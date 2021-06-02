ЛАД написав:roberto dark Мечтать, конечно, можно. Но рассчитывать на это можно, пожалуй, исключительно в надежде на сезонный характер вируса, т.е. на летний спад заболеваемости благодаря ультрафиолету, открытым окнам, открытым площадкам кафе, овощам-фруктам. + отсутствие каких-либо серьезных праздников, т.е. отсутствие поводов для массовых скоплений людей. Так ли это, кто знает. На существенный масштаб вакцинации в ближайшем будущем рассчитывать не приходится. Причём, возможно, через месяц будет лучший момент для приезда в Украину. Уже успеют сработать вышеперечисленные факторы и ещё не сработают факторы риска - во второй половине июня начнутся массовые отпуска, поездки во всякие Турции-Египты и на те же Азов-Одессу, что может привести к всплеску после возвращения людей. Если это произойдёт, то могут возникнуть проблемы с возвращением в Израиль (если Вы собираетесь приехать на относительно долгий срок).
Благодарю вас ЛАД за развёрнутый ответ. У нас в прошлом году кстати сезонный фактор не сработал от слова СОВСЕМ. Летом при температуре выше +30 рост заболевших даже ускорился. Так что тепло и ультрафиолет факторы мало значимые, а на счёт проветривания, пребывания на воздухе, более высокого иммунитета согласен полностью. Ладно, подожду до 16 июня и если не продлят буду покупать билеты. Спасибо ещё раз! Всем здоровья!
Украинских медиков начинают вакцинировать Пфайзером - вторая поставка. В Киеве даже вакцинированным первой дозой ковишилдом предлагают вторую пфайзером(согласно последним протоколам ЕС). Кому ушла первая поставка пфайзера объемом 100+ тыс не подскажу, но похоже основная масса "уважаемых" уже наелась.
Hotab написав:С ежедневной статистикой вообще чудеса происходят.
2 205 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 червня 2021 року. Також за минулу добу⤵️ ▪️госпіталізовано – 1 262 особи; ▪️летальних випадків – 158; ▪️одужало – 9 405 осіб; ▪️здійснено тестувань за добу – 64 876 (зокрема методом ПЛР – 27 936, методом ІФА – 11 348); ▪️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 592.
Как такое возможно? Почему такая низкая выявляемость, если такое большое количество тестов?? ...кому тогда делают эти десятки тысяч ежедневных тестов??
В общем, я как смотрел только избыточные смерти, так и буду доверять только этим цифрам. Этим наших ковидным статистам веры по-прежнему нет.
Слона (открытие границ) я как-то не заметил... Ничего, что сильно увеличился поток граждан заграницу На моря, на работу и по другим делам... Удивительно, но по выбытию и прибытию они делают тесты. И дальше, очевидно, этот поток продолжит расти. Выздоравливающих может тоже тестируют, не?
fler , это все ясно. То есть выходит, что основная масса тестов - это вынужденные (заведомо отрицательные) тесты заробитчан/туристов, а тестирования в поисках цепочек распространения (источником которых есть те 1200 тяжёлых) практически нет?? И потому госпитализаций и смертей относительно много, а лёгких больных совсем мало? А не потому, что их действительно мало. Выходит, что радостные цифры 2 тысячи за сутки,полторы тысячи за сутки - полная профанация?? Я собственно к этому подвожу. Будивельнык на этой неделе ждал "как в августе" , а они нам по 150 в день отгружают. Как-то и много. Особенно если они традиционно потом превратятся в 300 избыточных.
З.Ы. Мне тоже выгодны послабления, я тоже хочу на моря европейские. И эти послабления я использую для себя непременно. Но я не люблю, когда мне звездят. А похоже, что это так и есть.
Hotab написав:fler , это все ясно. То есть выходит, что основная масса тестов - это вынужденные (заведомо отрицательные) тесты заробитчан/туристов, а тестирования в поисках цепочек распространения (источником которых есть те 1200 тяжёлых) практически нет?? ... а лёгких больных совсем мало?
Hotab, а что не ясно? Вы в какой стране живете Разве не ясно, почему легкие и бессимптомные не идут тестироваться? Или почему практически нет тестирования в поисках цепочек распространения ковида? На днях знакомый 45 лет ушел в мир иной от третьего инсульта. Он избыточный или плановый, как по-вашему? Ковидом не болел. Запишем его в бессимптомные? Потому что не тестировали регулярно.
fler написав:Он избыточный или плановый, как по-вашему?
То, что люди всегда умирали от инсультов и в 45 лет тоже - это не секрет. И это плановые смерти. Но если их вдруг стало значительно больше,чем в предыдущие годы - то это избыточные. И им должны быть какие-то объяснения: война, резкие скачки погоды, эпидемии. Погодные апокалипсисы(сильная жара или мороз) происходят регулярно, и они "качают" статистику на несколько процентов. А вот на десятки процентов - это что-то другое. Мне видится как Ковид, но может кто-то видит ещё причины, хз.
1 По летальності Сьогодні помирають ті,хто захворів місяць(+/- 2 тижні) тому 2 По тестуванню а - а що визначає ПЛР тест? б - а в яких часових рамках він працює? Якщо я правильно зрозумів,то тест визначає заразність..а заразна людина 14 днів....Але ковід в складних випадках тягнеться довше 14днів... 3 От і виходить а - тест визначає заразний хворий чи ні б - тест не визначає чи особа перехворіла в - тест не визначає чи особа ще хворіє.
fler написав:На днях знакомый 45 лет ушел в мир иной от третьего инсульта. Он избыточный или плановый, как по-вашему? Ковидом не болел. Запишем его в бессимптомные? Потому что не тестировали регулярно.
Как-то Фрейд сказал на подобное: «Иногда сигара - это просто сигара»