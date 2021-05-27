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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3279328032813282
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:01

Поздравляю всех, опять начались времена Скалецкой-Супрун.
Медицина спешно переводится(пока затишье с волнами) на рельсы "реформ".
В госклиниках Киева всвязи с нехваткой финансирования(тарифы Службы Здоровья вызывают гомерический хохот, их даже на зарплаты не хватает) начинают сокращать медперсонал. В некоторых отделениях штаты урезаются на 30-40%.
Самое смешное - оказались не нужны даже реаниматологи, о жуткой нехватке которых плакались еще осенью.
Такое впечатление, что Ляшко назначен временным зиц-председателем на время, пока не будет завершен разгром остатков системы здравоохранения.
Далее этого стрелочника отправят в почетную отставку и "горестно" разведут руками.
antey1969
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