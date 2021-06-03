RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3284328532863287
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:26

ЛАД , не, в 20-м,я хоть и был не в Украине, но много историй знаю, как заболевших должен был указать всех,кто был с ним в контакте: на работе, дома , просто встречались. И их всех сажали на домашний арест до результата теста.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 15.02.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:46

  Hotab написав:
  Binimovich написав:Надо брать общее количество смертей и делить на общее число заразившихся

Я это и взял.
А по итогам мая около 5% оф. летальность. И это при том, что избыточных будет ещё больше.
Что-то со статой не то происходит.

Можна відштовхуватись від цифри приблизної 0,65% (інтервал, наскільки пам'ятаю, десь 0,38-0,9%). Вираховували минулого року за даними із закритих груп (круїзні лайнери тощо, з поправками на структуру груп тощо). Виходячи з цієї цифри, виявляли у нас офіційно десь до третини випадків (схоже на реальність, як на мене).
centurionus
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 07.10.09
Подякував: 314 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Вираховували минулого року за даними із закритих груп

Не осталось ссылки, где и как считали?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 15.02.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 23:06

Hotab


https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-i ... rt-34-ifr/

Using these age-specific estimates, we estimate the overall IFR in a typical low-income country, with a population structure skewed towards younger individuals, to be 0.23% (0.14-0.42 95% prediction interval range). In contrast, in a typical high income country, with a greater concentration of elderly individuals, we estimate the overall IFR to be 1.15% (0.78-1.79 95% prediction interval range)


Смертность от ковида, развитые страны (много стариков) - 1.15%, бедные (много молодежи) - 0.23%
IgA
 
Повідомлень: 538
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 06:55

IgA , спасибо. Только мы уникальная страна: и бедная, и не молодая. Молодая и бедная - это та же ДРК, где нищета, но по 5-6 детей. И почти половина населения находится в возрасте до 15 лет. Это ведь не о нас.
Нас, наверное , согласно этого исследования, можно за 1% брать.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3896
З нами з: 15.02.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 12:27

  Hotab написав:
  centurionus написав:Вираховували минулого року за даними із закритих груп

Не осталось ссылки, где и как считали?

Спробую знайти (публікувалося на якомусь англомовному науковому ресурсі біологічного/медичного профілю, відносно багато иатематики було в статті).
Перевага вивчення "закритих груп" - можливість, зокрема, виявлення всіх "безсимптомних" інфікованих.
centurionus
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 07.10.09
Подякував: 314 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:29

Ещё к вопросу об эффективности вакцин.
Эксперимент в Серране, на юго-востоке штата Сан-Паулу, проводился в период с февраля по апрель Институтом Бутантана, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech.

Город был разделен на четыре части, чтобы определить порог сдерживания вируса. Команда сказала, что это было достигнуто после того, как три зоны, или около 75% населения старше 18 лет, получили обе дозы.

Когда 95% взрослых были полностью вакцинированы, они сказали, что результаты показали, что:

Смертность снизилась на 95%
Госпитализация снизилась на 86%
Симптоматические случаи снизились на 80%.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57309538
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18939
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4772 раз.
Подякували: 4420 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3284328532863287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7520 1810876
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 чер, 2021 14:43
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.