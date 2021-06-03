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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3285328632873288
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:26

Пфайзер, первая доза.
Три дня болело плечо, на второй день к вечеру была температура 37.3.
В остальном все нормально.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:31

  antey1969 написав:Пфайзер, первая доза.
Три дня болело плечо, на второй день к вечеру была температура 37.3.
В остальном все нормально.

Так а где вы тот пфайзер нашли?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:32

  Faceless написав:
  antey1969 написав:Пфайзер, первая доза.
Три дня болело плечо, на второй день к вечеру была температура 37.3.
В остальном все нормально.

Так а где вы тот пфайзер нашли?

плановая вакцинация
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:32

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
  antey1969 написав:Пфайзер, первая доза.
Три дня болело плечо, на второй день к вечеру была температура 37.3.
В остальном все нормально.

Так а где вы тот пфайзер нашли?

плановая вакцинация

Т.е. это просто по рулетке повезло, т.к. по плановой вроде нельзя выбрать, чем именно?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:35

  Faceless написав:Т.е. это просто по рулетке повезло, т.к. по плановой вроде нельзя выбрать, чем именно?

Выбрать нельзя. Можно либо записаться в список, зная наименование вакцины заранее, либо отложить запись на попозже.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:51

Препадам одного иститута тож фазер предлагали.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Замечательный подход к вакцинации, одобряю :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:13

  vitaliy_berdinskikh написав:Замечательный подход к вакцинации, одобряю :mrgreen:

В вакцинации полный бардак творится.
Данные с первого раза по паспорту не подтягиваются, заполняют данные какие-то неспешные пожилые дамы, левых(родственников, знакомых, "нужных людей") в списках на вакцинацию пфайзером больше, чем прививающегося медперсонала.
antey1969
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