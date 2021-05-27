Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:14

Ой+ написав: IgA написав: Hotab написав: пан Ой+ читает нечистоплотных экспертов пан Ой+ читает нечистоплотных экспертов



Пан Ой читає те в що Він хотів би виріти, таке буває.

А справжня проблема в тому що

главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.

не здивуюся якщо в дивних рішеннях української влади по боротьбі з епідемією знайдеться вклад пані Виноград Пан Ой читає те в що Він хотів би виріти, таке буває.А справжня проблема в тому щоне здивуюся якщо в дивних рішеннях української влади по боротьбі з епідемією знайдеться вклад пані Виноград



ЛАД написав: Ну а высказывания г-жи Виноград (во всяком случае, в изложении Апострофа) выглядят весьма сомнительно. Ну а высказывания г-жи Виноград (во всяком случае, в изложении Апострофа) выглядят весьма сомнительно.



"Виноград зелений" © Езоп

Коли хочеться боятись, то профільні доктори і професори не експерти, а от деякі форумчани то перевершують всіх фахівців. Цікаво би довідатись їхні h-index.

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https://podrobnosti.ua/2404165-pozhizne ... iruse.html по материалам: The New York Times Пожизненный иммунитет: ученые сделали шокирующее заявление о коронавирусепо материалам: The New York Times "Виноград зелений" © ЕзопКоли хочеться боятись, то профільні доктори і професори не експерти, а от деякі форумчани то перевершують всіх фахівців. Цікаво би довідатись їхні h-index.Нанайпопулярніша стаття:

верить



https://podrobnosti.ua/2404332-budet-es ... demii.html Через 5-7 лет в мире появится новый вирус, который будет еще сильнее и опаснее, чем COVID-19

Так що тіштеся сьогоднішнім днем.

Ну і на перспективу:Так що тіштеся сьогоднішнім днем.

Я, вообще-то, дал цитаты из Вашей же ссылки, которые показывают неоднозначность Ваших выводов. Вы почему-то не обратили на это внимание. Понимаю, человек предпочитает видеть то, что ему хочется.Что касается госпожи Виноград, по-моему, IgA достаточно понятно ответил. Разбирать подробно пустые слова, не подкреплённые научными доказательствами, мне лень. Если Вам хочется, то это Ваше право, запретить не могу. Вопросы веры к науке не относятся и спорить о них бессмысленно.Насчёт "прогнозов"на предыдущей странице хорошо ответил. Правда, не Вам, но вполне подходит.Может, будет, может, нет.Готовиться, на всякий случай, надо. Тут Гейтс прав. Готовиться в моем понимании означает уделять больше внимания медицинской науке и организации.P.s. Кстати в Германии "Доля всего населения, получившего хотя бы одну дозу вакцины" уже 42% (), так что говорить о 8 млн не стоит.