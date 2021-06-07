вот вам
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Вот еще одна особа которая хочет славы
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 чер, 2021 16:24
вот вам
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Вот еще одна особа которая хочет славы
Додано: Вів 08 чер, 2021 17:14
Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке И сколько до второй дозы 14 или 28
Додано: Вів 08 чер, 2021 17:54
Якщо людина до смерті перестрашена-їй не допоможуть навіть ті залишки розуму які в неї колись були.....
1 По війні...
Розуміючи що росія в рази більша(кількісно) і зможе довше жити в стані істерії - Україна прийняла єдине правильне рішення - забити болт на військову істерію всередині Держави.
І ввела всього один обмежувальний для усіх фактор - 1,5% військового збору з зарплати...Ці 1,5% це єдине примусове обмеження..всі інші обмеження(мовні,інтернет ресурси, відвідування0 - є рекомендаційними і необовязковими до виконання...
Саме тому ми витримали 2014-2015 , і до 2021 дійшли до стану коли тролимо педераційників(наприклад футбольною формою) з мінімальними втратами.
2 По ковіду
Якби ми діяли так само з ковідістерією як і з раша/педераша/істерія....то 90% населення навіть не здогадались би про існування цієї хвороби...
Судіть самі
Локдаульно/карантинна істерія вводилась коли у нас було 100 000 перехворівших і 100 померлих....
Пройшло 16 місяців і ми маємо
2,3 млн перехворівших , 0,15 млн вакцинованих, 0,05 млн померлих .....
При чому 90% померлих і так би померли в цих 16 місяців істерії.
Тому звертаюсь не до зашуганих фантомними історіями..а до людей які в стані аналізувати
Чим відрізняється кардинально ситуація березня 2020 року і червня 2021 року?
Я бачу тільки те що в країні 2,4 млн мають такий сякий імунітет..а чому тоді готуємось до скасування карантину? Що помінялось? 6% перехворіли?..так 94% залишились...
Чому лад тепер не очікує
сотні тисяч смертей - 6% ?????
Додано: Вів 08 чер, 2021 18:06
Re: Эпидемия коронавируса в мире
За год имеем около 100 тысяч избыточных смертей.
Довиднык "Стэля".
Но уже "90%", не все.
Интересно выходит, если умершие лишние 100 тысяч "должны были и так умереть в ближайшее 16 месяцев"( то есть на сегодняшний день УЖЕ должны были и без Ковид), то почему у нас по-прежнему есть 100 тысяч избыточных и их количество только растет? Когда начнется очень крутая просадка, чтобы мы ну хотя бы за 2 года (к концу 21-го) вышли на такое общее количество за 2 года , каким оно было бы без Ковид. Ну скажем 1.15 млн смертей за 2 года. Выйдем к новому году?? Нет, точно не выйдем. Потому что такую цифру мы набьем осенью. Предпосылок к просадке смертности ниже обычной не наблюдается. А значит теория "должны и так были умереть в ближайшие месяцы" полный пшик. Как всё у нашего Будивельныка)).
Додано: Вів 08 чер, 2021 21:10
На сегодня официально переболевших 2,21 млн.чел. Мы знаем, что это примерно 20% от общего количества, потому как 80% болеют легко или бессимптомно. Тогда всего переболевших получается 2,21*5= 11,05 млн.чел. Летальных на сейчас 51333, если в 2,96 раза больше, то почти 152 тысячи или 1,37%.
Темпы вакцинации выходят на цифру 50 тыс./сутки. До осени это может добавить к имеющимся 1,5 млн еще 4 млн. вакцинированных хотя бы одной дозой. Также добавится какое-то число переболевших, пусть 130 тысяч, если каждый день, как сейчас, плюс-минус 1500 новых ...
То есть к осени около 15 млн. чел. будут с иммунитетом.
Скажите мне, с какого перепугу осенью должна резко вырасти смертность от ковида? Малоактивные станут резко активными, чтобы наконец заболеть? Вирус мутирует в злостный штамм вместо обещанного учеными послабления?
Лето - период активного отдыха и восстановления здоровья. А в этом году люди будут отдыхать так, чтобы наверстать упущенное из-за локдаунов в прошлом. Наберутся витамина Д по самое не могу. Может от его избытка осенью кони двинут?
Востаннє редагувалось fler в Вів 08 чер, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 чер, 2021 21:25
fler , блин, может я невнятно пишу, но я стараюсь четко указывать
* смерти от Ковид
*избыточная смертность
* общая смертность
Конечно же 1.15 млн - это ожидаемая обычная смертность за 2 года в Украине. (по 575 т.в год)
Согласно теории Будивельныка о том,что если в условном 2020 году умирает лишние 100 тыс, которые не дожили 1 год до того,что были должны жить, то при угасании ковида в 2021 году на эти 100 тыс должна уменьшится смертность в 2021 году.
Скажем так, если в 2020 году умерло 575т (обычных) + 100 т (лишних) , то согласно его рассказов в 2021 году должно умереть 575т - 100 т, значит 475 т . И тогда суммарно паритет, т. е. 1.15 млн за два года,и вроде как будивельнык должен быть прав,что "чего паниковать, ну не дожили они годок, да и ладно".
Но реальность несколько другая. Мы перешагнули на второй год с ковидом, а общая смертность падать ниже нормы не хочет. Более того, в апреле она ожидается околорекордной Вот я и интересуюсь,когда мы просядем ниже обычных ежемесячных 48т. смертей ?? Все таки не год они не дожили, или что?
Что мы получим осенью, сильно зависит от того, сколько и кого мы привьем. Если стариком привьем , то может резкого роста и не быть. А если нет...
И да, оно то конечно ждать официальной статистики общей смертности по маю и июню еще долго, но я бы не спешил петь победные песни над ковидом. С тестированиями именно больных у нас явная проблема. А иначе почему такие высокие цифры госпитализации на фоне мизерного количества больных.
В общем побелда будет, когда общая смертность войдёт в норму,а лучше просядет существенно ниже нормы, согласно теории Будивельныка.
Додано: Вів 08 чер, 2021 21:34
Я читать умею. И поняла именно так, как там написано. Отредактировала, чтоб вас и ваших однодумцев не сбить с толку.
Почему вы рост общей смертности связываете только с ковидом? До ковида она тоже росла. Особенно в группах сердечников и онко. И сейчас она там растет, и осмелюсь предположить, что и после ковида (когда всех вакцинируют) тоже будет расти в этих группах.
Додано: Вів 08 чер, 2021 21:42
Додано: Вів 08 чер, 2021 21:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 08 чер, 2021 21:54
О росте в группах сердечно-сосудистых и онко. Именно они давали и дают наибольшие цифры.
Возвращаясь к теме ковида:
В Великобритании полностью вакцинировано более 41% населения, а более 60% сделали хотя бы одну прививку. Но в последние недели количество новых случаев, регистрируемых ежедневно, медленно, но верно росло. При этом органы здравоохранения на прошлой неделе подтвердили, что штамм "дельта" стал доминировать среди новых случаев заражения.
Ну вот как такое может быть?
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