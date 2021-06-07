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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3295329632973298>
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 16:24

  ЛАД написав:Уже писал - с удовольствием почитал бы аргументированные и логичные посты противников "ковидной истерии".
...

вот вам https://www.youtube.com/watch?v=ipHa6vbXgfE и там у нее много видео и ничем по статусу не хуже Комаровского.
=======================================================================
==============
Вот еще одна особа которая хочет славы
https://www.mirror.co.uk/news/world-new ... d-22342077
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0 ... 1%8D%D0%BD
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:14

Нормально ли проходит короновак.Тут ранее писал кто то, но позабыл я.Собственно по типу это лучше, по эффективности не очень, а по побочке :?:И сколько до второй дозы 14 или 28 :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 17:54

  ЛАД написав:...
Ну и такое:
  budivelnik написав:3 Захворіло за півтора року трошки більше 5% населення
4 Померло близько 2% від перехворівших,
або 6% від померлих від усіх хвороб,
або 0,12% від населення
По такой логике война на Донбассе вообще тьфу. За 7 лет войны погибших меньше, чем за 1,5 года (а вообще-то меньше) эпидемии. Не о чем говорить.
Якщо людина до смерті перестрашена-їй не допоможуть навіть ті залишки розуму які в неї колись були.....
1 По війні...
Розуміючи що росія в рази більша(кількісно) і зможе довше жити в стані істерії - Україна прийняла єдине правильне рішення - забити болт на військову істерію всередині Держави.
І ввела всього один обмежувальний для усіх фактор - 1,5% військового збору з зарплати...Ці 1,5% це єдине примусове обмеження..всі інші обмеження(мовні,інтернет ресурси, відвідування0 - є рекомендаційними і необовязковими до виконання...
Саме тому ми витримали 2014-2015 , і до 2021 дійшли до стану коли тролимо педераційників(наприклад футбольною формою) з мінімальними втратами.
2 По ковіду
Якби ми діяли так само з ковідістерією як і з раша/педераша/істерія....то 90% населення навіть не здогадались би про існування цієї хвороби...
Судіть самі
Локдаульно/карантинна істерія вводилась коли у нас було 100 000 перехворівших і 100 померлих....
Пройшло 16 місяців і ми маємо
2,3 млн перехворівших , 0,15 млн вакцинованих, 0,05 млн померлих .....
При чому 90% померлих і так би померли в цих 16 місяців істерії.

Тому звертаюсь не до зашуганих фантомними історіями..а до людей які в стані аналізувати
Чим відрізняється кардинально ситуація березня 2020 року і червня 2021 року?
Я бачу тільки те що в країні 2,4 млн мають такий сякий імунітет..а чому тоді готуємось до скасування карантину? Що помінялось? 6% перехворіли?..так 94% залишились...
Чому лад тепер не очікує
сотні тисяч смертей - 6% ?????
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

0,05 млн померлих .....

За год имеем около 100 тысяч избыточных смертей.

  budivelnik написав:При чому 90% померлих і так би померли в цих 16 місяців істерії.

Довиднык "Стэля". :lol:
Но уже "90%", не все. :D
Интересно выходит, если умершие лишние 100 тысяч "должны были и так умереть в ближайшее 16 месяцев"( то есть на сегодняшний день УЖЕ должны были и без Ковид), то почему у нас по-прежнему есть 100 тысяч избыточных и их количество только растет? Когда начнется очень крутая просадка, чтобы мы ну хотя бы за 2 года (к концу 21-го) вышли на такое общее количество за 2 года , каким оно было бы без Ковид. Ну скажем 1.15 млн смертей за 2 года. Выйдем к новому году?? Нет, точно не выйдем. Потому что такую цифру мы набьем осенью. Предпосылок к просадке смертности ниже обычной не наблюдается. А значит теория "должны и так были умереть в ближайшие месяцы" полный пшик. Как всё у нашего Будивельныка)).
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:10

  Hotab написав:"Число жертв пандемии в Украине (вместе с оккупированными ныне территориями) составляет не 46 737, а 138 507, то есть в 2,96 раз больше", - добавили в НАН.

По данным Государственной службы статистики, в 2020 году от коронавируса в Украине умерло 20 709 человек, причем почти треть (6 175) скончались в декабре. Именно эти данные почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа.
https://zn.ua/UKRAINE/issledovanie-nan- ... -raza.html
...Когда начнется очень крутая просадка, чтобы мы ну хотя бы за 2 года (к концу 21-го) вышли на такое общее количество за 2 года , каким оно было бы без Ковид. Ну скажем 1.15 млн смертей за 2 года. Выйдем к новому году?? Нет, точно не выйдем. Потому что такую цифру мы набьем осенью. Предпосылок к просадке смертности ниже обычной не наблюдается.


На сегодня официально переболевших 2,21 млн.чел. Мы знаем, что это примерно 20% от общего количества, потому как 80% болеют легко или бессимптомно. Тогда всего переболевших получается 2,21*5= 11,05 млн.чел. Летальных на сейчас 51333, если в 2,96 раза больше, то почти 152 тысячи или 1,37%.
Темпы вакцинации выходят на цифру 50 тыс./сутки. До осени это может добавить к имеющимся 1,5 млн еще 4 млн. вакцинированных хотя бы одной дозой. Также добавится какое-то число переболевших, пусть 130 тысяч, если каждый день, как сейчас, плюс-минус 1500 новых ...
То есть к осени около 15 млн. чел. будут с иммунитетом.
Скажите мне, с какого перепугу осенью должна резко вырасти смертность от ковида? Малоактивные станут резко активными, чтобы наконец заболеть? Вирус мутирует в злостный штамм вместо обещанного учеными послабления? :roll:
Лето - период активного отдыха и восстановления здоровья. А в этом году люди будут отдыхать так, чтобы наверстать упущенное из-за локдаунов в прошлом. Наберутся витамина Д по самое не могу. Может от его избытка осенью кони двинут? :shock:
Востаннє редагувалось fler в Вів 08 чер, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:25

fler , блин, может я невнятно пишу, но я стараюсь четко указывать
* смерти от Ковид
*избыточная смертность
* общая смертность

Конечно же 1.15 млн - это ожидаемая обычная смертность за 2 года в Украине. (по 575 т.в год)

Согласно теории Будивельныка о том,что если в условном 2020 году умирает лишние 100 тыс, которые не дожили 1 год до того,что были должны жить, то при угасании ковида в 2021 году на эти 100 тыс должна уменьшится смертность в 2021 году.
Скажем так, если в 2020 году умерло 575т (обычных) + 100 т (лишних) , то согласно его рассказов в 2021 году должно умереть 575т - 100 т, значит 475 т . И тогда суммарно паритет, т. е. 1.15 млн за два года,и вроде как будивельнык должен быть прав,что "чего паниковать, ну не дожили они годок, да и ладно".

Но реальность несколько другая. Мы перешагнули на второй год с ковидом, а общая смертность падать ниже нормы не хочет. Более того, в апреле она ожидается околорекордной Вот я и интересуюсь,когда мы просядем ниже обычных ежемесячных 48т. смертей ?? Все таки не год они не дожили, или что?


  fler написав:Скажите мне, с какого перепугу осенью должна резко вырасти смертность от ковида?

Что мы получим осенью, сильно зависит от того, сколько и кого мы привьем. Если стариком привьем , то может резкого роста и не быть. А если нет...


И да, оно то конечно ждать официальной статистики общей смертности по маю и июню еще долго, но я бы не спешил петь победные песни над ковидом. С тестированиями именно больных у нас явная проблема. А иначе почему такие высокие цифры госпитализации на фоне мизерного количества больных.
В общем побелда будет, когда общая смертность войдёт в норму,а лучше просядет существенно ниже нормы, согласно теории Будивельныка.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:34

  Hotab написав:fler , блин, может я невнятно пишу, но я стараюсь четко указывать
* смерти от Ковид
*избыточная смертность
* общая смертность

Конечно же 1.15 млн - это ожидаемая обычная смертность за 2 года в Украине. (по 575 т.в год)

Но реальность несколько другая. Мы перешагнули на второй год с ковидом, а общая смертность падать ниже нормы не хочет. Более того, в апреле она ожидается околорекордной Вот я и интересуюсь,когда мы просядем ниже обычных ежемесячных 48т. смертей ?? Все таки не год они не дожили, или что?


Я читать умею. И поняла именно так, как там написано. Отредактировала, чтоб вас и ваших однодумцев не сбить с толку.
Почему вы рост общей смертности связываете только с ковидом? До ковида она тоже росла. Особенно в группах сердечников и онко. И сейчас она там растет, и осмелюсь предположить, что и после ковида (когда всех вакцинируют) тоже будет расти в этих группах.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:42

  Hotab написав:fler С тестированиями именно больных у нас явная проблема. А иначе почему такие высокие цифры госпитализации на фоне мизерного количества больных.


Уже объясняли вам, что из именно больных тестируются в основном тяжелые..
Мизерное кол-во - это официальные, умножайте их на 5.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:До ковида она тоже росла.

Счас я вас не понял. Как она росла?
Она выросла только в
2020 году - 616 тысяч. (в первом квартале 2021 года тенденция продолжилась, умерло лишних около 25-30 тыс. )

А до этого она была:
2019- 581 т
2018 - 587 т
2017- 574т
2016 - 583т

О каком росте вы говорите?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:54

  Hotab написав:
  fler написав:До ковида она тоже росла.

Счас я вас не понял. Как она росла?
Она выросла только в
2020 году - 616 тысяч. (в первом квартале 2021 года тенденция продолжилась, умерло лишних около 25 тыс. )

А до этого она была:
2019- 581 т
2018 - 587 т
2017- 574т
2016 - 583т

О каком росте вы говорите?


О росте в группах сердечно-сосудистых и онко. Именно они давали и дают наибольшие цифры.

Возвращаясь к теме ковида:
В Великобритании полностью вакцинировано более 41% населения, а более 60% сделали хотя бы одну прививку. Но в последние недели количество новых случаев, регистрируемых ежедневно, медленно, но верно росло. При этом органы здравоохранения на прошлой неделе подтвердили, что штамм "дельта" стал доминировать среди новых случаев заражения.
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/zar ... 76659.html

Ну вот как такое может быть? :shock:
fler
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