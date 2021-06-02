RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3284328532863287
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:26

ЛАД , не, в 20-м,я хоть и был не в Украине, но много историй знаю, как заболевших должен был указать всех,кто был с ним в контакте: на работе, дома , просто встречались. И их всех сажали на домашний арест до результата теста.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3887
З нами з: 15.02.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:46

  Hotab написав:
  Binimovich написав:Надо брать общее количество смертей и делить на общее число заразившихся

Я это и взял.
А по итогам мая около 5% оф. летальность. И это при том, что избыточных будет ещё больше.
Что-то со статой не то происходит.

Можна відштовхуватись від цифри приблизної 0,65% (інтервал, наскільки пам'ятаю, десь 0,38-0,9%). Вираховували минулого року за даними із закритих груп (круїзні лайнери тощо, з поправками на структуру груп тощо). Виходячи з цієї цифри, виявляли у нас офіційно десь до третини випадків (схоже на реальність, як на мене).
centurionus
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 07.10.09
Подякував: 314 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Вираховували минулого року за даними із закритих груп

Не осталось ссылки, где и как считали?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3887
З нами з: 15.02.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1279 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3284328532863287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7520 1810197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 чер, 2021 14:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.