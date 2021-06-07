budivelnik написав:
Середній вік смерті у всіх вікових групах - це цифра яка складається з кількості смертей в кожній віковій групі..
Доа))))
Только дальше наш прапорщик в квадратной академической шапке выводит среднюю 71.4 и распоряжается этой цифрой так, что это именно подавляющее число людей умирает в этом возрасте +- 2 года. Только вот беда, по факту на 71-м году,как и на 72-м впрочем, умирает аж по 2% людей))).
budivelnik написав:
Йди й далі туди звідки прийшов - тобто в бан....
Мыши плакали, кололись...
Я ж и не звал на дискуссию. Вы,пан прапорщик,вольны приходить и уходить на беседу без предварительного доклада и анонса.