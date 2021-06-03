Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:31

Хроники пикирующей ковидоистерииЧитаю утром в новостях: внесла Португалию в оранжевый список и теперь посещение привычных британцам курортов отягощается необходимостью опять сидеть на карантире дома после визита.И как-то вот вкурвило меня от этой информации. Ладно в Украине уровень вакцинации маленький что даже наплевав на собственные планы по вакцинированию приоритетных групп вакцинацию решили проводить по принципу "первый пришел - первый укололся". Но Британия и Португалия по идее должны быть где-то в списке лидеров, нет? Глянул на график: так и есть, они примерно на одном уровне идутП.С.Все графики взяты с вот этого сравнение:У Великобритании планка вакцинированных так вообще перевалила за половину населенияНо при всём при этом количество новых случаев больше всего .... (барабанная дробь) ... в Великобритании.А в Португалии, внесённой Великобританией в оранжевый список количество случаев даже меньше чем в Украине.От така фігня, малята, любі хлопчики й дівчата. (с)П.С.Все графики взяты из вот этого сравнения: