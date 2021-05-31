_hunter написав:Hotab написав:_hunter ,та вродь понятно. Ближняя Европа даже тест уже не требует для транзита. Пожалуйста, через Румынию, Болгарию в Грецию. Сама Греция ПЛР просит, либо справку о двух прививках, либо о том, что переболел за 180 дней(не более).
Албания ничего не просит.
Народ поехал активно. Только холод собачий, в Херсоне в свитре. Жду июля и помчу к Ионическому морю.
Binimovich, вродь, про ту Европу, что "зеленые паспорта" вводить собралась, спрашивал.
А "этими"-то да -- все понятно -- им и прививка не особо нужна...
Ну и, как говорится, в качестве подтверждения
Починаючи з 1 червня 2021 року для в’їзду до Туреччини необхідно виконати одну з чотирьох умов:
мати один з документів, що підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тестування – ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
https://news.finance.ua/ua/news/-/494051/
-- все эти правила туда-сюда меняются чуть ли не каждую неделю