А кто-то раньше считал ту статистику?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 17:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 28 тра, 2021 18:22
Додано: П'ят 28 тра, 2021 20:06
Наука працює трохи не так, але замість пояснення давайте спробуємо Ваші ж методи.
Мій індекс хірша, який Вас так цікавить - 4, хоча наукою я вже давно не займаюсь
А от у Вашого шановного експерта, всього 2
Сподіваюсь тепер мені можна критикувати експертів?
ПС. Перед тим як вимагати в мене публікації но коронавірусу в пабмеді, спробуйте пошукати аналогічні публікації експертів, а то може вийти конфуз
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:13
Не факт Адже хірш у Н.Виноград насправді вищий, ніж ваш і складає 6 на цей час:
П.С. Я розумію, що ви берете індекс по скопусу, бо там він буде нижчим...
А взагалі ваша позиція виглядає дуже дивною, як для науковця Таке враження, що наукою ви не займаєтесь вже років 20.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:39
1.
https://forum.finance.ua/topic4727.html
Я, конечно, понимаю, что цитата Эль-Мюрида это не совсем авторские права, но, во всяком случае, весьма близко.
Насколько помню, раньше видел прямое требование в правилах указывать источник цитаты, сейчас то ли не нашел, то ли убрали, учитывая, что это было массовое нарушение.
Кроме того, как уже неоднократно писал, требование указывать источник цитаты - общепринятое в приличном обществе.
2. Можно "собі дозволити діяти так як вважаю за потрібне" (запятой не хватает), но опять же есть какие-то общепринятые в данном обществе правила, которые всегда выполняются, даже если кто-то считает слово "всегда" паразитом.
Вы же не сядете, простите, срать на улице. (Хотя в Индии это допускается). При этом, насколько знаю, нет закона, прямо запрещающего такой поступок.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:44
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:47
Все эти цифры просто смешные, особенно для медиков.
Хотя ради справедливости замечу, что количество цитирований двух ее работ вызывает уважение.
И еще: Скопус - редкое д...мо. Рулит Web of Sciences.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:14
Я, вообще-то, дал цитаты из Вашей же ссылки, которые показывают неоднозначность Ваших выводов. Вы почему-то не обратили на это внимание. Понимаю, человек предпочитает видеть то, что ему хочется.
Что касается госпожи Виноград, по-моему, IgA достаточно понятно ответил. Разбирать подробно пустые слова, не подкреплённые научными доказательствами, мне лень. Если Вам хочется верить, то это Ваше право, запретить не могу. Вопросы веры к науке не относятся и спорить о них бессмысленно.
Насчёт "прогнозов" _hunter на предыдущей странице хорошо ответил. Правда, не Вам, но вполне подходит.
Может, будет, может, нет.
Готовиться, на всякий случай, надо. Тут Гейтс прав. Готовиться в моем понимании означает уделять больше внимания медицинской науке и организации.
P.s. Кстати в Германии "Доля всего населения, получившего хотя бы одну дозу вакцины" уже 42% (
Додано: Суб 29 тра, 2021 07:30
Чекаємо ще 2 критиків індекси, хоч в чомусь.
А проф. Виноград, яку дехто всупереч етикету називає "г-жою", в scholar має ще один профіль
Тепер конкретно по тезі проф. Виноград, яку активно заперечують з переходом на її особистість, про те що імунітет перехворівших + 1 доза вищий, ніж у не хворівших + 2дози, ще крім неї:
Іде далі посилання на:
А какие есть ваши доказатальства?
Замітив, що моє передостаннє повідомлення підтерте - фактично залишився відосик, а текст щез. Не пам'ятаю, що там таке було невідповідне, але шановні модератори можете видаляти повністю.
Додано: Суб 29 тра, 2021 08:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хоть комплейничал конкретно на вас не я (у меня есть на кого),но я вам подскажу, что не так: ваше "бояться"(никто не разу не нашел слов, в чем же "бояться" проявляется) , а также ещё одного невменяемого "дурні", "дурні в квадраті", "ідіоти" і т.д. Все вірно, що це стали випалювати розпеченим залізом, з періодичною відправкою особливо упоротого на відпочинок. Може хоч тут виховають, якщо за 55 років недовиховали.
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