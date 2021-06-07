Slx написав:Мне кажется, что с антипрививочниками нужно делать то же, что с некоторыми троллями ...
А я убеждена, что по вакцинации у каждого должна быть свобода выбора.
Вы хотите пропетлять, мол, все привьються - тогда зачем мне прививаться Но это так не работает
напомню вам один анекдот
Раввин по окончании молитвы в синагоге обращается к евреям: - Люди! Я понял, почему нас русские не любят! Мы не умеем пить водку. Вот завтра пусть каждый принесет по бутылке водки, все выльем в общий котел - и будем учиться пить. Абрам приходит домой, говорит Саре: так мол и так, завтра надо принести бутылку - ну и так далее. Сара ему и говорит: - А ты, Абрам, возьми бутылку воды. Полный котел водки - кто же там заметит? Так и сделал. На следующий день подходят евреи по очереди к котлу, каждый выливает водку. Раввин берет поварешку, размешивает, зачерпывает, пробует... Грустным взглядом обводит синагогу и говорит: - Дааа... Вот за это нас русские и не любят...
Если кто-то захочет обвинить меня в антисемитизме, то пусть пусть сразу пойдут на ..., и в ...
Но суть вакцинации отражён точно. Большинство должно привится, только не шмурдяком в виде Спутник V
antey1969 написав:С мая в госбольницах Киева прекращено ежемесячное плановое тестирование медперсонала на имуноглобулины, деньги из бюджета на это больше не выделяются. Злобный коронавирус побежден Ляшком окончательно и бесповоротно.
Ви зробили це разом Теперь кушайте, салфетки предлагать не буду
Ляшко всего лишь продолжает "реформу" Супрун, запущенную при Порошенко, в плане резкого сокращения расходов на госмедицину. Так что получилось шило на мыло.
fler написав: А я убеждена, что по вакцинации у каждого должна быть свобода выбора.
Вы хотите пропетлять, мол, все привьються - тогда зачем мне прививаться...
Ничего подобного, ход моих мыслей другой. Я переболела, значит приобрела природный иммунитет, как минимум на год. Что будет дальше - хз. Ковид мутирует, может ослабнет, может нет. Недоисследованным вакцинам я не доверяю. Много информации получаю из разных источников - пока нет ни одного исследования, которое бы доказало, что природный иммунитет слабее, чем искусственный (вакцина).
П.С. Недавно узнала, что в РФ принудительно прививают всех работников спецслужб (КГБ и иже с ними)
pesikot написав:Большинство должно привится, только не шмурдяком в виде Спутник V
Так всегда боролись с эпидемиями. Вакцинация
Давайте зайдемо з другого боку 1 Слово епідемія по суті - це критична небезпека... 2 У нас якась дивна епідемія 3 Захворіло за півтора року трошки більше 5% населення 4 Померло близько 2% від перехворівших, або 6% від померлих від усіх хвороб, або 0,12% від населення 5 Від обмежень які вводились для боротьби з епідемією померло більше ніж від самої епідемії. 6 Основна маса померлих від епідемії в старших вікових групах(60+) Основна маса збільшених смертей,повязаних з протиепідемічними заходами - в більш молодших вікових групах
Тільки я бачу що панічно/істеричні висновки не відповідають реальному становищу?
budivelnik написав:5 Від обмежень які вводились для боротьби з епідемією померло більше ніж від самої епідемії.
Уже 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации и продлил карантин до 24 апреля. Продолжили свое действие ограничения работы общественного транспорта и запрет на междугородные пассажирские перевозки. Работать могли преимущественно продуктовые магазины и аптеки.
11 мая Кабмин смягчил карантин. Разрешили открыть зоны отдыха, скверы и парки, летние площадки кафе и ресторанов, музеи и библиотеки, салоны красоты, стоматологии и т. д. А 3 июня Кабмин принял решение о возобновлении пассажирского авиасообщения: внутреннее авиасообщение разрешили возобновить с 5 июня, а международное – с 15-го.
Для осіб з рибячою памятью(памятають тільки те що бачать) І осіб з логікою інфузорії туфельки (не в стані проаналізувати процеси які були/будуть) 1 Будь-яке примусове насильство на перших етапах введення - може мати позитивний результат.... Наприклад можна різко підняти податки..і в перший місяць після підняття - надходження до Бюджету збільшаться...тільки по результатам року - скоріш за все впадуть 2 Так само і в карантині... спочатку обмежили свободу 40 млн... - в першому кварталі отримали падіння не ковідних смертей і не зупинили ріст ковідних - через пів року отримали ріст смертей не від ковіду і продовжився ріст ковідних... - смертність від ковіду також не зупинили(ріст йшов практично 15 місяців від першого введення локдауну). - після відміни карантину - смертність від ковіду падає сама по собі
budivelnik , особа с извилинами прапорщика стройбата (раз уж у вас, батенька нервы не выдержали , и вы задали такой тон снова ) , а кроме довидныка Стэля есть хоть что-то, что именно месячный локдаун, и именно через полгода после его снятия убивать начал людей? А может это развал союза через 29 лет их убил? А может запуск вышек 5g
Дурень який чогось не знає - обовязково бреше 1 Я бувший прапорщик ВДВ 2 Я інженер будівельник по цивільній спеціальності 3 Я запропонував розглянути причинно/наслідкові звязки Як бачу ні память рибки ні логіка інфузорії - цього зрозуміти не в стані 4 При цьому Чим би я не користувався - але падіння смертей до 30 в добу - передбачив. Те що економічні закони (і інтереси багатих світу цього) змусять відмовитись світ від локдаунів(карантинів) передбачив за 10 місяців до скасування карантину Проти розрахунку середнього віку смерті від усіх причин,від ковіду, середньої ривалості життя і так далі - навіть інфузорії з рибками вже не виступають
Так що знімай труси,вдягай хрестик - і вдягай ковпак клоуна для тролизму далі.
budivelnik написав:Чим би я не користувався - але падіння смертей до 30 в добу - передбачив.
Рабинович,говорят вы в лотерею миллион выиграли. Ну не в лотерею,а в карты, и не миллион, а тысячу,и не выиграл,а проиграл.
Передбачив через тиждень, а йде третій, передбачив "смерті як в серпні", а в серпні от так:
А зараз зовсім не так.
budivelnik написав:Те що економічні закони (і інтереси багатих світу цього) змусять відмовитись світ від локдаунів(карантинів)
Прогнозировать отказ от локдаунов, что он однажды произойдет,это как прогнозировать приход завтра рассвет. Когда-нибудь он произойдет)) Правда на фоне активной вакцинации как раз таки багаиых свиту цього, ну да ладно. Спрогнозировали же))) В общем какой математик,такой и ванга))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 чер, 2021 23:10, всього редагувалось 1 раз.