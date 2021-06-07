Додано: Вів 08 чер, 2021 21:25

fler написав: Скажите мне, с какого перепугу осенью должна резко вырасти смертность от ковида? Скажите мне, с какого перепугу осенью должна резко вырасти смертность от ковида?

, блин, может я невнятно пишу, но я стараюсь четко указывать* смерти от Ковид*избыточная смертность* общая смертностьКонечно же 1.15 млн - это ожидаемая обычная смертность за 2 года в Украине. (по 575 т.в год)Согласно теории Будивельныка о том,что если в условном 2020 году умирает лишние 100 тыс, которые не дожили 1 год до того,что были должны жить, то при угасании ковида в 2021 году на эти 100 тыс должна уменьшится смертность в 2021 году.Скажем так, если в 2020 году умерло 575т (обычных) + 100 т (лишних) , то согласно его рассказов в 2021 году должно умереть 575т - 100 т, значит 475 т . И тогда суммарно паритет, т. е. 1.15 млн за два года,и вроде как будивельнык должен быть прав,что "чего паниковать, ну не дожили они годок, да и ладно".Но реальность несколько другая. Мы перешагнули на второй год с ковидом, а общая смертность падать ниже нормы не хочет. Более того, в апреле она ожидается околорекордной Вот я и интересуюсь,когда мы просядем ниже обычных ежемесячных 48т. смертей ?? Все таки не год они не дожили, или что?Что мы получим осенью, сильно зависит от того, сколько и кого мы привьем. Если стариком привьем , то может резкого роста и не быть. А если нет...И да, оно то конечно ждать официальной статистики общей смертности по маю и июню еще долго, но я бы не спешил петь победные песни над ковидом. С тестированиями именно больных у нас явная проблема. А иначе почему такие высокие цифры госпитализации на фоне мизерного количества больных.В общем побелда будет, когда общая смертность войдёт в норму,а лучше просядет существенно ниже нормы, согласно теории Будивельныка.