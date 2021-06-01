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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3283328432853286 Додано: Сер 02 чер, 2021 09:48 ЛАД написав: roberto dark

Мечтать, конечно, можно.

Но рассчитывать на это можно, пожалуй, исключительно в надежде на сезонный характер вируса, т.е. на летний спад заболеваемости благодаря ультрафиолету, открытым окнам, открытым площадкам кафе, овощам-фруктам. + отсутствие каких-либо серьезных праздников, т.е. отсутствие поводов для массовых скоплений людей.

Так ли это, кто знает.

На существенный масштаб вакцинации в ближайшем будущем рассчитывать не приходится.

Причём, возможно, через месяц будет лучший момент для приезда в Украину. Уже успеют сработать вышеперечисленные факторы и ещё не сработают факторы риска - во второй половине июня начнутся массовые отпуска, поездки во всякие Турции-Египты и на те же Азов-Одессу, что может привести к всплеску после возвращения людей.

Если это произойдёт, то могут возникнуть проблемы с возвращением в Израиль (если Вы собираетесь приехать на относительно долгий срок). Мечтать, конечно, можно.Но рассчитывать на это можно, пожалуй, исключительно в надежде на сезонный характер вируса, т.е. на летний спад заболеваемости благодаря ультрафиолету, открытым окнам, открытым площадкам кафе, овощам-фруктам. + отсутствие каких-либо серьезных праздников, т.е. отсутствие поводов для массовых скоплений людей.Так ли это, кто знает.На существенный масштаб вакцинации в ближайшем будущем рассчитывать не приходится.Причём, возможно, через месяц будет лучший момент для приезда в Украину. Уже успеют сработать вышеперечисленные факторы и ещё не сработают факторы риска - во второй половине июня начнутся массовые отпуска, поездки во всякие Турции-Египты и на те же Азов-Одессу, что может привести к всплеску после возвращения людей.Если это произойдёт, то могут возникнуть проблемы с возвращением в Израиль (если Вы собираетесь приехать на относительно долгий срок).

Благодарю вас ЛАД за развёрнутый ответ. У нас в прошлом году кстати сезонный фактор не сработал от слова СОВСЕМ. Летом при температуре выше +30 рост заболевших даже ускорился. Так что тепло и ультрафиолет факторы мало значимые, а на счёт проветривания, пребывания на воздухе, более высокого иммунитета согласен полностью. Ладно, подожду до 16 июня и если не продлят буду покупать билеты. Спасибо ещё раз! Всем здоровья! Благодарю вас ЛАД за развёрнутый ответ. У нас в прошлом году кстати сезонный фактор не сработал от слова СОВСЕМ. Летом при температуре выше +30 рост заболевших даже ускорился. Так что тепло и ультрафиолет факторы мало значимые, а на счёт проветривания, пребывания на воздухе, более высокого иммунитета согласен полностью. Ладно, подожду до 16 июня и если не продлят буду покупать билеты. Спасибо ещё раз! Всем здоровья! roberto dark

Повідомлень: 235 З нами з: 04.06.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 чер, 2021 13:24 Украинских медиков начинают вакцинировать Пфайзером - вторая поставка.

В Киеве даже вакцинированным первой дозой ковишилдом предлагают вторую пфайзером(согласно последним протоколам ЕС).

Кому ушла первая поставка пфайзера объемом 100+ тыс не подскажу, но похоже основная масса "уважаемых" уже наелась. antey1969 1

Повідомлень: 10639 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1364 раз. Подякували: 3091 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3283328432853286 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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