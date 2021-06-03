Та да, то ли дело ковидиоты. Ой! Извините! Ковидоистерички. Им можно сравничать что угодно с чем угодно, пугать народ вырванными цифрами смертности по одной болезни и так далее. Уже скоро потора года как длится этот ваш грёбаный цирк.
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:28
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Та да, то ли дело ковидиоты. Ой! Извините! Ковидоистерички. Им можно сравничать что угодно с чем угодно, пугать народ вырванными цифрами смертности по одной болезни и так далее. Уже скоро потора года как длится этот ваш грёбаный цирк.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А ты не бойся. Не надо. Может есть медикаментозные методы избавления от страха. И обзывать людей идиотами тоже не надо. И невоспитанность, да и банят за это.
Лучше ближе к сути вопроса, а не ярлыкам. Оно продуктивнее.
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