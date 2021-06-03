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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:26
ЛАД , не, в 20-м,я хоть и был не в Украине, но много историй знаю, как заболевших должен был указать всех,кто был с ним в контакте: на работе, дома , просто встречались. И их всех сажали на домашний арест до результата теста.
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:46
Можна відштовхуватись від цифри приблизної 0,65% (інтервал, наскільки пам'ятаю, десь 0,38-0,9%). Вираховували минулого року за даними із закритих груп (круїзні лайнери тощо, з поправками на структуру груп тощо). Виходячи з цієї цифри, виявляли у нас офіційно десь до третини випадків (схоже на реальність, як на мене).
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 02 чер, 2021 23:06
Hotab
Using these age-specific estimates, we estimate the overall IFR in a typical low-income country, with a population structure skewed towards younger individuals, to be 0.23% (0.14-0.42 95% prediction interval range). In contrast, in a typical high income country, with a greater concentration of elderly individuals, we estimate the overall IFR to be 1.15% (0.78-1.79 95% prediction interval range)
Смертность от ковида, развитые страны (много стариков) - 1.15%, бедные (много молодежи) - 0.23%
Додано: Чет 03 чер, 2021 06:55
IgA , спасибо. Только мы уникальная страна: и бедная, и не молодая. Молодая и бедная - это та же ДРК, где нищета, но по 5-6 детей. И почти половина населения находится в возрасте до 15 лет. Это ведь не о нас.
Нас, наверное , согласно этого исследования, можно за 1% брать.
Додано: Чет 03 чер, 2021 12:27
Спробую знайти (публікувалося на якомусь англомовному науковому ресурсі біологічного/медичного профілю, відносно багато иатематики було в статті).
Перевага вивчення "закритих груп" - можливість, зокрема, виявлення всіх "безсимптомних" інфікованих.
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:29
Ещё к вопросу об эффективности вакцин.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:12
Интересно, вызывает ли CoronaVac такую же побочку с тромбозами, как Astrazeneca? Или в тех странах, где ее применяют, об этом не расскажут?
Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Хроники пикирующей ковидоистерии
Читаю утром в новостях
И как-то вот вкурвило меня от этой информации. Ладно в Украине уровень вакцинации маленький что даже наплевав на собственные планы по вакцинированию приоритетных групп вакцинацию решили проводить по принципу "первый пришел - первый укололся". Но Британия и Португалия по идее должны быть где-то в списке лидеров, нет? Глянул на график: так и есть, они примерно на одном уровне идут
П.С.
Все графики взяты с вот этого сравнение:
У Великобритании планка вакцинированных так вообще перевалила за половину населения
Но при всём при этом количество новых случаев больше всего .... (барабанная дробь) ... в Великобритании.
А в Португалии, внесённой Великобританией в оранжевый список количество случаев даже меньше чем в Украине.
От така фігня, малята, любі хлопчики й дівчата. (с)
П.С.
Все графики взяты из вот этого сравнения:
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