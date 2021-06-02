Додано: Сер 02 чер, 2021 18:53

fler , это все ясно. То есть выходит, что основная масса тестов - это вынужденные (заведомо отрицательные) тесты заробитчан/туристов, а тестирования в поисках цепочек распространения (источником которых есть те 1200 тяжёлых) практически нет?? И потому госпитализаций и смертей относительно много, а лёгких больных совсем мало? А не потому, что их действительно мало. Выходит, что радостные цифры 2 тысячи за сутки,полторы тысячи за сутки - полная профанация?? Я собственно к этому подвожу.

Будивельнык на этой неделе ждал "как в августе" , а они нам по 150 в день отгружают. Как-то и много. Особенно если они традиционно потом превратятся в 300 избыточных.



З.Ы. Мне тоже выгодны послабления, я тоже хочу на моря европейские. И эти послабления я использую для себя непременно. Но я не люблю, когда мне звездят. А похоже, что это так и есть.