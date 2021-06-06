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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3291329232933294
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 20:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Прикарпаття, яке зимою лідирувало по ковіду, зараз 4-ий день 0 летальних

Как думаете, когда выйдет июньская стата, на Закарпатье смертность в июне будет обычная/выше/ниже нормы? Какую цифру ожидаете?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2021 22:26

  Faceless написав:
yama написав:підкажіть який тест найкраще здати щоб переконатися що людина зараз НЕ заразна ?

Який найбільш достовірний ?
в голову приходять IgM 360* грн
або lgА 360 чи треба їх разом ? це вже 720 грн
а тоді вже може краще дивитися в бік ПЛР 891 грн
чи взагалі новинка експрес тест антиген 540 грн

мені здається достатньо буде обмежитися IgM 360 грн ?
ваша думка якщо час не тисне , який метод найдостовірніший ?
я то розумію що в ідеалі всі антитіла lgА , IgM , IgG + ПЛР

IgG доречі чомусь найдорожчий 450 грн
Заразність визначається тільки ПЦР
а навіщо тоді експрес тест на антиген ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 10:30

  Hotab написав:
  Ой+ написав:Прикарпаття, яке зимою лідирувало по ковіду, зараз 4-ий день 0 летальних

Как думаете, когда выйдет июньская стата, на Закарпатье смертность в июне будет обычная/выше/ниже нормы? Какую цифру ожидаете?


Стата вийде десь у вересні в держстаті. Чесно кажучи ліньки щось прораховувати, але по аналогії з Прикарпаттям, то від ковіду думаю буде близько 20-30. Відносно попередніх періодів за цей червень ще важче сказати, але десь співставима за 2019-2020.
Є ще ж інші причини:

Літом закарпатчикам треба вспіти і на заробітки і туристів прийняти. До речі, здоровіший відпочинок ніж смажитись на морях. Різні води на різні потреби, свіже повітря, гарячі терми чи солоні озера на любителя.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:До речі, здоровіший відпочинок ніж смажитись на морях.

Гори мені подобаються весною та восени. Взимку теж ок, але я бігун, ходун, а не лижник. Тому не їзджу туди взимку.

  Ой+ написав:Стата вийде десь у вересні в держстаті

В серпні. Але це теж не пізно. В червні вийде цікава стата за квітень, думаю що рекорд смертей буде. Липень-серпень проживемо на хвилі підйома ковід-дисидентів. Вересень почне приземляти ура-оптимістів)). Ну і багато залежить, скільки літніх людей встигнуть вакцинувати. Хай тільки третина населення ширнеться, але якщо це будуть літні, то чергову хвилю смертей восени можемо уникнути.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 16:17

Центр вакцинации

Мне кажется, что с антипрививочниками нужно делать то же, что с некоторыми троллями на одном форуме - сделать их посты невидимыми для нормальных - пускай думают, что их читают, или дать отдельную тему для разговоров "Против вакцин", в которой пускай и с*ут :)

В Вс очередь утром была такая, что за полтора часа до открытия человек под 800-1000 уже было и еще столько же набежало в следующие пол часа.
Люди, которые подходили к 10:00 очумевали сколько живой очереди собралось.

Правда, очень скоро она пошла довольно быстро - 42 бригады вакцинации было в тот день. Некоторые новостные ленты вообще туфту писали, что очередей НЕТ... правда новость эта была в 5 часов вечера - к тому времени все действительно могли уже привиться.

На входе спрашивают паспорт (не так важно) и запись в Дие на вакцинацию с выбранным пунктом вакцинации. Те, кто регился на сайте Дии показывали сайт ибо приложение ломалось. Если бы люди все еще в масках стояли бы наулице в очереди...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 17:09

  Slx написав:Мне кажется, что с антипрививочниками нужно делать то же, что с некоторыми троллями на одном форуме - сделать их посты невидимыми для нормальных - пускай думают, что их читают, или дать отдельную тему для разговоров "Против вакцин", в которой пускай и с*ут :)

В Вс очередь утром была такая, что за полтора часа до открытия человек под 800-1000 уже было и еще столько же набежало в следующие пол часа.
Люди, которые подходили к 10:00 очумевали сколько живой очереди собралось.

Правда, очень скоро она пошла довольно быстро - 42 бригады вакцинации было в тот день. Некоторые новостные ленты вообще туфту писали, что очередей НЕТ... правда новость эта была в 5 часов вечера - к тому времени все действительно могли уже привиться.

На входе спрашивают паспорт (не так важно) и запись в Дие на вакцинацию с выбранным пунктом вакцинации. Те, кто регился на сайте Дии показывали сайт ибо приложение ломалось. Если бы люди все еще в масках стояли бы наулице в очереди...

А может сделать это с прививочниками? Может им жёлтую звезду на грудь пришивать?
А то их немотивированная истерия и агрессия может нести угрозу окружающим.

Ковид-истероиды напоминают эту женщину:

62-летняя женщина прыгнула в колодец в селе Вознесенское в Черкасской области после просмотра новостей по телевизору. По данным местных СМИ, таким образом женщина пыталась укрыться от угрозы.


«Очевидно, поводом, чтобы прятаться, стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков.

Она собрала в сумку подушку, некоторые вещи, еще и печенья прихватила», — говорится в сообщении местного издания «Золотоноша.City».

По данным медиков, женщина после падения в колодец получила перелом бедра и голени. Ее транспортировали в Золотоношскую районную многопрофильную больницу.

В спасении пенсионерки принимали участие спасатели и соседи, которые рассказали, что женщина пробыла в колодце в таком состоянии более суток.


Не хотят ли кивид-истероиды спрятаться от агрессивного "не-гриппа" в колодце? :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 07 чер, 2021 17:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 17:10

  Slx написав:Мне кажется, что с антипрививочниками нужно делать то же, что с некоторыми троллями ...


А я убеждена, что по вакцинации у каждого должна быть свобода выбора.
fler
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