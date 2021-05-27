antey1969 написав:Поздравляю всех, опять начались времена Скалецкой-Супрун. В некоторых отделениях штаты урезаются на 30-40%. Самое смешное - оказались не нужны даже реаниматологи, о жуткой нехватке которых плакались еще осенью. Такое впечатление, что Ляшко назначен временным зиц-председателем на время, пока не будет завершен разгром остатков системы здравоохранения.
Видимо, население не сокращается нужными темпами. Даже ковид не помог...
fler написав:Звідки стало ясно? Яке серйозне дослідження це підтвердило?
Если вы верите Будивельныку (а это так безоговорочно) , то после 50% (с его точки зрения цифра необходимая и достаточная) должен быть активный спад. Но мы после зимы получили весенние пики, превысившие осенние. Так было зимой 50%? Нет.
fler написав:Яке серйозне дослідження це підтвердило?
А якесь серйозне дослідження підвердило 50% перехворілих? Ця цифра називалась в контексті що більше спалахів захворюваності не очікується, але він стався. Зараз починається ця сама пісня по другому колу. Для цього Вам підтвердження не потрібно? Достатньо
Впевнений, що в оф. статистику не попали не тільки безсимптомні,
За моїм фахом опублікувати статтю в скопусі коштує від 400 євро. Для дисертантів - немає іншого виходу, а решта науковців чудово обходиться іншими фаховими журналами. Мурзилки, про які ви зазначали раніше, не можуть значно вплинути на Хірша, бо їх майже ніхто не читає і тому не посилається. Інша справа - монографії, посібники тощо.
Не платив ні за одну свою публікацію, але результати які прийме журнал з ненульовим імпакт фактором отримати нелегко, значно дорожче 400 евро. І навпаки, якщо потрібно платити за публікацію це якраз ознака що результати нічого не варті, є купа типу наукових журналів які спеціалізуються на подібних публікаціях. Про вплив мурзилок на індекс хірша і гугл сколар - https://site.ua/yesint/9850/
Например, базы данных Scopus и Web of Science не индексируют большинство локальных "мурзилок", низкосортных университетстких вестников и сборников местечковых конференций. Напротив, Google Scholar индексирет буквально все подряд независимо от качества.