Я выше привел их смертность от Ковид. Она смешная как даже для Украины, а для них с их населением так вообще ни о чем. Рост количества заболевших может быть связан со снятием ограничений. Но главное, что смертность остаётся мизерной. Возможно из-за вакцинации опасных пожилых групп.
fler написав:росте в группах сердечно-сосудистых и онко. Именно они давали и дают наибольшие цифры.
У вас есть какие-то цифры ежегодного роста смертности в группах онко и сердечн ков? Можете их показать? Почему это не находит отражения в росте общей смертности по годам? Может не было там до Ковид , в предыдущих годах, никакого роста? Смертность просто была стабильно высокая, а сейчас взлетела?
Наибольшее количество смертей в Украине от нарушения системы кровообращения. Но ваши инфо, что эта цифра из года в год растет - не подтверждается. (2020 год на фото не полный. )
Зато посмотрите на смерти от органов дыхания за 11 месяцев 2020 года. Их больше,чем за любой цельный год. Декабрь там ещё круче добавил, и в итоге 16.7 тысяч . Ну и конечно Ковид добавил и смертей от системы кровообращения. Это и не секрет ведь, что он так действует.
Згідно зі статистикою від Держстату, від хвороб систем кровообігу (в тому числі серця) померли найбільше людей – 408 721, від хвороб органів дихання (в тому числі грипу та пневмонії) – 16 705 людей.
Избыточную смертность многие почему-то автоматически записывают на ковид. А как насчет людей, которые не получили вовремя медпомощь, по причине карантинных ограничений? Плановые операции не проводились. Знаю людей, которые банально боялись обращаться к врачам из-за страха ковида, и запускали тяжелые болезни. Такие "запущенные" кстати могут умереть (напр. от онко) уже после того, как эпидемия пошла на спад.
Tegularius написав:Знаю людей, которые банально боялись обращаться к врачам из-за страха ковида, и запускали тяжелые болезни.
Бесспорно, такие есть. Насколько их много?
Ну и ещё, не знаю как считают статисты, но смерти,которые вызванные тем,что медицинская система "лягла" от наплыва стационарных больных, либо из-за болезни самих врачей - это все вызванные эпидемией. Не было бы ее - система бы справилась, как и справлялось до Ковид. Худо-бедно, но всплесков смертей ранее не было.
Hotab написав:Но реальность несколько другая. Мы перешагнули на второй год с ковидом, а общая смертность падать ниже нормы не хочет. Более того, в апреле она ожидается околорекордной Вот я и интересуюсь,когда мы просядем ниже обычных ежемесячных 48т. смертей ?? Все таки не год они е дожили, или что?
yama , сын-первоклашка взял в руки телефон, что ли, пока ты в душе?))? Вроде даже студенты знают о количестве населения в 1990 году, 2000 и сейчас. Ну и про Крым с Донбассом не забываем. Даже Виталя Бердинских, сравнивающий смерти в Киеве и во всей Британии, выглядел не так нелепо, как ты, сравнивая население в 52 ляма и 41 (?)