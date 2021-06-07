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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3293329432953296 Додано: Пон 07 чер, 2021 23:08 В черговий раз до когось не дійшло

Середній вік смерті у всіх вікових групах - це цифра яка складається з кількості смертей в кожній віковій групі...

Але що з примітива взяти..навіть аналізу й то будуть поганими



ПС

Думав що до троля дійшло..але бачу помилявся

Йди й далі туди звідки прийшов - тобто в бан.... budivelnik

Повідомлень: 24491 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2624 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 чер, 2021 23:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Середній вік смерті у всіх вікових групах - це цифра яка складається з кількості смертей в кожній віковій групі.. Середній вік смерті у всіх вікових групах - це цифра яка складається з кількості смертей в кожній віковій групі..

Доа))))



Только дальше наш прапорщик в квадратной академической шапке выводит среднюю 71.4 и распоряжается этой цифрой так, что это именно подавляющее число людей умирает в этом возрасте +- 2 года. Только вот беда, по факту на 71-м году,как и на 72-м впрочем, умирает аж по 2% людей))).





budivelnik написав: Йди й далі туди звідки прийшов - тобто в бан.... Йди й далі туди звідки прийшов - тобто в бан....

Мыши плакали, кололись...



Я ж и не звал на дискуссию. Вы,пан прапорщик,вольны приходить и уходить на беседу без предварительного доклада и анонса. Доа))))Только дальше наш прапорщик в квадратной академической шапке выводит среднюю 71.4 и распоряжается этой цифрой так, что это именно подавляющее число людей умирает в этом возрасте +- 2 года. Только вот беда, по факту на 71-м году,как и на 72-м впрочем, умирает аж по 2% людей))).Мыши плакали, кололись...Я ж и не звал на дискуссию. Вы,пан прапорщик,вольны приходить и уходить на беседу без предварительного доклада и анонса. Hotab

Повідомлень: 3942 З нами з: 15.02.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3293329432953296 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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