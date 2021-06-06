Додано: Пон 07 чер, 2021 16:17

Мне кажется, что с антипрививочниками нужно делать то же, что с некоторыми троллями на одном форуме - сделать их посты невидимыми для нормальных - пускай думают, что их читают, или дать отдельную тему для разговоров "Против вакцин", в которой пускай и с*утВ Вс очередь утром была такая, что за полтора часа до открытия человек под 800-1000 уже было и еще столько же набежало в следующие пол часа.Люди, которые подходили к 10:00 очумевали сколько живой очереди собралось.Правда, очень скоро она пошла довольно быстро - 42 бригады вакцинации было в тот день. Некоторые новостные ленты вообще туфту писали, что очередей НЕТ... правда новость эта была в 5 часов вечера - к тому времени все действительно могли уже привиться.На входе спрашивают паспорт (не так важно) и запись в Дие на вакцинацию с выбранным пунктом вакцинации. Те, кто регился на сайте Дии показывали сайт ибо приложение ломалось. Если бы люди все еще в масках стояли бы наулице в очереди...