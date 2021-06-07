|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 чер, 2021 00:11
Hotab написав:
Ну и ещё, не знаю как считают статисты, но смерти,которые вызванные тем,что медицинская система "лягла" от наплыва стационарных больных, либо из-за болезни самих врачей - это все вызванные эпидемией. Не было бы ее - система бы справилась, как и справлялось до Ковид. Худо-бедно, но всплесков смертей ранее не было.
Вы сами указывали на то, что в Германии избыточная смертность в разы меньше, чем в Украине. Их медицинская система справилась, не легла ?
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1717
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 00:18
tumos написав:
Их медицинская система справилась, не легла ?
1. В Германии живёт не вильнолюдь. Это о дисциплине и выполнении правил.
2.Да, посильнее нашей. Мы такую можем сегодня построить? Нет. И не было никогда такой.И нет смысла это обсуждать.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3964
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1282 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 чер, 2021 01:02
Hotab написав: tumos написав:
Их медицинская система справилась, не легла ?
1. В Германии живёт не вильнолюдь. Это о дисциплине и выполнении правил.
2.Да, посильнее нашей. Мы такую модем сегодня построить? Нет. Нам бы хотя бы армию построить и вооружить,как у них. Это важнее.
Давайте так и говорить, что там где нет доступной и развитой системы здравоохранения ковид забирает жизни в разы больше. Предложенную концепцию - все для армии понял. ) Однако, так населения не останется для призыва. ) Хотя заменят мигрантами. Процесс идет.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1717
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 чер, 2021 04:31
tumos написав:
Давайте так и говорить, что там где нет доступной и развитой системы здравоохранения ковид забирает жизни в разы больше.
А что здесь нового??
Давно пришли к тому, что медицина такая, какая есть, исходя извозможностей страны. Другой нет и не будет.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 3964
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1282 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7524
|1814060
|
Пон 07 чер, 2021 10:51
ЛОБ
|