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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3284328532863287>
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:48

  ЛАД написав:roberto dark
Мечтать, конечно, можно. :)
Но рассчитывать на это можно, пожалуй, исключительно в надежде на сезонный характер вируса, т.е. на летний спад заболеваемости благодаря ультрафиолету, открытым окнам, открытым площадкам кафе, овощам-фруктам. + отсутствие каких-либо серьезных праздников, т.е. отсутствие поводов для массовых скоплений людей.
Так ли это, кто знает.
На существенный масштаб вакцинации в ближайшем будущем рассчитывать не приходится.
Причём, возможно, через месяц будет лучший момент для приезда в Украину. Уже успеют сработать вышеперечисленные факторы и ещё не сработают факторы риска - во второй половине июня начнутся массовые отпуска, поездки во всякие Турции-Египты и на те же Азов-Одессу, что может привести к всплеску после возвращения людей.
Если это произойдёт, то могут возникнуть проблемы с возвращением в Израиль (если Вы собираетесь приехать на относительно долгий срок).

Благодарю вас ЛАД за развёрнутый ответ. У нас в прошлом году кстати сезонный фактор не сработал от слова СОВСЕМ. Летом при температуре выше +30 рост заболевших даже ускорился. Так что тепло и ультрафиолет факторы мало значимые, а на счёт проветривания, пребывания на воздухе, более высокого иммунитета согласен полностью. Ладно, подожду до 16 июня и если не продлят буду покупать билеты. Спасибо ещё раз! Всем здоровья!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:24

Украинских медиков начинают вакцинировать Пфайзером - вторая поставка.
В Киеве даже вакцинированным первой дозой ковишилдом предлагают вторую пфайзером(согласно последним протоколам ЕС).
Кому ушла первая поставка пфайзера объемом 100+ тыс не подскажу, но похоже основная масса "уважаемых" уже наелась.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 15:17

  Binimovich написав:По Радио Рокс сказали, что в Киеве, Одессе и Львове открылись центры массовой вакцинации. Но нужна регистрация в Дие...
да есть такое . Из Дии ,кому 59 , звонили предлагали КороноВак.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:17

  Hotab написав:С ежедневной статистикой вообще чудеса происходят.

​​2 205 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 червня 2021 року.
Також за минулу добу⤵️
▪️госпіталізовано – 1 262 особи;
▪️летальних випадків – 158;
▪️одужало – 9 405 осіб;
▪️здійснено тестувань за добу –
64 876 (зокрема методом ПЛР –
27 936, методом ІФА – 11 348);
▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 592.

Как такое возможно?
Почему такая низкая выявляемость, если такое большое количество тестов??
...кому тогда делают эти десятки тысяч ежедневных тестов??

В общем, я как смотрел только избыточные смерти, так и буду доверять только этим цифрам. Этим наших ковидным статистам веры по-прежнему нет.


Слона (открытие границ) я как-то не заметил...
Ничего, что сильно увеличился поток граждан заграницу :roll: На моря, на работу и по другим делам... Удивительно, но по выбытию и прибытию они делают тесты. И дальше, очевидно, этот поток продолжит расти. Выздоравливающих может тоже тестируют, не?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:53

fler , это все ясно. То есть выходит, что основная масса тестов - это вынужденные (заведомо отрицательные) тесты заробитчан/туристов, а тестирования в поисках цепочек распространения (источником которых есть те 1200 тяжёлых) практически нет?? И потому госпитализаций и смертей относительно много, а лёгких больных совсем мало? А не потому, что их действительно мало. Выходит, что радостные цифры 2 тысячи за сутки,полторы тысячи за сутки - полная профанация?? Я собственно к этому подвожу.
Будивельнык на этой неделе ждал "как в августе" , а они нам по 150 в день отгружают. Как-то и много. Особенно если они традиционно потом превратятся в 300 избыточных.

З.Ы. Мне тоже выгодны послабления, я тоже хочу на моря европейские. И эти послабления я использую для себя непременно. Но я не люблю, когда мне звездят. А похоже, что это так и есть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:25

  Hotab написав:fler , это все ясно. То есть выходит, что основная масса тестов - это вынужденные (заведомо отрицательные) тесты заробитчан/туристов, а тестирования в поисках цепочек распространения (источником которых есть те 1200 тяжёлых) практически нет?? ... а лёгких больных совсем мало?


Hotab, а что не ясно? Вы в какой стране живете :roll:
Разве не ясно, почему легкие и бессимптомные не идут тестироваться?
Или почему практически нет тестирования в поисках цепочек распространения ковида?
На днях знакомый 45 лет ушел в мир иной от третьего инсульта. Он избыточный или плановый, как по-вашему? Ковидом не болел. Запишем его в бессимптомные? Потому что не тестировали регулярно.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Он избыточный или плановый, как по-вашему?

То, что люди всегда умирали от инсультов и в 45 лет тоже - это не секрет. И это плановые смерти. Но если их вдруг стало значительно больше,чем в предыдущие годы - то это избыточные. И им должны быть какие-то объяснения: война, резкие скачки погоды, эпидемии. Погодные апокалипсисы(сильная жара или мороз) происходят регулярно, и они "качают" статистику на несколько процентов. А вот на десятки процентов - это что-то другое. Мне видится как Ковид, но может кто-то видит ещё причины, хз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:46

1 По летальності
Сьогодні помирають ті,хто захворів місяць(+/- 2 тижні) тому
2 По тестуванню
а - а що визначає ПЛР тест?
б - а в яких часових рамках він працює?
Якщо я правильно зрозумів,то тест визначає заразність..а заразна людина 14 днів....Але ковід в складних випадках тягнеться довше 14днів...
3 От і виходить
а - тест визначає заразний хворий чи ні
б - тест не визначає чи особа перехворіла
в - тест не визначає чи особа ще хворіє.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:На днях знакомый 45 лет ушел в мир иной от третьего инсульта. Он избыточный или плановый, как по-вашему? Ковидом не болел. Запишем его в бессимптомные? Потому что не тестировали регулярно.


Как-то Фрейд сказал на подобное: «Иногда сигара - это просто сигара»
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:33

  Hotab написав:....
а тестирования в поисках цепочек распространения (источником которых есть те 1200 тяжёлых) практически нет?? ....

Возможно ошибаюсь, но, по-моему, поиском цепочек у нас никогда особо не заморачивались.
ЛАД
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