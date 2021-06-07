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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3296329732983299
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 00:11

  Hotab написав:
Ну и ещё, не знаю как считают статисты, но смерти,которые вызванные тем,что медицинская система "лягла" от наплыва стационарных больных, либо из-за болезни самих врачей - это все вызванные эпидемией. Не было бы ее - система бы справилась, как и справлялось до Ковид. Худо-бедно, но всплесков смертей ранее не было.


Вы сами указывали на то, что в Германии избыточная смертность в разы меньше, чем в Украине. Их медицинская система справилась, не легла ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 00:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Их медицинская система справилась, не легла ?

1. В Германии живёт не вильнолюдь. Это о дисциплине и выполнении правил.
2.Да, посильнее нашей. Мы такую можем сегодня построить? Нет. И не было никогда такой.И нет смысла это обсуждать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 01:02

  Hotab написав:
  tumos написав:Их медицинская система справилась, не легла ?

1. В Германии живёт не вильнолюдь. Это о дисциплине и выполнении правил.
2.Да, посильнее нашей. Мы такую модем сегодня построить? Нет. Нам бы хотя бы армию построить и вооружить,как у них. Это важнее.


Давайте так и говорить, что там где нет доступной и развитой системы здравоохранения ковид забирает жизни в разы больше. Предложенную концепцию - все для армии понял. ) Однако, так населения не останется для призыва. ) Хотя заменят мигрантами. Процесс идет.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 04:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:Давайте так и говорить, что там где нет доступной и развитой системы здравоохранения ковид забирает жизни в разы больше.

А что здесь нового??

Давно пришли к тому, что медицина такая, какая есть, исходя извозможностей страны. Другой нет и не будет.
Hotab
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