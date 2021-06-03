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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:26
Пфайзер, первая доза.
Три дня болело плечо, на второй день к вечеру была температура 37.3.
В остальном все нормально.
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antey1969
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:31
antey1969 написав:
Пфайзер, первая доза.
Три дня болело плечо, на второй день к вечеру была температура 37.3.
В остальном все нормально.
Так а где вы тот пфайзер нашли?
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Faceless
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:32
Faceless написав: antey1969 написав:
Пфайзер, первая доза.
Три дня болело плечо, на второй день к вечеру была температура 37.3.
В остальном все нормально.
Так а где вы тот пфайзер нашли?
плановая вакцинация
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antey1969
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:32
antey1969 написав: Faceless написав: antey1969 написав:
Пфайзер, первая доза.
Три дня болело плечо, на второй день к вечеру была температура 37.3.
В остальном все нормально.
Так а где вы тот пфайзер нашли?
плановая вакцинация
Т.е. это просто по рулетке повезло, т.к. по плановой вроде нельзя выбрать, чем именно?
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Faceless
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:35
Faceless написав:
Т.е. это просто по рулетке повезло, т.к. по плановой вроде нельзя выбрать, чем именно?
Выбрать нельзя. Можно либо записаться в список, зная наименование вакцины заранее, либо отложить запись на попозже.
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antey1969
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:51
Препадам одного иститута тож фазер предлагали.
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demichh
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:13
vitaliy_berdinskikh написав:
Замечательный подход к вакцинации, одобряю
В вакцинации полный бардак творится.
Данные с первого раза по паспорту не подтягиваются, заполняют данные какие-то неспешные пожилые дамы, левых(родственников, знакомых, "нужных людей") в списках на вакцинацию пфайзером больше, чем прививающегося медперсонала.
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antey1969
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