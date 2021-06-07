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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3296329732983299>
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:В Великобритании

Я выше привел их смертность от Ковид. Она смешная как даже для Украины, а для них с их населением так вообще ни о чем.
Рост количества заболевших может быть связан со снятием ограничений. Но главное, что смертность остаётся мизерной. Возможно из-за вакцинации опасных пожилых групп.

  fler написав:росте в группах сердечно-сосудистых и онко. Именно они давали и дают наибольшие цифры.

У вас есть какие-то цифры ежегодного роста смертности в группах онко и сердечн ков? Можете их показать? Почему это не находит отражения в росте общей смертности по годам? Может не было там до Ковид , в предыдущих годах, никакого роста? Смертность просто была стабильно высокая, а сейчас взлетела?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:17

Ок,я вам помогу.

Наибольшее количество смертей в Украине от нарушения системы кровообращения.
Но ваши инфо, что эта цифра из года в год растет - не подтверждается.
(2020 год на фото не полный. )

Зображення

Зато посмотрите на смерти от органов дыхания за 11 месяцев 2020 года. Их больше,чем за любой цельный год. Декабрь там ещё круче добавил, и в итоге 16.7 тысяч .
Ну и конечно Ковид добавил и смертей от системы кровообращения. Это и не секрет ведь, что он так действует.



Згідно зі статистикою від Держстату, від хвороб систем кровообігу (в тому числі серця) померли найбільше людей – 408 721, від хвороб органів дихання (в тому числі грипу та пневмонії) – 16 705 людей.


https://www.radiosvoboda.org/a/koronavi ... 16141.html
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:34

Избыточную смертность многие почему-то автоматически записывают на ковид.
А как насчет людей, которые не получили вовремя медпомощь, по причине карантинных ограничений? Плановые операции не проводились. Знаю людей, которые банально боялись обращаться к врачам из-за страха ковида, и запускали тяжелые болезни. Такие "запущенные" кстати могут умереть (напр. от онко) уже после того, как эпидемия пошла на спад.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Tegularius написав:Знаю людей, которые банально боялись обращаться к врачам из-за страха ковида, и запускали тяжелые болезни.

Бесспорно, такие есть. Насколько их много?

Ну и ещё, не знаю как считают статисты, но смерти,которые вызванные тем,что медицинская система "лягла" от наплыва стационарных больных, либо из-за болезни самих врачей - это все вызванные эпидемией. Не было бы ее - система бы справилась, как и справлялось до Ковид. Худо-бедно, но всплесков смертей ранее не было.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Но реальность несколько другая. Мы перешагнули на второй год с ковидом, а общая смертность падать ниже нормы не хочет. Более того, в апреле она ожидается околорекордной Вот я и интересуюсь,когда мы просядем ниже обычных ежемесячных 48т. смертей ?? Все таки не год они е дожили, или что?

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
табличка
Чисельність населення України з 1990 по 2021 рр.
(чисельність на 2002 рік наведена на підставі даних Всеукраїнського перепису населення – грудень 2001)
дивимось 2020 рік не рекордний
================
далі тут
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96
порівнюємо 2020 з роками у періоді від 1990 до 2009 там всюди понад 700 тис , а в 2020 620
нема надлишкової
В Україні у 2020 році померли 616 840 людей.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 23:03

yama , сын-первоклашка взял в руки телефон, что ли, пока ты в душе?))?
Вроде даже студенты знают о количестве населения в 1990 году, 2000 и сейчас. Ну и про Крым с Донбассом не забываем. Даже Виталя Бердинских, сравнивающий смерти в Киеве и во всей Британии, выглядел не так нелепо, как ты, сравнивая население в 52 ляма и 41 (?)
:shock:

"даже не хорошая попытка.. "(с) :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 23:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

1990 629 602
далі роки підряд
1991 669 960
1992 697 110
1993 741 662 45 тис
1994 764 669
1995 792 587 32 тис
1996 776 717
1997 754 151
1998 719 954
1999 739 170 [u]20 тис[/u]
.....
2004 761 261
2005 781 961 20 тис
...
2013 662 368
2014 632 667
=========================
що сталося в 1993 -1994
1994-95
2004-2005
1999-2000
чому в 2009 померло на 48 тис меньше ніж 2008
чому всплески смертей 20-45 тис ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D1%96
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 23:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:що сталося в 1993 -1994

Повернення в Україну з розпавшогося Союзу етнічних українців, як наслідок максимальне населення за всю історію України.

І у 1993 році населення України досягло свого максимуму – понад 52 млн осіб.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 23:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:
  yama написав:що сталося в 1993 -1994

Повернення в Україну з розпавшогося Союзу етнічних українців, як наслідок максимальне населення за всю історію України.

І у 1993 році населення України досягло свого максимуму – понад 52 млн осіб.
Помимо этого ещё и не забываем про крайне тяжёлые экономические условия, и как следствие - рост смертности начиная с 1991 г
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 23:59

alter , да, здесь как раз тот случай,когда жили на 30 долларов/месяц и там могли действительно и с голоду умирать. Ну или по крайней мере почти. Живя на макаронах и картошке.
Не в пример,как здесь любили преувеличивать,что людям от карантина нечего есть уже.
Hotab
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