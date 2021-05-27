Поздравляю всех, опять начались времена Скалецкой-Супрун. Медицина спешно переводится(пока затишье с волнами) на рельсы "реформ". В госклиниках Киева всвязи с нехваткой финансирования(тарифы Службы Здоровья вызывают гомерический хохот, их даже на зарплаты не хватает) начинают сокращать медперсонал. В некоторых отделениях штаты урезаются на 30-40%. Самое смешное - оказались не нужны даже реаниматологи, о жуткой нехватке которых плакались еще осенью. Такое впечатление, что Ляшко назначен временным зиц-председателем на время, пока не будет завершен разгром остатков системы здравоохранения. Далее этого стрелочника отправят в почетную отставку и "горестно" разведут руками.
Подивіться уважніше на статті в другому профілі, всі що мають хоч якісь цитування є і в першому вже.
Ой+ написав:Тепер конкретно по тезі проф. Виноград, яку активно заперечують з переходом на її особистість, про те що імунітет перехворівших + 1 доза вищий, ніж у не хворівших + 2дози, ще крім неї:
Люди, которые переболели COVID-19, имеют более стойкий иммунитет к коронавирусу, чем те, кому вводят вакцину. Об этом сообщила в интервью "Апострофу" главный специалист Минздрава по эпидемиологии, доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград.
А Вам не здається що ці тези дещо різні?
навіть більше того -
В рамках одного из исследований ученые из Центра исследования рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэтле (штат Вашингтон) анализировали образцы крови 10 пациентов, которые выздоровели от COVID-19.
Выяснилось, что их иммунитета было недостаточно для борьбы с «южноафриканским» штаммом коронавируса. Впрочем, после введения одной дозы вакцин Pfizer или Moderna количество антител к коронавирусу увеличивалась в тысячу раз.
Щодо того що тим хто перехворів достатньо однієї дози я ще кілька місяців тому наводив посилання.
Я от не можу зрозуміти Вашу з флер позицію. Ви з одного боку жалієтесь що через карантин люди втрачають доходи, а з іншого боку як тільки вийшли з чергового карантину одразу починаєте розповсюджувати новини що вакцинація фігня, краще перехворіти. Тими темпами ще зараз можна ще пару років хворіти, а якщо темпи пришвидшити до 15 тис в день то доводиться заводити карантин. А от вакцниацію може йти набагато швидшими темпами, але при наявності вакцин, що сподіваюсь може статися вже восени і при наявності бажання, появі якого Ви не сприяєте. З Вкладчиком все ясно, він тут на роботі. А Ви? Хочете ще один карантин восени а то і ще раніше?
IgA написав:Я от не можу зрозуміти Вашу з флер позицію. Ви з одного боку жалієтесь що через карантин люди втрачають доходи, а з іншого боку як тільки вийшли з чергового карантину одразу починаєте розповсюджувати новини що вакцинація фігня, краще перехворіти. Тими темпами ще зараз можна ще пару років хворіти, а якщо темпи пришвидшити до 15 тис в день то доводиться заводити карантин. А от вакцниацію може йти набагато швидшими темпами, але при наявності вакцин, що сподіваюсь може статися вже восени і при наявності бажання, появі якого Ви не сприяєте. З Вкладчиком все ясно, він тут на роботі. А Ви? Хочете ще один карантин восени а то і ще раніше?
Я не проти вакцинування, біда що воно просувається занадто повільно, попри всілякі надування щок очільниками вакцин замало. В той же час:
Я переконаний, що маємо набагато вищу реальну цифру перехворівших ніж оф. статистика і тому є падіння нових випадків, а не в силу інших чудесних чинників. І до рейтингів, у Вас зазначено рід занять "ІТ", я так розумію і публікації були в цій галузі, а не в медицині?
Ой+ написав:Я переконаний, що маємо набагато вищу реальну цифру перехворівших ніж оф. статистика і тому є падіння нових випадків, а не в силу інших чудесних чинників. І до рейтингів, у Вас зазначено рід занять "ІТ", я так розумію і публікації були в цій галузі, а не в медицині?
Кількість безсимптомних хворих оцінюють в 80%. Якщо припустити що в офіційну статистику потрапляли лише з симптомами то вийде десь в районі 10 млн. Якщо рахувати по смертності вийде ще менше. В будь-якому разі не 50% і як мінімум на ще один локдаун вистачить, може і більше. Інідійський штам оцінюють як на 2/3 заразніший ніж британський, саме те що треба для ще одного спалаху захворюваності. В Британії через нього пришвидшують темпи вакцинації 30 річних, а не розповсюджують казки що краще перехворіти.
ІТ це тим що я займаюсь зараз, публікації в мене по біології.
IgA написав:Кількість безсимптомних хворих оцінюють в 80%. Якщо припустити що в офіційну статистику потрапляли лише з симптомами то вийде десь в районі 10 млн. Якщо рахувати по смертності вийде ще менше. В будь-якому разі не 50% і як мінімум на ще один локдаун вистачить, може і більше.
Впевнений, що в оф. статистику не попали не тільки безсимптомні, а і величезна к-ть з симптомами, але не критичними. Влада все обіцяла провести якийсь зріз, що дав би чіткішу уяву, але щось не спромоглись. Працюю у досить чисельному колективі і нещодавно мали бути збори онлайн, але нарід вирішив зібратися вживу, бо "надоїло боятись", в тому числі і поважного віку, причому реєструвались як положено через гаджети. До осені, можливо почастішають вже повторні випадки, бо імунітет так чи інакше обмежений в часі та і обновлення штамів має місце, а вакцину чогось не дуже довіряю, що буде. Це мені нагадує програму першого зеленого уряду "демографічний тренд буде позитивним (народжуватиметься і повертатиметься в Україну більше людей, ніж помиратиме і виїжджатиме), що вийшло уже бачимо. До речі злі язики кажуть, що біологам легше в Скопусі з рейтингом, найкращий в Україні рейтинг має біолог проф. Лущак - індекс Гірша 38, але і всі інші його співробітники мають теж високі. Згадувана проф. Виноград захистила докторську ще за 8 років до появи скопуса.
Я бы опирался на Германию,которая довольно точно считает своих жмуриков, а потому , возможно, и переболевших. Если считать , что у них летальность чуть выше 2% (с поправкой на то, что некоторое количество переболевших таки не попали в статистику, то пусть будет ровно 2%) , то у нас можно считать так: Избыточная смертность в Украине на момент около 90-100 тыс человек. Если бы все возрастные группы болели пропорционально, то переболело бы порядка 4.5-5 млн. Но молодых (они же менее умирающие ) переболело больше. Потому ч бы сказал, что переболело 10 лямов. Почему многим кажется, что в его кругу болело половина, или почти все. Это определяется кругом общения. Молодые, активные, работающие, путешествующие. А среди постпенсионных таких значительно меньше. И тут снова таки опасность: Когда переболеют старческие группы, летальность выйдет на свои 2% . Сейчас она около 1%.
Ой+ написав:Впевнений, що в оф. статистику не попали не тільки безсимптомні, а і величезна к-ть з симптомами, але не критичними. Влада все обіцяла провести якийсь зріз, що дав би чіткішу уяву, але щось не спромоглись.
Сподіваюсь що з памятю у Вас все гаразд, спробуйте згадати чим закінчились подібні розмови про 50% перехворівших зимою. Очевидно що дослідження втратило актуальність коли стало ясно що ніяких 50% немає.
Ой+ написав:До речі злі язики кажуть, що біологам легше в Скопусі з рейтингом, найкращий в Україні рейтинг має біолог проф. Лущак - індекс Гірша 38, але і всі інші його співробітники мають теж високі.
Біологам в скопусі якраз важче, бо для публікацї яку прийме журнал із скопусу потрібно більш серйозне фінансування ніж зазвичай є в Україні, а чого варті десятки публікацій в вісниках невідомо чого ви можете порівнявши індекс хірша в скопусі та гугл сколар.
Ой+ написав:а вакцину чогось не дуже довіряю, що буде
Думаю Вам не завадило би визначитися, Вам з красивими проти карантину чи з розумними хто не довіряє вакцинам.
Вообще-то профессор Виноград специализируется на клещевом энцефалите и бОльшая часть статей (в ссылке от fler, использую эту отсылку, т.к. здесь больше научных публикаций Виноград) именно по нему. И Виноград действительно одна из виднейших специалистов в этом вопросе. Но это не означает, что она автоматически становится одним из видных специалистов по Ковид-19.
Из списка (ссылка fler): В 2020-м ею было опубликовано 1 статья - Tick-borne encephalitis cases recorded in Ukraine over 1990–2018 В 2021-м тоже 1 - Phylogenetic analysis of tick-borne encephalitis virus strains found in an engorged tick and traveler returning from Russia
Т.е. обе по энцефалиту.
В то же время, как эпидемиолог, она, еще в начале апреля 2020, дала свое видение развития эпидемии Ковид-19:
ЗВІТ ПРО НАРАДУ
Конференція Лікарської комісії НауковогоТовариства імені Шевченка у Львові «Пандемія COVID-19. Редакційна політика журналів у сучасному науковому просторі та роль асоціацій редакторів», 7 квітня 2020 р ... Метою доповіді професора Наталії Олексіївни Виноград було співставлення епідеміологічно важливих маркерів розвитку пандемії COVID-19 та оцінювання різнопланових тактик реагування на пандемію у різних регіонах ВООЗ.
Професор зазначила, що швидкому поширенню нового коронавірусу SARS-Cov-2 сприяли процеси глобалізації, відтермінування визнання ВООЗ цього захворювання подією, що має міжнародне значення; недотримання обмежень на різні види переміщень населення і товарів з уражених регіонів та до них. Наголосила на важливості таких епідеміологічних параметрів, як активні випадки (їх 5%) та зростання частки померлих серед закритих випадків (до 21%), які дають підстави для проведення прогнозів та модифікації системи реагування.
Великою проблемою є відсутність єдиної достовірної тест-системи, оскільки, це РНК-вмісний вірус, який схильний до значних мутацій, особливо у різних популяціях. Досвід попередніх епідемій Європи, сформульований наступним чином “Біжи якнайшвидше, біжи якнайдалі і повертайся якомога пізніше”, нажаль, не є дієвим в умовах сьогоднішньої пандемії, оскільки, немає куди тікати. Ситуація повинна бути відпрацьована на тій території, на якій знаходишся. Для цього уряди держав повинні сконцентрувати всю увагу на обранні правильної тактики протиепідемічного захисту, на забезпеченні та збереженні медиків для збереження людських життів.
Також, закликала не плутати грип та COVID-19, оскільки реагування на грип і накоронавірус є абсолютно різним. Статистика по захворюванню на грип проводиться за рік, а COVID-19 є респіраторною інфекцією, яка уражує велику кількість людей всієї планети зараз.
IgA написав:Сподіваюсь що з памятю у Вас все гаразд, спробуйте згадати чим закінчились подібні розмови про 50% перехворівших зимою. Очевидно що дослідження втратило актуальність коли стало ясно що ніяких 50% немає.
Неочевидно.
Ой+ написав:До речі злі язики кажуть, що біологам легше в Скопусі з рейтингом, найкращий в Україні рейтинг має біолог проф. Лущак - індекс Гірша 38, але і всі інші його співробітники мають теж високі.
Біологам в скопусі якраз важче, бо для публікацї яку прийме журнал із скопусу потрібно більш серйозне фінансування ніж зазвичай є в Україні, а чого варті десятки публікацій в вісниках невідомо чого ви можете порівнявши індекс хірша в скопусі та гугл сколар.
Думаю Вам не завадило би визначитися, Вам з красивими проти карантину чи з розумними хто не довіряє вакцинам.
Я проти пародії на карантин, як вчора дизель-шоу запитували, чому одного штрафують за відсутність маски в парку, а другі гуляють в ресторанах чи Буковелях. А де я висловлювався про недовіру вакцинам? Швидше недовіра, що належна вакцинація буде вчасно зроблена. Що вже доконаний факт.