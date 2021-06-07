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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3293329432953296
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 23:08

В черговий раз до когось не дійшло
Середній вік смерті у всіх вікових групах - це цифра яка складається з кількості смертей в кожній віковій групі...
Але що з примітива взяти..навіть аналізу й то будуть поганими

ПС
Думав що до троля дійшло..але бачу помилявся
Йди й далі туди звідки прийшов - тобто в бан....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 23:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Середній вік смерті у всіх вікових групах - це цифра яка складається з кількості смертей в кожній віковій групі..

Доа))))

Только дальше наш прапорщик в квадратной академической шапке выводит среднюю 71.4 и распоряжается этой цифрой так, что это именно подавляющее число людей умирает в этом возрасте +- 2 года. Только вот беда, по факту на 71-м году,как и на 72-м впрочем, умирает аж по 2% людей))).


  budivelnik написав:Йди й далі туди звідки прийшов - тобто в бан....

Мыши плакали, кололись...

Я ж и не звал на дискуссию. Вы,пан прапорщик,вольны приходить и уходить на беседу без предварительного доклада и анонса. :lol:
Hotab
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