ЛАД написав:roberto dark
Мечтать, конечно, можно.
Но рассчитывать на это можно, пожалуй, исключительно в надежде на сезонный характер вируса, т.е. на летний спад заболеваемости благодаря ультрафиолету, открытым окнам, открытым площадкам кафе, овощам-фруктам. + отсутствие каких-либо серьезных праздников, т.е. отсутствие поводов для массовых скоплений людей.
Так ли это, кто знает.
На существенный масштаб вакцинации в ближайшем будущем рассчитывать не приходится.
Причём, возможно, через месяц будет лучший момент для приезда в Украину. Уже успеют сработать вышеперечисленные факторы и ещё не сработают факторы риска - во второй половине июня начнутся массовые отпуска, поездки во всякие Турции-Египты и на те же Азов-Одессу, что может привести к всплеску после возвращения людей.
Если это произойдёт, то могут возникнуть проблемы с возвращением в Израиль (если Вы собираетесь приехать на относительно долгий срок).
Благодарю вас ЛАД за развёрнутый ответ. У нас в прошлом году кстати сезонный фактор не сработал от слова СОВСЕМ. Летом при температуре выше +30 рост заболевших даже ускорился. Так что тепло и ультрафиолет факторы мало значимые, а на счёт проветривания, пребывания на воздухе, более высокого иммунитета согласен полностью. Ладно, подожду до 16 июня и если не продлят буду покупать билеты. Спасибо ещё раз! Всем здоровья!