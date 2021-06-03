ЛАД , не, в 20-м,я хоть и был не в Украине, но много историй знаю, как заболевших должен был указать всех,кто был с ним в контакте: на работе, дома , просто встречались. И их всех сажали на домашний арест до результата теста.
Binimovich написав:Надо брать общее количество смертей и делить на общее число заразившихся
Я это и взял. А по итогам мая около 5% оф. летальность. И это при том, что избыточных будет ещё больше. Что-то со статой не то происходит.
Можна відштовхуватись від цифри приблизної 0,65% (інтервал, наскільки пам'ятаю, десь 0,38-0,9%). Вираховували минулого року за даними із закритих груп (круїзні лайнери тощо, з поправками на структуру груп тощо). Виходячи з цієї цифри, виявляли у нас офіційно десь до третини випадків (схоже на реальність, як на мене).
Using these age-specific estimates, we estimate the overall IFR in a typical low-income country, with a population structure skewed towards younger individuals, to be 0.23% (0.14-0.42 95% prediction interval range). In contrast, in a typical high income country, with a greater concentration of elderly individuals, we estimate the overall IFR to be 1.15% (0.78-1.79 95% prediction interval range)
Смертность от ковида, развитые страны (много стариков) - 1.15%, бедные (много молодежи) - 0.23%
IgA , спасибо. Только мы уникальная страна: и бедная, и не молодая. Молодая и бедная - это та же ДРК, где нищета, но по 5-6 детей. И почти половина населения находится в возрасте до 15 лет. Это ведь не о нас. Нас, наверное , согласно этого исследования, можно за 1% брать.
centurionus написав:Вираховували минулого року за даними із закритих груп
Не осталось ссылки, где и как считали?
Спробую знайти (публікувалося на якомусь англомовному науковому ресурсі біологічного/медичного профілю, відносно багато иатематики було в статті). Перевага вивчення "закритих груп" - можливість, зокрема, виявлення всіх "безсимптомних" інфікованих.
Эксперимент в Серране, на юго-востоке штата Сан-Паулу, проводился в период с февраля по апрель Институтом Бутантана, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech.
Город был разделен на четыре части, чтобы определить порог сдерживания вируса. Команда сказала, что это было достигнуто после того, как три зоны, или около 75% населения старше 18 лет, получили обе дозы.
Когда 95% взрослых были полностью вакцинированы, они сказали, что результаты показали, что:
Смертность снизилась на 95% Госпитализация снизилась на 86% Симптоматические случаи снизились на 80%.