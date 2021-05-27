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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3280328132823283 Додано: Суб 29 тра, 2021 13:23 antey1969 написав: Поздравляю всех, опять начались времена Скалецкой-Супрун.

В некоторых отделениях штаты урезаются на 30-40%.

Самое смешное - оказались не нужны даже реаниматологи, о жуткой нехватке которых плакались еще осенью.

Такое впечатление, что Ляшко назначен временным зиц-председателем на время, пока не будет завершен разгром остатков системы здравоохранения.

Поздравляю всех, опять начались времена Скалецкой-Супрун.В некоторых отделениях штаты урезаются на 30-40%.Самое смешное - оказались не нужны даже реаниматологи, о жуткой нехватке которых плакались еще осенью.Такое впечатление, что Ляшко назначен временным зиц-председателем на время, пока не будет завершен разгром остатков системы здравоохранения.



Видимо, население не сокращается нужными темпами. Даже ковид не помог... Видимо, население не сокращается нужными темпами. Даже ковид не помог... fler

Повідомлень: 1707 З нами з: 07.08.09 Подякував: 481 раз. Подякували: 590 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 тра, 2021 13:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Звідки стало ясно? Яке серйозне дослідження це підтвердило? Звідки стало ясно? Яке серйозне дослідження це підтвердило?

Если вы верите Будивельныку (а это так безоговорочно) , то после 50% (с его точки зрения цифра необходимая и достаточная) должен быть активный спад. Но мы после зимы получили весенние пики, превысившие осенние. Так было зимой 50%? Нет. Если вы верите Будивельныку (а это так безоговорочно) , то после 50% (с его точки зрения цифра необходимая и достаточная) должен быть активный спад. Но мы после зимы получили весенние пики, превысившие осенние. Так было зимой 50%? Нет. Hotab

Повідомлень: 3867 З нами з: 15.02.09 Подякував: 188 раз. Подякували: 1278 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 29 тра, 2021 13:39 fler написав: Яке серйозне дослідження це підтвердило? Яке серйозне дослідження це підтвердило?



А якесь серйозне дослідження підвердило 50% перехворілих? Ця цифра називалась в контексті що більше спалахів захворюваності не очікується, але він стався. Зараз починається ця сама пісня по другому колу. Для цього Вам підтвердження не потрібно? Достатньо Впевнений, що в оф. статистику не попали не тільки безсимптомні,



За моїм фахом опублікувати статтю в скопусі коштує від 400 євро. Для дисертантів - немає іншого виходу, а решта науковців чудово обходиться іншими фаховими журналами. Мурзилки, про які ви зазначали раніше, не можуть значно вплинути на Хірша, бо їх майже ніхто не читає і тому не посилається. Інша справа - монографії, посібники тощо.



Не платив ні за одну свою публікацію, але результати які прийме журнал з ненульовим імпакт фактором отримати нелегко, значно дорожче 400 евро. І навпаки, якщо потрібно платити за публікацію це якраз ознака що результати нічого не варті, є купа типу наукових журналів які спеціалізуються на подібних публікаціях.

Про вплив мурзилок на індекс хірша і гугл сколар - https://site.ua/yesint/9850/



Например, базы данных Scopus и Web of Science не индексируют большинство локальных "мурзилок", низкосортных университетстких вестников и сборников местечковых конференций. Напротив, Google Scholar индексирет буквально все подряд независимо от качества. А якесь серйозне дослідження підвердило 50% перехворілих? Ця цифра називалась в контексті що більше спалахів захворюваності не очікується, але він стався. Зараз починається ця сама пісня по другому колу. Для цього Вам підтвердження не потрібно? ДостатньоНе платив ні за одну свою публікацію, але результати які прийме журнал з ненульовим імпакт фактором отримати нелегко, значно дорожче 400 евро. І навпаки, якщо потрібно платити за публікацію це якраз ознака що результати нічого не варті, є купа типу наукових журналів які спеціалізуються на подібних публікаціях.Про вплив мурзилок на індекс хірша і гугл сколар - IgA Повідомлень: 537 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3280328132823283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7515 1806906

ЛОБ Чет 27 тра, 2021 10:07