як для науковця Таке враження, що наукою ви не займаєтесь вже років 20.
Все эти цифры просто смешные, особенно для медиков. Хотя ради справедливости замечу, что количество цитирований двух ее работ вызывает уважение. И еще: Скопус - редкое д...мо. Рулит Web of Sciences.
Я, вообще-то, дал цитаты из Вашей же ссылки, которые показывают неоднозначность Ваших выводов. Вы почему-то не обратили на это внимание. Понимаю, человек предпочитает видеть то, что ему хочется. Что касается госпожи Виноград, по-моему, IgA достаточно понятно ответил. Разбирать подробно пустые слова, не подкреплённые научными доказательствами, мне лень. Если Вам хочется верить, то это Ваше право, запретить не могу. Вопросы веры к науке не относятся и спорить о них бессмысленно.
Насчёт "прогнозов" _hunter на предыдущей странице хорошо ответил. Правда, не Вам, но вполне подходит. Может, будет, может, нет. Готовиться, на всякий случай, надо. Тут Гейтс прав. Готовиться в моем понимании означает уделять больше внимания медицинской науке и организации.