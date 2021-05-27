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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 тра, 2021 09:01
Поздравляю всех, опять начались времена Скалецкой-Супрун.
Медицина спешно переводится(пока затишье с волнами) на рельсы "реформ".
В госклиниках Киева всвязи с нехваткой финансирования(тарифы Службы Здоровья вызывают гомерический хохот, их даже на зарплаты не хватает) начинают сокращать медперсонал. В некоторых отделениях штаты урезаются на 30-40%.
Самое смешное - оказались не нужны даже реаниматологи, о жуткой нехватке которых плакались еще осенью.
Такое впечатление, что Ляшко назначен временным зиц-председателем на время, пока не будет завершен разгром остатков системы здравоохранения.
Далее этого стрелочника отправят в почетную отставку и "горестно" разведут руками.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 09:31
Подивіться уважніше на статті в другому профілі, всі що мають хоч якісь цитування є і в першому вже.
Ой+ написав:
Тепер конкретно по тезі проф. Виноград, яку активно заперечують з переходом на її особистість, про те що імунітет перехворівших + 1 доза вищий, ніж у не хворівших + 2дози, ще крім неї:
Люди, которые переболели COVID-19, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, чем те, кому вводят вакцину.
Об этом сообщила в интервью "Апострофу" главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.
А Вам не здається що ці тези дещо різні?
навіть більше того -
В рамках одного из исследований ученые из Центра исследования рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле (штат Вашингтон) анализировали образцы крови 10 пациентов, которые выздоровели от COVID-19.
Выяснилось, что их иммунитета было недостаточно для борьбы с «южноафриканским» штаммом коронавируса. Впрочем, после введения одной дозы вакцин Pfizer или Moderna количество антител к коронавирусу увеличивалась в тысячу раз.
Щодо того що тим хто перехворів достатньо однієї дози я ще кілька місяців тому наводив посилання.
Я от не можу зрозуміти Вашу з флер позицію. Ви з одного боку жалієтесь що через карантин люди втрачають доходи, а з іншого боку як тільки вийшли з чергового карантину одразу починаєте розповсюджувати новини що вакцинація фігня, краще перехворіти. Тими темпами ще зараз можна ще пару років хворіти, а якщо темпи пришвидшити до 15 тис в день то доводиться заводити карантин. А от вакцниацію може йти набагато швидшими темпами, але при наявності вакцин, що сподіваюсь може статися вже восени і при наявності бажання, появі якого Ви не сприяєте. З Вкладчиком все ясно, він тут на роботі. А Ви? Хочете ще один карантин восени а то і ще раніше?
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IgA
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Додано: Суб 29 тра, 2021 10:02
IgA написав:
Я от не можу зрозуміти Вашу з флер позицію. Ви з одного боку жалієтесь що через карантин люди втрачають доходи, а з іншого боку як тільки вийшли з чергового карантину одразу починаєте розповсюджувати новини що вакцинація фігня, краще перехворіти. Тими темпами ще зараз можна ще пару років хворіти, а якщо темпи пришвидшити до 15 тис в день то доводиться заводити карантин. А от вакцниацію може йти набагато швидшими темпами, але при наявності вакцин, що сподіваюсь може статися вже восени і при наявності бажання, появі якого Ви не сприяєте. З Вкладчиком все ясно, він тут на роботі. А Ви? Хочете ще один карантин восени а то і ще раніше?
Я не проти вакцинування, біда що воно просувається занадто повільно, попри всілякі надування щок очільниками вакцин замало. В той же час:
Я переконаний, що маємо набагато вищу реальну цифру перехворівших ніж оф. статистика і тому є падіння нових випадків, а не в силу інших чудесних чинників.
І до рейтингів, у Вас зазначено рід занять "ІТ", я так розумію і публікації були в цій галузі, а не в медицині?
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Ой+
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Додано: Суб 29 тра, 2021 10:17
Ой+ написав:
Я переконаний, що маємо набагато вищу реальну цифру перехворівших ніж оф. статистика і тому є падіння нових випадків, а не в силу інших чудесних чинників.
І до рейтингів, у Вас зазначено рід занять "ІТ", я так розумію і публікації були в цій галузі, а не в медицині?
Кількість безсимптомних хворих оцінюють в 80%. Якщо припустити що в офіційну статистику потрапляли лише з симптомами то вийде десь в районі 10 млн. Якщо рахувати по смертності вийде ще менше. В будь-якому разі не 50% і як мінімум на ще один локдаун вистачить, може і більше. Інідійський штам оцінюють як на 2/3 заразніший ніж британський, саме те що треба для ще одного спалаху захворюваності. В Британії через нього пришвидшують темпи вакцинації 30 річних, а не розповсюджують казки що краще перехворіти.
ІТ це тим що я займаюсь зараз, публікації в мене по біології.
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IgA
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Додано: Суб 29 тра, 2021 10:42
IgA написав:
Кількість безсимптомних хворих оцінюють в 80%. Якщо припустити що в офіційну статистику потрапляли лише з симптомами то вийде десь в районі 10 млн. Якщо рахувати по смертності вийде ще менше. В будь-якому разі не 50% і як мінімум на ще один локдаун вистачить, може і більше.
Впевнений, що в оф. статистику не попали не тільки безсимптомні, а і величезна к-ть з симптомами, але не критичними. Влада все обіцяла провести якийсь зріз, що дав би чіткішу уяву, але щось не спромоглись.
Працюю у досить чисельному колективі і нещодавно мали бути збори онлайн, але нарід вирішив зібратися вживу, бо "надоїло боятись", в тому числі і поважного віку, причому реєструвались як положено через гаджети. До осені, можливо почастішають вже повторні випадки, бо імунітет так чи інакше обмежений в часі та і обновлення штамів має місце, а вакцину чогось не дуже довіряю, що буде.
Це мені нагадує програму першого зеленого уряду "демографічний тренд буде позитивним (народжуватиметься і повертатиметься в Україну більше людей, ніж помиратиме і виїжджатиме), що вийшло уже бачимо.
До речі злі язики кажуть, що біологам легше в Скопусі з рейтингом, найкращий в Україні рейтинг має біолог проф. Лущак - індекс Гірша 38, але і всі інші його співробітники мають теж високі.
Згадувана проф. Виноград захистила докторську ще за 8 років до появи скопуса.
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Додано: Суб 29 тра, 2021 11:12
Я бы опирался на Германию,которая довольно точно считает своих жмуриков, а потому , возможно, и переболевших.
Если считать , что у них летальность чуть выше 2% (с поправкой на то, что некоторое количество переболевших таки не попали в статистику, то пусть будет ровно 2%) , то у нас можно считать так:
Избыточная смертность в Украине на момент около 90-100 тыс человек. Если бы все возрастные группы болели пропорционально, то переболело бы порядка 4.5-5 млн. Но молодых (они же менее умирающие ) переболело больше. Потому ч бы сказал, что переболело 10 лямов.
Почему многим кажется, что в его кругу болело половина, или почти все. Это определяется кругом общения. Молодые, активные, работающие, путешествующие. А среди постпенсионных таких значительно меньше. И тут снова таки опасность: Когда переболеют старческие группы, летальность
выйдет на свои 2% . Сейчас она около 1%.
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