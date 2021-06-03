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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3285328632873288
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Жаль, что до мальчика Виталика не дошло никак, что нельзя сравнивать несравнимое.

Та да, то ли дело ковидиоты. Ой! Извините! Ковидоистерички. Им можно сравничать что угодно с чем угодно, пугать народ вырванными цифрами смертности по одной болезни и так далее. Уже скоро потора года как длится этот ваш грёбаный цирк.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:пугать народ вырванными цифрами смертности по одной болезни и так далее

А ты не бойся. Не надо. Может есть медикаментозные методы избавления от страха. И обзывать людей идиотами тоже не надо. И невоспитанность, да и банят за это. :)
Лучше ближе к сути вопроса, а не ярлыкам. Оно продуктивнее.
Hotab
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