Hotab написав:_hunter ,та вродь понятно. Ближняя Европа даже тест уже не требует для транзита. Пожалуйста, через Румынию, Болгарию в Грецию. Сама Греция ПЛР просит, либо справку о двух прививках, либо о том, что переболел за 180 дней(не более). Албания ничего не просит. Народ поехал активно. Только холод собачий, в Херсоне в свитре. Жду июля и помчу к Ионическому морю.
Binimovich, вродь, про ту Европу, что "зеленые паспорта" вводить собралась, спрашивал. А "этими"-то да -- все понятно -- им и прививка не особо нужна...
Ну и, как говорится, в качестве подтверждения
Починаючи з 1 червня 2021 року для в’їзду до Туреччини необхідно виконати одну з чотирьох умов: мати один з документів, що підтверджує вакцинацію, перенесене захворювання або негативний результат тестування – ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, або експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.
Нужно будет прилететь на Украину с Израиля через месяц, но пока из-за нестабильной ситуации с новыми заболевшими у вас, запрет на посещение Украины продлевается до 16 июня, а может потом и дольше. Какие вообще у кого мысли на июль месяц? Будет реальный спад в Украине хотя бы до нескольких сотен в сутки или даже не мечтать?
roberto dark Мечтать, конечно, можно. Но рассчитывать на это можно, пожалуй, исключительно в надежде на сезонный характер вируса, т.е. на летний спад заболеваемости благодаря ультрафиолету, открытым окнам, открытым площадкам кафе, овощам-фруктам. + отсутствие каких-либо серьезных праздников, т.е. отсутствие поводов для массовых скоплений людей. Так ли это, кто знает. На существенный масштаб вакцинации в ближайшем будущем рассчитывать не приходится. Причём, возможно, через месяц будет лучший момент для приезда в Украину. Уже успеют сработать вышеперечисленные факторы и ещё не сработают факторы риска - во второй половине июня начнутся массовые отпуска, поездки во всякие Турции-Египты и на те же Азов-Одессу, что может привести к всплеску после возвращения людей. Если это произойдёт, то могут возникнуть проблемы с возвращением в Израиль (если Вы собираетесь приехать на относительно долгий срок).