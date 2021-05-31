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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3282328332843285
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:50

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter ,та вродь понятно. Ближняя Европа даже тест уже не требует для транзита. Пожалуйста, через Румынию, Болгарию в Грецию. Сама Греция ПЛР просит, либо справку о двух прививках, либо о том, что переболел за 180 дней(не более).
Албания ничего не просит.
Народ поехал активно. Только холод собачий, в Херсоне в свитре. Жду июля и помчу к Ионическому морю.

Binimovich, вродь, про ту Европу, что "зеленые паспорта" вводить собралась, спрашивал.
А "этими"-то да -- все понятно -- им и прививка не особо нужна...

Ну и, как говорится, в качестве подтверждения :)
Починаючи з 1 червня 2021 року для в’їзду до Туреччини необхідно виконати одну з чотирьох умов:
мати один з документів, що підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тестування – ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

https://news.finance.ua/ua/news/-/494051/
-- все эти правила туда-сюда меняются чуть ли не каждую неделю :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  Binimovich написав:П.С. Чтобы зарегистрироваться в Дие, достаточно иметь MobileID только.


MobileID или BankID?


Возможны варианты)
Или то, или другое, еще есть CloudId, и что-то ещё...
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:36

_hunter , ну экспресс это ж шара. И быстро, и недорого.

Хуже другое: отсидку по возврату (либо плр) не отменяли у нас.
Hotab
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  #<1 ... 3282328332843285
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