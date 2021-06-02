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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:26
ЛАД , не, в 20-м,я хоть и был не в Украине, но много историй знаю, как заболевших должен был указать всех,кто был с ним в контакте: на работе, дома , просто встречались. И их всех сажали на домашний арест до результата теста.
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:46
Можна відштовхуватись від цифри приблизної 0,65% (інтервал, наскільки пам'ятаю, десь 0,38-0,9%). Вираховували минулого року за даними із закритих груп (круїзні лайнери тощо, з поправками на структуру груп тощо). Виходячи з цієї цифри, виявляли у нас офіційно десь до третини випадків (схоже на реальність, як на мене).
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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